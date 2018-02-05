Без флага, без гимна. И без знаменосца

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Флаг делегации Олимпийских атлетов из России на церемонии открытия понесет волонтер. Так решил МОК.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Это плохо?

Давайте обратимся к истории.

Нейтральные сборные на Олимпиадах — не редкость. Не каждый раз, но частенько на церемонии Открытия вместе с остальными делегациями по стадиону марширует скромная группа спортсменов под олимпийским флагом. Как правило — из маленьких, новообразованных стран, которые только-только обрели независимость, но еще не успели вступить в МОК. Либо — из сборных, которые тем самым МОК были дисквалифицированы (как правило — по политическим причинам), но при этом сами спортсмены смогли получить пресловутое приглашение на Игры. Скажем, в Лондоне-2012 такая команда «нейтральных олимпийских атлетов» включала четырех человек из двух стран (Кюрасао и Южного Седана), в Сиднее-2000 — троих (из Восточного Тимора), в Рио-2016 их было вовсе двое (из Кувейта). При этом оба завоевали медали! Выступали в стрельбе, Фехаил Аль-Дихани взял золото, Абдулла Аль-Рашиди — бронзу.

Еще на Олимпиаде в Бразилии впервые появилась «Олимпийская сборная беженцев» (МОК вообще, как видно, любит экспериментировать с различными вариациями нейтральных команд). В нее вошли спортсмены, получившие официальный статус беженца, подтвержденный ООН, при этом отобравшиеся на Игры по обычным квалификационным нормативам в своих видах. В Рио таких приехало сразу 10 человек — уроженцы Сирии, Южного Судана, ДК Конго и Эфиопии. Они тоже участвовали в церемонии Открытия.

Кто в каждом случае нес флаг? Вот тут все по-разному. В Сиднее это был спортсмен — боксер Виктор Рамос. В Лондоне — волонтер. В Рио именно у «независимой олимпийской сборной» — тех самых двух кувейтских стрелков — тоже волонтер. А вот у «сборной беженцев» — опять спортсмен (бегунья Роуз Локоньен).

В Корее дебютирует неведомая ранее, особая нейтральная команда — олимпийских атлетов из России. И, надо думать, в МОК провели немало бессонных ночей, решая, что делать с ней на церемонии открытия. Точнее — кому доверить ее флаг на церемонии открытия.

Важнейший. Олимпийский флаг!

ХИТРЫЙ МОК

Выбор был всего из двух позиций — волонтер/спортсмен. Предпочли волонтера. О подобном решении сообщил первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков. Подробностей мы не услышали.

Впрочем… Они вам нужны?

Мы уже выступали под олимпийским флагом. Когда в Барселону и в Альбервиль в 1992 году приехала команда СНГ. Тогда была другая ситуация. СССР распался, а делегацию спортсменов пока решили не делить. Все понимали, что это за сборная. Кого представляет. Как и сейчас. За одним исключением — решение о смене флага принимали мы сами. Не МОК.

На летних Играх знамя нес борец Александр Карелин. На зимних — биатлонист Валерий Медведцев.

А сейчас?

Половина болельщиков в стране так и не поняло — зачем мы в принципе поехали в Корею? После всего, что случилось? Биатлонисты уже отказались от участия в церемонии открытия. И вряд ли они будут одиноки в таком решении. Есть целый ряд причин, почему следовало отказаться от бойкота. Бойкота всей Олимпиады. Но ведь соревнования — одно. А церемония?

Она нам теперь не важна. У нас забрали наш флаг. Забрали нашу символику. Мы даже не можем написать просто «Россия» — без дополнения «Олимпийские атлеты из». В такой ситуации кто бы хотел стать знаменосцем «безликой» команды? Пронести на Открытии родной триколор — это великая гордость! А пронести флаг МОК, который красноречиво показал, с каким презрением и как предвзято относится к твоей команде…

Позор — не позор. Но что-то очень близкое.

В МОК это поняли. Сыграли на опережение. Опять же — чтобы сохранить лицо. Мол, мы сами решили — флаг понесет волонтер! Не то, что вы сами его нести отказались…

Интересно, в контексте всей ситуации — вас правда волнует, что все сложилось именно так?