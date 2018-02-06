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6 февраля 2018, 8:48 | Олимпизм | ТАСС

Глава делегации олимпийских спортсменов РФ в Южной Корее почтил память крейсера «Варяг»

СЕУЛ, 6 февраля. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков принял во вторник участие в памятной церемонии в честь 114-й годовщины подвига команд крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» в корейском порту Чемульпо (ныне — Инчхон, Республика Корея). Мероприятия прошли в Желтом море в бухте Инчхона и у памятника российским морякам на городской площади имени Санкт-Петербурга.

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© РИА "Новости"

«Я впервые участвую в такой церемонии, для меня это большая честь, — сказал в беседе с корр. ТАСС Поздняков, возглавляющий олимпийских атлетов из России. — Как и любой россиянин, я горжусь историей своей страны, особенно такими славными страницами истории, как подвиг крейсера «Варяг».

«Здорово, что эта дата совпала с визитом нашей делегации на Олимпийские игры. Поэтому для меня как для руководителя команды это дополнительный эмоциональный заряд, и я попытаюсь разделить его с нашими спортсменами», — добавил Поздняков.

Корвет (в российской классификации — малый противолодочный корабль) «Кончжун» ВМС Республики Корея доставил россиян к месту, где были затоплены «Варяг» и взорван «Кореец». На воду был спущен венок, а южнокорейские военные горнисты исполнили траурную мелодию.

По прибытии в порт делегация направилась к памятнику, установленному в Инчхоне в 2004 году к 100-летию со дня битвы «Варяга» и «Корейца» с 14 кораблями японской эскадры. Россияне возложили цветы к подножию монумента, увенчанного медной бескозыркой. Мемориал изготовлен из гранатового амфиболита, который напоминает капли пролитой моряками крови и холодные февральские воды залива Чемульпхо в Желтом море, где российские корабли сражались с японской эскадрой.

Бронепалубный крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» с началом Русско-японской войны 1904−1905 гг. в нейтральном корейском порту Чемульпо были блокированы японской эскадрой под руководством контр-адмирала Сотокити Уриу. 9 февраля (27 января по старому стилю) 1904 года русские моряки попытались прорвать блокаду, вступив в бой с превосходящими силами противника. После ожесточенного сопротивления получивший значительные повреждения крейсер был затоплен его командой на мелководье, а канонерка «Кореец» взорвана. Потери русских моряков на обоих кораблях, по разным данным, составили от 31 до 33 человек убитыми и от 60 до 190 ранеными.
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