Норвежский двоеборец Моан отказался от участия в Олимпийских играх

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Олимпийский чемпион Игр 2014 года в эстафете, двоеборец Магнус Моан принял решение отказаться от участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане, сообщает пресс-служба Олимпийского комитета Норвегии.



По словам спортивного директора сборной Ивара Стуана, причиной отказа стало желание Моана самостоятельно управлять своей гонкой, а не следовать плану команды, который получил название «Побеждаем вместе».



Олимпийский комитет Норвегии уже определился с заменой. Вместо Моана в Пхёнчхане выступит ещё один олимпийский чемпион сочинских Игр — Магнус Крог.