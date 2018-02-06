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Летние игры в Пхёнчхане
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https://sport.mail.ru/korea/news/32463008/
6 февраля 2018, 7:56 | Олимпизм | ТАСС

Комиссия МОК единогласно приняла решение отказать в допуске к Играм 15 россиянам

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 6 февраля. /ТАСС/. Решение не выдавать приглашения на Олимпийские игры в Пхёнчхане 15 россиянам, которые ранее были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS), было принято единогласно. Об этом на 132-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) заявила глава комиссии МОК по допуску российских атлетов к Играм Николь Хевертц.

«Решение не приглашать 15 оправданных россиян было принято комиссией МОК единогласно», — сказала Хевертц.

В понедельник МОК объявил об отказе выдавать приглашения на Игры 13 российским спортсменам и двум тренерам, которых ранее оправдал CAS.
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