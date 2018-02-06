Поздняков: Организаторы Олимпиады в Пхёнчхане создали все условия для атлетов из РФ
ИНЧХОН /Южная Корея/, 6 февраля. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Первый
вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков высоко оценил усилия оргкомитета Игр в Пхёнчхане, которому удалось создать комфортную для российских спортсменов атмосферу. Во вторник в городе Инчхон руководитель делегации олимпийских спортсменов из России принял участие в церемонии в память о 114-й годовщине подвига команды русского крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец».
«С корейской стороной у нас полное взаимопонимание, мы очень довольны взаимоотношениями с оргкомитетом, нам идут навстречу по всем нашим вопросам, и я думаю, так и продолжится. Поэтому отношение к нам очень хорошее», — рассказал Поздняков ТАСС.
«Мы знаем, что и в аэропорту наших спортсменов встречают болельщики, и обстановка, атмосфера очень доброжелательная», — добавил он.
Российская команда выступит на Играх под олимпийским флагом. В состав сборной вошли 168 спортсменов. Олимпиада-2018 в южнокорейском Пхёнчхане пройдет с 9 по 25 февраля.
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