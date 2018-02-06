Около 40 человек пострадали от вируса в олимпийской зоне в Пхёнчхане
ТАСС, 6 февраля. Тридцать шесть человек пострадали от вируса в олимпийской зоне в южнокорейском Пхёнчхане, который примет зимние Олимпийские игры 2018 года. Об этом сообщает портал koreaboo.com.
Отмечается, что за последние четыре дня несколько сотрудников службы безопасности, которые будут работать на Играх, обратились к врачу с жалобами на боли в животе. В общей сложности у 36 человек был диагностирован норовирус.
Основной причиной массового недомогания сотрудников называется вирус, обнаруженный в питьевой воде.
Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля.
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