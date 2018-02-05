ПКР отправил в МПК документы на всех членов российской делегации на Паралимпиаде-2018

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«Среди отправленных документов скриншоты из системы АДАМС на всех спортсменов, подтверждающие тестирование спортсменов не менее двух раз в течение полугода до начала Паралимпийских игр, копии сертификатов всех членов делегации, прошедших обучение и тестирование по образовательной антидопинговой программе ПКР, документы медицинского персонала делегации, подтверждающие право ведения медицинской деятельности», — сказал Рожков.

По итогам заседания исполкома ПКР в четверг был утвержден состав российской делегации на Паралимпиаду-2018 в количестве 79 человек. 13 февраля в немецком Бонне состоится предварительная аккредитация заявленных участников.