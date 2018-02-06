Четыре российских саночника планируют принять участие в церемонии открытия ОИ
СЕУЛ, 6 февраля. /ТАСС/. Четыре российских саночника собираются принять участие в церемонии открытия Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом ТАСС сообщил старший тренер команды саночников Сергей Чудинов.
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В церемонии открытия ОИ-2018, как ранее сообщила служба информации Олимпийского комитета России, должно принять участие около 70 российских спортсменов.
«У нас планируют пойти на церемонию открытия спортсмены, выступающие в
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Церемония открытия Олимпиады-2018 пройдет 9 февраля.
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