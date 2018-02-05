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Двукратный обладатель кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков, чемпион России, известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко и двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделились мнениями о составе сборной России, а также определили круг фаворитов на медали олимпийского хоккейного турнира.

— Динар Хафизуллин, скорее всего, не успеет восстановиться после травмы. Кто должен заменить его в составе сборной?

Бадюков : На него всё равно есть надежда, что он отправится в Корею, поэтому он будет в расширенном списке. На подготовку есть ещё полторы недели. Понятно, что, если он успеет сыграть, на него будут рассчитывать. Вообще, я считаю, что Яковлев и Трямкин в одинаковой степени себя проявили. Я бы не стал никого выделять.

Кожевников : Трудно об этом говорить, тренер же лучше знает. Трямкин или Яковлев? Думаю, что Яковлев ближе к Знарку, потому что тот знает его. На данном этапе это тренерское дело, а гадать на гуще тоже не хочется.

Гомоляко : Если они в обойме, значит, оба достойны того, чтобы сыграть на Олимпиаде. Но выбор за тренером, и я думаю, что здесь отдадут предпочтение Яковлеву, учитывая то, как у нас собрана сборная. Тренерский штаб знает больше Егора. Трямкин в этом году после возвращения хорошую игру показывает, и Яковлев в текущем сезоне тоже хорош. Оба достойны сыграть за сборную.

— Кто должен сыграть в тройке с Ковальчуком и Дацюком?

Бадюков : Я думаю, что это будет Григоренко. По крайней мере, у сборной есть ещё одна игра с Кореей, и они выйдут в таком сочетании. Вопрос ещё в том, кто займёт позицию центрального нападающего, потому что Григоренко может сыграть и в центре. Может быть, его используют в спецбригаде. Возможно, там ещё появится Калинин. Мы видели, что в матче со «Спартаком» была небольшая ротация, Калинин выходил из тройки. Но я думаю, что Ковальчук и Дацюк начнут турнир в сочетании с Григоренко.

Кожевников : Я уже говорил, что мне нравится Барабанов. Мне кажется, что он лучше подойдёт. Но это дело тренера.

Гомоляко : Думаю, что Плотников был одним из лучших вариантов. Я бы поставил Прохоркина. Он похож на Сергея: может завестись, столкнуться и протащить шайбу или отдать её. Он похож на Плотникова по манере игры, поэтому я бы попробовал Прохоркина.

— Какие три сборные являются главными претендентами на медали?

Бадюков : Мне очень нравятся канадцы, финская, шведская и наша сборные. Думаю, что эти четыре команды разыграют между собой медали.

Кожевников : Их даже не три, а больше. Это шведы, финны и канадцы. Молодые американцы тоже к ним относятся. А кто как выступит, никто не знает. Мы швейцарцев не знаем, немцев не знаем. Иногда их не слышно и не видно, а порой они входят в тройку или четвёрку и создают проблемы.