Российским хоккеисткам в Корее срывают тренировки: случайность или принцип?

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В понедельник россиянкам не удалось потренироваться в нормальном режиме, поскольку во время завтрака к ним «в гости» нагрянули офицеры WADA. И забрали на допинг-пробы сразу 14 человек из нашей команды. «Проверка» в итоге растянулась почти на три часа. Поэтому на ледовое занятие наша команда вышла в сильно усеченном составе.

Выяснилось, что девушкам не дали потренироваться и накануне — из-за затянувшегося досмотра при въезде в олимпийскую деревню. Как объяснили организаторы, он может продолжаться вплоть до 24 часов.

Никто и не спорит. Безопасность — превыше всего. Опять же удивляться углубленным проверкам на допинг в нынешней ситуации, когда сборную России допускали на ОИ-2018 по особым спискам и в индивидуальном порядке тоже вроде бы смешно.

ФХР уже даже поспешила сделать специальное заявление, заявив, что все у наших девушек в порядке и никаких претензий к WADA наше хоккейное руководство не имеет.

«Женская сборная России в настоящий момент проходит плановую подготовку к олимпийскому турниру, — говорится в этом документе. — ФХР строго следит за выполнением всех правил ВАДА и регламента МОК во всех сборных нашей страны. В команде спокойная рабочая обстановка. Впереди у женской сборной России — 5 дней подготовки. Во вторник она встретится со сборной Швеции в контрольном мачте. А 11 февраля стартует в олимпийском турнире матчем против Канады».

Главный тренер женской сборной России Алексей Чистяков хотя и не скрывал своего недовольства от таких накладок, напомнил, что к Олимпиаде его команда готовилась два года и сейчас настало время показать, что девушки стали по-настоящему боеспособным коллективом.

В общем наши в ответ не дрогнули. Ни в команде, ни в хоккейном руководстве. Но что это все-таки такое было?

Меня с одной стороны позабавил, а с другой — насторожил один момент в этой милой истории.

Представители WADA пообещали, что если впредь речь будет идти не о тренировке, а об официальном матче турнира, то девушек отпустят пораньше. Чтоб они на него не опоздали.

Конечно, офицеров WADA недолюбливают все спортсмены, потому что они вламываются к ним в номера с проверкой в любое время суток. Да, это их право. Но вот, чтоб из-за допинг-тестов срывались тренировки — это все же большая редкость.

Хотелось бы понять сразу — мы в Корее и дальше будем на особом счету? Наших там постоянно будут проверять более тщательно (а это как вообще?), долго и масштабно (забирая на тесты пол команды)?

Но если это так, то к чему были предыдущие комиссии МОК, которые выкосили из нашей олимпийской сборной (не только хоккейной) всех мало-мальски подозреваемых. Порой подозреваемых непонятно за что. Порой даже уже оправданных в высшем спортивном арбитраже. Но все равно не допущенных на Олимпиаду.

А теперь тех, кого пустили, будут изводить проверками? Ну, а где тогда логика, здравый смысл и главный принцип Олимпиад — честная борьба?

Потому что если тебе срывают тренировку — это нечестно. Это в том же хоккее бьет по команде сильнее, чем допинг соперника.

Будем надеяться, что такой жесткий старт наших девушек на ОИ — досадное совпадение, а не новый порядок МОК в отношении российских спортсменов. Но внутренне надо быть готовым к сражениям и на этом «фронте».