Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летние игры в Пхёнчхане
До начала Олимпиады
0 дней : 0 часов : 0 минут : 0 секунд
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32463191/
6 февраля 2018, 8:19 | Олимпизм | ТАСС

CNN: Иванка Трамп возглавит делегацию США на закрытии Олимпийских игр в Пхёнчхане

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Дочь президента США и его старший советник Иванка Трамп возглавит американскую делегацию на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом в понедельник сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

По его данным, Дональд Трамп лично обратился к дочери с соответствующей просьбой. Она также намерена присутствовать на некоторых состязаниях, в которых будут участвовать спортсмены из США, указывает телеканал.

Как ранее заявила пресс-служба Белого дома, на церемонии открытия Олимпийских игр делегацию США возглавит вице-президент страны Майкл Пенс.

Зимняя Олимпиада пройдет в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Сессия МОК: вернут ли Россию в олимпийскую семью до конца Игр в Пхенчхане?

Сессия МОК: вернут ли Россию в олимпийскую семью до конца Игр в Пхенчхане?

ПХЕНЧХАН, 6 фев — РИА Новости, Андрей Симоненко. Сессия Международного олимпийского комитета (МОК) в столице зимних Игр-2018 Пхенчхане стартовала с обсуждения «российского вопроса». Члены МОК выслушали основных действующих лиц, ознакомились с точкой зрения представителя России Шамиля Тарпищева и почти единогласно поддержали санкции, наложенные на Россию исполкомом МОК 5 декабря.
Еще 7 новостей  

"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"

Родченков на допросе в CAS не смог вразумительно ответить на вопросы

Высказывания норвежцев о сборной России недопустимы

Первая россиянка, сама отказавшаяся ехать на Олимпиаду-2018
Викторина
Первая в истории Олимпийских игр дисквалификация за допинг случилась в 1968 году. Что употребил дисквалифицированный спортсмен?