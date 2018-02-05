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Летние игры в Пхёнчхане
До начала Олимпиады
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5 февраля 2018, 20:29 | Фигурное катание | ТАСС

Тарасова: Российские атлеты едут на Олимпиаду-2018 ради следующих поколений спортсменов

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены едут на Олимпиаду 2018 года, чтобы следующие поколения атлетов могли выступать на Играх под гимном и флагом страны. Такое мнение журналистам высказала тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

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© ИТАР-ТАСС

Решением исполкома Международного олимпийского комитета российские спортсмены на Играх в Пхёнчхане выступят под олимпийским флагом. В их форме, в частности, не должны присутствовать элементы национальной символики. Спортсменам разрешено наносить на форму обозначение Olympic athlete from Russia. Вместо российского гимна на соревнованиях будет звучать олимпийский, на церемонии открытия флаг, под которым пойдут российские спортсмены, будет нести волонтер.

«Не надо торопить события, каждый день узнаем новости, — сказала Тарасова. — В спорте всегда нужно преодолевать — без паники, так говорил мой великий отец. Едем туда, чтобы следующим поколениям можно было ехать спокойно на Игры и выступать со своими гимном и флагом. Чтобы нес его тот человек, которого мы выберем».

«Я не гадалка, чтобы давать прогнозы — кто готов, тот будет устанавливать рекорды, — продолжила Тарасова. Мы первые и всегда ими были. Если будут провокации, будем реагировать».

Ранее стало известно, что МОК не пригласил фигуристов Ксению Столбову и Ивана Букина на Олимпийские игры в Южную Корею. Столбова выступает в парном катании с Федором Климовым, спортсмены являются олимпийскими чемпионами Сочи в командном турнире, серебряными призерами Игр-2014 — в индивидуальном. Букин в дуэте с Александрой Степановой является бронзовым призером чемпионата Европы — 2018. «Я могу отдать правую руку за Ксюшу и Ваню, которые сдавали пробы без конца», — сказала Тарасова.

Олимпиада 2018 года пройдет в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.
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