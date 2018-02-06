Около 40 человек пострадали от вируса в олимпийской зоне в Пхёнчхане

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Отмечается, что за последние четыре дня несколько сотрудников службы безопасности, которые будут работать на Играх, обратились к врачу с жалобами на боли в животе. В общей сложности у 36 человек был диагностирован норовирус.

Основной причиной массового недомогания сотрудников называется вирус, обнаруженный в питьевой воде.

Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля.