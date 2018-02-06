Норвежский двоеборец Моан отказался от участия в Олимпийских играх
Незадолго до закрытия регистрации участников Олимпийских игр в сборной Норвегии по лыжному двоеборью произошла замена.
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Олимпийский чемпион Игр 2014 года в эстафете, двоеборец Магнус Моан принял решение отказаться от участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане, сообщает
По словам спортивного директора сборной Ивара Стуана, причиной отказа стало желание Моана самостоятельно управлять своей гонкой, а не следовать плану команды, который получил название «Побеждаем вместе».
Олимпийский комитет Норвегии уже определился с заменой. Вместо Моана в Пхёнчхане выступит ещё один олимпийский чемпион сочинских Игр — Магнус Крог.
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