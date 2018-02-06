ОКР будет отвечать за поведение российских болельщиков на Олимпиаде

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«Основная ответственность ОКР — члены делегации, — сказала Хевертц. — Что касается поведения российских болельщиков на Олимпиаде, то тут ситуацию можно сравнить с практикой, которая существует в футболе, где национальные федерации несут ответственность за поведение своих болельщиков на трибунах. Мы также включили в критерии и представителей СМИ, а также поведение на неолимпийских объектах».