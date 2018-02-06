Глава делегации олимпийских спортсменов РФ в Южной Корее почтил память крейсера «Варяг»

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Я впервые участвую в такой церемонии, для меня это большая честь, — сказал в беседе с корр. ТАСС Поздняков, возглавляющий олимпийских атлетов из России. — Как и любой россиянин, я горжусь историей своей страны, особенно такими славными страницами истории, как подвиг крейсера «Варяг».

«Здорово, что эта дата совпала с визитом нашей делегации на Олимпийские игры. Поэтому для меня как для руководителя команды это дополнительный эмоциональный заряд, и я попытаюсь разделить его с нашими спортсменами», — добавил Поздняков.

Корвет (в российской классификации — малый противолодочный корабль) «Кончжун» ВМС Республики Корея доставил россиян к месту, где были затоплены «Варяг» и взорван «Кореец». На воду был спущен венок, а южнокорейские военные горнисты исполнили траурную мелодию.

По прибытии в порт делегация направилась к памятнику, установленному в Инчхоне в 2004 году к 100-летию со дня битвы «Варяга» и «Корейца» с 14 кораблями японской эскадры. Россияне возложили цветы к подножию монумента, увенчанного медной бескозыркой. Мемориал изготовлен из гранатового амфиболита, который напоминает капли пролитой моряками крови и холодные февральские воды залива Чемульпхо в Желтом море, где российские корабли сражались с японской эскадрой.