«Мы будет бороться до конца»

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— Сейчас спортсмены со своими адвокатами изучают это решение МОК, затем будут предпринимать дальнейшие шаги, — первым взял слово Павел Колобков. — Вы знаете, что с 30 января в Пхенчхане работает панель САS, где возможно ускоренное рассмотрение исков. Спортсмены могут обратиться туда, но это лишь один из возможных шагов. Есть ли шанс у них выступить на Играх? Времени осталось очень мало. Но МОК свою позицию высказал однозначно. Аргументы те же, что были озвучены исполкомом МОК 5 декабря. Поэтому Международный олимпийский комитет сам будет решать, кого приглашать на свои соревнования.

— Скажется ли на олимпийском движении тот факт, что МОК проигнорировал решение САS?

— МОК руководствуется олимпийкой хартией. В ней говорится, что при разрешении спорных ситуаций вердикт САS считается главным. В этой связи недопуск наших спортсменов кажется странным, получается, что МОК нарушает собственные нормативные акты. Это, безусловно, скажется на развитии олимпийского движения.

— Предвзятое отношение к нашим спортсменам во время Олимпиады возможно?

— Были случаи предвзятого отношения к нашим спортсменам со стороны и коллег, болельщиков, журналистов. Уверен, что в Пхенчхане со стороны местных болельщиков отношение будет самое позитивное. Хотя нельзя исключать отдельных провокаций.

— Несмотря на сложную ситуацию, возможно, некий медальный план существует? — вопрос от «Советского спорта».

— Это любимый вопрос всех журналистов. У нас конкурентоспособная команда. Будут выступать все спортсмены, которые способны завоевать медали, а также те, на кого мы рассчитываем в ближайшее время.

— В одном из интервью вы назвали МОК частной лавочкой…

— Я не так сказал. В мое время мы считали, что международное олимпийское движение принадлежит всем нам. Поэтому спортсмены, прошедшие отбор, имеют полное право участвовать в Олимпийских играх. Но сейчас МОК приглашает спортсменов на Олимпиаду, руководствуясь какими-то своими внутренними критериями. Он их сам устанавливает и эти критерии не всегда понятны.

Елена Вяльбе начала с высокой ноты.

— Вы ранее говорили, что война только начинается. Что вы имели в виду?

— Про войну я говорю уже давно. Даже когда мы получили частично хорошее известие из САS, я была уверена, что это только начало боевых действий со стороны Международного олимпийского комитета. Я бы не хотела с ними (чиновниками МОК. — Прим. ред.) бороться сама, и не хочу, чтобы этим занимались наши спортсмены. Но жизнь нас заставляет бороться за свою честь. В ближайшие дни наши адвокаты решат, в какой суд нам обращаться. Мы с ними работаем второй год и полностью им доверяем.

— Сейчас ваша главная цель — добиться участия лыжников в Олимпиаде?

— Из 11 наших лыжников, которые были пожизненно дисквалифицированы, восемь полностью оправданы. Трое оправданы частично. Ими мы займемся позже. Сейчас надо все силы бросить, чтобы добиться участия в Олимпиаде тех восьмерых. Каким образом? Этого можно добиться только через суд.

— Но до начала Игр считанные дни…

— Мы будем бороться до конца. В программе Олимпиады шесть гонок, последняя пройдет 25 февраля. Если есть Бог, надеюсь, что 10 или 11 февраля мы услышим, что наши спортсмены могут ехать в Пхенчхан.