CNN: Иванка Трамп возглавит делегацию США на закрытии Олимпийских игр в Пхёнчхане

По его данным, Дональд Трамп лично обратился к дочери с соответствующей просьбой. Она также намерена присутствовать на некоторых состязаниях, в которых будут участвовать спортсмены из США, указывает телеканал.

Как ранее заявила пресс-служба Белого дома, на церемонии открытия Олимпийских игр делегацию США возглавит вице-президент страны Майкл Пенс.

Зимняя Олимпиада пройдет в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.