Комиссия МОК единогласно приняла решение отказать в допуске к Играм 15 россиянам

«Решение не приглашать 15 оправданных россиян было принято комиссией МОК единогласно», — сказала Хевертц.

В понедельник МОК объявил об отказе выдавать приглашения на Игры 13 российским спортсменам и двум тренерам, которых ранее оправдал CAS.