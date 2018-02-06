ОКР может быть полностью или частично восстановлен до конца Олимпиады-2018
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 6 февраля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) может частично или полностью восстановить в правах Олимпийский комитет России (ОКР) до конца Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане. Об этом на 132-й сессии МОК заявила глава одной комиссии МОК по допуску российских атлетов к Играм Николь Хевертц.
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В декабре МОК приостановил членство ОКР и главы ОКР Александра Жукова. Последствием этого стало неучастие сборной России в ОИ-2018, российские спортсмены будут представлены на соревнованиях согласно индивидуальным приглашениям как олимпийские атлеты из России (Olympic athlete from Russia, OAR). Жуков ранее заявлял, что в случае выполнения требований МОК отстранение с ОКР может быть снято в последний день Олимпиады, что позволит российским спортсменам пройти под национальным флагом на церемонии закрытия Игр.
«Олимпийский комитет России может быть полностью или частично восстановлен до конца Игр», — сказала Хевертц.
По словам главы МОК Томаса Баха, ОКР должен соблюдать условия отстранения и уважать решение Международного олимпийского комитета для восстановления в правах к концу Олимпиады.
«Что касается церемонии закрытия, то здесь все условия понятны и ясны. Это полное соблюдение решения исполнительного комитета, и любые действия будут учитываться специальной группой», — сказал Бах.
Российские атлеты
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