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Летние игры в Пхёнчхане
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6 февраля 2018, 9:27 | Фигурное катание | Р-Спорт

Подтверждена текущая заявка российских фигуристов на ОИ-2018 без Столбовой и Букина

ПХЕНЧХАН, 6 фев — РИА Новости, Андрей Симоненко. Руководство российской делегации фигуристов подтвердило во вторник заявку команды для выступления на Олимпиаде в Пхенчхане по состоянию на 6 февраля, то есть без завоевавших право выступить на Играх Ксении Столбовой/Федора Климова и Александры Степановой/Ивана Букина, которые не получили приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК), сообщили РИА Новости в штабе делегации.

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© РИА "Новости"

«Во вторник состоялось техническое совещание руководителей команд, была подтверждена заявка на участие в Олимпийских играх по состоянию на 6 февраля», — сообщил РИА Новости представитель делегации.

Таким образом, по состоянию на 6 февраля на Олимпиаде должны выступить Евгения Медведева, Алина Загитова, Мария Сотскова (женское одиночное катание), Михаил Коляда, Дмитрий Алиев (мужское одиночное катание), Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Наталья Забияко/Александр Энберт, Кристина Астахова/Алексей Рогонов (спортивные пары), Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (танцы на льду).

Столбова и Букин вошли в число тех российских спортсменов, которые не получили приглашение от МОК для участия в Играх. Они подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на это решение совместно с 30 другими атлетами. Рассмотрение дела должно состояться 7 февраля.
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