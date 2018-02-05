Ждут ли в сборной по биатлону Шипулина? Отвечает Рико Гросс
Старший тренер мужской сборной России по биатлону во время морозной вечерней тренировки в Пхенчхане дал эксклюзивное интервью «СЭ». Специалист из Германии, в отличие от спортсменов, сразу же согласился пообщаться (на родном немецком), но заметно напрягался, когда речь заходила про допинговые дела и решения МОК.
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Видимо, что-то случилось...
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— На улице сейчас холод собачий. Что же делать?
— Ну, а что делать. Как мне сообщили, здесь такие условия всегда. Нас проинформировали, что это в целом нормальная температура для Пхенчахана в такое время.
— Как себя ощущают биатлонисты, которые
— Считаю, сейчас нельзя забивать себе этим голову. Есть правила, принятые МОК. Нужно их исполнять. Мы стараемся концентрироваться исключительно на спорте.
— Ваше личное мнение: есть надежда, что Антон Шипулин
— Вообще не хочу высказываться на эту тему. МОК установил правила и принял решение не пригласить отдельных спортсменов на Игры. Так или иначе, мы должны это принять.
— Есть ли понимание, когда поступит самое последнее решение по Шипулину?
— Не слышал никаких официальных заявлений по данному поводу. Это зависит от МОК.
— Вы на связи с теми, кто оказался отстранен? Вы знаете, что они сейчас чувствуют?
— Да, я это знаю (смеется). Но не собираюсь об этом рассказывать.
— Что вы говорите им, чтобы поддержать и
— Говорю, что надо планомерно готовиться к заключительным этапам Кубка мира, когда мы уже точно соберемся все вместе.
— Каковы вообще перспективы у такой сборной России по биатлону на Играх: всего четыре спортсмена, усеченный состав, без участия в мужской и женской эстафетах…
— В моем распоряжении — два атлета, которые финишировали в мировом топ-15. Мы очень оптимистичны в их отношении. Плюс есть две девушки. Как минимум реальный шанс достойно выступить в смешанной эстафете.
— Ваши спортсмены уже проходили
— Да, я знаю, что такое
— Почему я спрашиваю. Сегодня тренировка женской сборной России по хоккею была сорвана — у 16 спортсменок брали
— Конечно, все в порядке.
— Вы собираетесь принять участие в церемонии открытия?
— Нет. Точно нет.
— А ваши спортсмены?
— Точно нет. Ваш первый вопрос — он же был про всю команду?
— А почему так?
— Очень холодно,
Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, Дмитрий СИМОНОВ
из Пхенчхана.
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