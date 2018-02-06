CNN: Иванка Трамп возглавит делегацию США на закрытии Олимпийских игр в Пхёнчхане
МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Дочь президента США и его старший советник Иванка Трамп возглавит американскую делегацию на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом в понедельник сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме.
По его данным, Дональд Трамп лично обратился к дочери с соответствующей просьбой. Она также намерена присутствовать на некоторых состязаниях, в которых будут участвовать спортсмены из США, указывает телеканал.
Как ранее заявила
Зимняя Олимпиада пройдет в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.
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