Без флага, без гимна. И без знаменосца
Нас лишили национальной символики на предстоящих Играх. До кучи — лишили еще и возможности выбрать своего знаменосца.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Флаг делегации Олимпийских атлетов из России на церемонии открытия понесет волонтер. Так решил МОК.
ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА
Это плохо?
Давайте обратимся к истории.
Нейтральные сборные на Олимпиадах — не редкость. Не каждый раз, но частенько на церемонии Открытия вместе с остальными делегациями по стадиону марширует скромная группа спортсменов под олимпийским флагом. Как правило — из маленьких, новообразованных стран, которые
Еще на Олимпиаде в Бразилии впервые появилась «Олимпийская сборная беженцев» (МОК вообще, как видно, любит экспериментировать с различными вариациями нейтральных команд). В нее вошли спортсмены, получившие официальный статус беженца, подтвержденный ООН, при этом отобравшиеся на Игры по обычным квалификационным нормативам в своих видах. В Рио таких приехало сразу 10 человек — уроженцы Сирии, Южного Судана, ДК Конго и Эфиопии. Они тоже участвовали в церемонии Открытия.
Кто в каждом случае нес флаг? Вот тут все
В Корее дебютирует неведомая ранее, особая нейтральная команда — олимпийских атлетов из России. И, надо думать, в МОК провели немало бессонных ночей, решая, что делать с ней на церемонии открытия. Точнее — кому доверить ее флаг на церемонии открытия.
Важнейший. Олимпийский флаг!
ХИТРЫЙ МОК
Выбор был всего из двух позиций — волонтер/спортсмен. Предпочли волонтера. О подобном решении сообщил первый
Впрочем… Они вам нужны?
Мы уже выступали под олимпийским флагом. Когда в Барселону и в Альбервиль в 1992 году приехала команда СНГ. Тогда была другая ситуация. СССР распался, а делегацию спортсменов пока решили не делить. Все понимали, что это за сборная. Кого представляет. Как и сейчас. За одним исключением — решение о смене флага принимали мы сами. Не МОК.
На летних Играх знамя нес борец Александр Карелин. На зимних — биатлонист Валерий Медведцев.
А сейчас?
Половина болельщиков в стране так и не поняло — зачем мы в принципе поехали в Корею? После всего, что случилось? Биатлонисты уже отказались от участия в церемонии открытия. И вряд ли они будут одиноки в таком решении. Есть целый ряд причин, почему следовало отказаться от бойкота. Бойкота всей Олимпиады. Но ведь соревнования — одно. А церемония?
Она нам теперь не важна. У нас забрали наш флаг. Забрали нашу символику. Мы даже не можем написать просто «Россия» — без дополнения «Олимпийские атлеты из». В такой ситуации кто бы хотел стать знаменосцем «безликой» команды? Пронести на Открытии родной триколор — это великая гордость! А пронести флаг МОК, который красноречиво показал, с каким презрением и как предвзято относится к твоей команде…
Позор — не позор. Но
В МОК это поняли. Сыграли на опережение. Опять же — чтобы сохранить лицо. Мол, мы сами решили — флаг понесет волонтер! Не то, что вы сами его нести отказались…
Интересно, в контексте всей ситуации — вас правда волнует, что все сложилось именно так?
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