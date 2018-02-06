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Летние игры в Пхёнчхане
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6 февраля 2018, 0:01 | Лыжный спорт | Чемпионат.com

Норвежский двоеборец Моан отказался от участия в Олимпийских играх

Незадолго до закрытия регистрации участников Олимпийских игр в сборной Норвегии по лыжному двоеборью произошла замена.

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© РИА "Новости"

Олимпийский чемпион Игр 2014 года в эстафете, двоеборец Магнус Моан принял решение отказаться от участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане, сообщает пресс-служба Олимпийского комитета Норвегии.

По словам спортивного директора сборной Ивара Стуана, причиной отказа стало желание Моана самостоятельно управлять своей гонкой, а не следовать плану команды, который получил название «Побеждаем вместе».

Олимпийский комитет Норвегии уже определился с заменой. Вместо Моана в Пхёнчхане выступит ещё один олимпийский чемпион сочинских Игр — Магнус Крог.
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