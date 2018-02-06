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Летние игры в Пхёнчхане
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6 февраля 2018, 8:46 | Олимпизм | ТАСС

ОКР будет отвечать за поведение российских болельщиков на Олимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 6 февраля. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) будет нести ответственность за поведение российских болельщиков на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Об этом на 132-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) заявила глава комиссии организации по допуску российских спортсменов Николь Хевертц.

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© РИА "Новости"

«Основная ответственность ОКР — члены делегации, — сказала Хевертц. — Что касается поведения российских болельщиков на Олимпиаде, то тут ситуацию можно сравнить с практикой, которая существует в футболе, где национальные федерации несут ответственность за поведение своих болельщиков на трибунах. Мы также включили в критерии и представителей СМИ, а также поведение на неолимпийских объектах».
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