Комиссия МОК выявила новых российских спортсменов, которые связаны с допингом

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«Мы исключили [из заявки на ОИ-2018] 50 тренеров и 10 членов медицинского штаба российской делегации. Мы также нашли несколько новых атлетов, связанных с допингом, чьи имена раньше не упоминались в докладах», — сказала Фурнейрон.

В понедельник комиссия МОК отказала 15 россиянам (13 спортсменам и двум тренерам), оправданным Спортивным арбитражным судом (CAS), в приглашении для участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане. Решение было принято единогласно после подробного анализа заявок, которые рассматривались на анонимной основе.

На прошлой неделе Олимпийский комитет России обратился в МОК с просьбой направить приглашения для участия в ОИ-2018 скелетонистам Александру Третьякову, Елене Никитиной, Марии Орловой, лыжникам Александру Легкову, Евгению Белову, Максиму Вылегжанину, Александру Бессмертных, Евгении Шаповаловой, Наталье Матвеевой, конькобежцам Ольге Фаткулиной, Александру Румянцеву, Артему Кузнецову, саночнице Татьяне Ивановой, а также тренерам Альберту Демченко и Сергею Чудинову. Это случилось после того, как CAS принял решение удовлетворить апелляции 28 российских спортсменов на пожизненное отстранение от Олимпийских игр за нарушения антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи.

Однако комиссия МОК под руководством Фурнейрон пришла к выводу, что «решение CAS не сняло подозрений в допинге, не предоставив комиссии достаточную уверенность в том, что данные 13 спортсменов могут считаться чистыми», вследствие чего заявки на приглашение оправданных россиян не были удовлетворены. К тому же CAS пока что не обнародовал мотивировочную часть своего решения.