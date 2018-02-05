Дацюк: Сбор в Аняне позволит хоккеистам РФ акклиматизироваться и доработать тактику

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Российская команда в понедельник вечером вылетает в Южную Корею. Хоккеисты проведут сбор в Аняне, на 10 февраля запланирован контрольный матч с южнокорейцами, который станет последним перед Играми.

«Цель этого сбора — доработать тактику и акклиматизироваться, освоиться на месте. До старта еще чуть ли не больше 10 дней, поэтому матч с южнокорейцами необходим, чтобы посмотреть все наши нюансы. Этот сбор необходим, чтобы выйти на пик формы», — сказал Дацюк.

В течение прошедшей недели хоккеисты тренировались и провели два контрольных матча — с белорусами (3:0) и московским «Спартаком» (2:1 ОТ).

«Настроение хорошее. Хорошо потренировались, провели сбор. Уверены в своих силах», — отметил Дацюк, добавив, что команда будет бороться за олимпийское золото.

Мужской олимпийский хоккейный турнир пройдет с 14 по 25 февраля. Россияне на групповой стадии встретятся с командами США, Словакии и Словении. В турнире не примут участия игроки Национальной хоккейной лиги.