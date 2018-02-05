Олег Знарок: Понимаю, что нам не простят даже второго места
Репортаж Алексея ШЕВЧЕНКО из Шереметьева, откуда хоккейная сборная России улетела на Олимпиаду-2018 в Пхенчхан.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
ПРЯНИКИ
Штативы от камер были выставлены возле «зеленого» коридора заранее и я был удивлен, почему именно здесь. Неужели никто из наших ребят не повезет то, что надо задекларировать? А самовар и чуть ли не тысячу пряников?
— Реально пряников много взяли? — поразился он. — А зачем?
Воробьев кормить. Как зачем?
— Даже не знаю, кто у нас большой любитель пряников, — задумался игрок ЦСКА. — Может, Кирилл Капризов.
ЗНАРОК
Все было организовано скромно. Хоккеисты заходили в аэропорт — нас предупредили, что к прессе подойдет лишь Павел Дацюк, а остальных тревожить не рекомендуется. Но это было сказано впустую. Из журналистов, собравшихся на проводы, никто не смог бы отличить Михаила Григоренко от Ивана Телегина, тем более, что они сейчас похожи.
А меня смысл о
— Олег Валерьевич, подойдите ко мне, — попросил я сразу Олега Знарка, который первым прошел контроль.
Он подошел, видимо, я поймал момент смущения. Этот вопрос я готовил еще на выставочных матчах, но не было возможности задать. А сейчас. Ну что он мне сделает? Я буду в другом городе. Извините, если обидел.
— Вы понимаете, что вам не простят даже второго места? — говорю.
Думал, тренер полезет в драку, что, собственно, ему не было бы крайне невыгодно.
— Понимаю, конечно, — обрадовался он.
Эта команда стала чуть симпатичней. А то было ощущение, что некоторые попросят автомобиль за то, что уже приехали в Корею.
ТАРАСОВА
Пока сборной не было, репортеры общественных каналов равнодушно скользили взглядом по яркой женщине в костюме «Россия». А это Анфиса Резцова бегала со своей дочерью Дарьей. В иной день я бы подошел узнать, чего это они носятся по залу, но не в олимпийский год. Виролайнен не допустили до Игр.
— Вы молчать будете? — удивилась Тарасова.
Я оглянулся.
— Вы ожидаете провокаций на этой Олимпиаде? — поинтересовался я. — Некоторые готовятся к этому.
— Если будут провокации, то будем реагировать, — пожала плечами она. —
Я решил сходить с козырей, ведь обычно после вопросов в лоб, спикеры тушуются.
— Вы уверены, что
— Да я руку готова дать на отсечение, что «чистыми» были те, кого наказали, — возмутилась Тарасова. — Отстранили наших фигуристов. За что? Все время их проверяли на все возможные препараты, а они сдали все анализы. И их наказали.
ДАЦЮК
Вопросов больше не было. Тем более, приехали хоккеисты. Кажется, что их никто не предупреждал о том, что нужно быть грустными.
— Смотрю, у вас много сумок, — увидел я Николая Прохоркина. Он и правда взял
— Ага, — кивнул Николай. — А что еще надо взять?
Ну думаю, такого не поразишь. Но остальные на подобный вопрос только улыбались и старались скрыться на пограничном контроле. Павлу Дацюку больше всего не повезло. Он встретился с моими коллегами, многие которые вряд ли
— Как у вас настроение? — крикнули Павлу.
Тот начал отвечать. Мол, хорошее настроение. Тренировались. Надеемся за золото.
— А когда вы начнете тренироваться? — удивили его.
— В самолете, — среагировал Павел. — Вы болейте за нас.
— Как у вас настроение? — крикнули с другого угла.
Дацюка увели за пределы России. Пусть отдохнет от этого всего.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter