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Летние игры в Пхёнчхане
До начала Олимпиады
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6 февраля 2018, 8:43 | Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

Четыре российских саночника планируют принять участие в церемонии открытия ОИ

СЕУЛ, 6 февраля. /ТАСС/. Четыре российских саночника собираются принять участие в церемонии открытия Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом ТАСС сообщил старший тренер команды саночников Сергей Чудинов.

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© РИА "Новости"

В церемонии открытия ОИ-2018, как ранее сообщила служба информации Олимпийского комитета России, должно принять участие около 70 российских спортсменов.

«У нас планируют пойти на церемонию открытия спортсмены, выступающие в санях-двойках, — заметил Чудинов. — У саночников-одиночников на следующий после открытия день уже начнутся соревнования, Семен Павличенко, Роман Репилов и Степан Федоров не будут отвлекаться ни на что. Утром 10 февраля пройдут также тренировочные заезды у женщин, где у нас выступает Екатерина Батурина».

В санях-двойках на Играх выступят Александр Денисьев / Владислав Антонов и Андрей Богданов / Андрей Медведев.

Церемония открытия Олимпиады-2018 пройдет 9 февраля.
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