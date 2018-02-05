Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летние игры в Пхёнчхане
До начала Олимпиады
0 дней : 0 часов : 0 минут : 0 секунд
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32460959/
5 февраля 2018, 20:18 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Ждут ли в сборной по биатлону Шипулина? Отвечает Рико Гросс

Старший тренер мужской сборной России по биатлону во время морозной вечерней тренировки в Пхенчхане дал эксклюзивное интервью «СЭ». Специалист из Германии, в отличие от спортсменов, сразу же согласился пообщаться (на родном немецком), но заметно напрягался, когда речь заходила про допинговые дела и решения МОК.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Спорт-Экспресс

— На улице сейчас холод собачий. Что же делать?

— Ну, а что делать. Как мне сообщили, здесь такие условия всегда. Нас проинформировали, что это в целом нормальная температура для Пхенчахана в такое время.

— Как себя ощущают биатлонисты, которые все-таки приехали в Корею, учитывая всю ситуацию с недопуском многих атлетов, отсутствием флага и так далее?

— Считаю, сейчас нельзя забивать себе этим голову. Есть правила, принятые МОК. Нужно их исполнять. Мы стараемся концентрироваться исключительно на спорте.

— Ваше личное мнение: есть надежда, что Антон Шипулин все-таки примет участие в Олимпиаде-2018?

— Вообще не хочу высказываться на эту тему. МОК установил правила и принял решение не пригласить отдельных спортсменов на Игры. Так или иначе, мы должны это принять.

— Есть ли понимание, когда поступит самое последнее решение по Шипулину?

— Не слышал никаких официальных заявлений по данному поводу. Это зависит от МОК.

— Вы на связи с теми, кто оказался отстранен? Вы знаете, что они сейчас чувствуют?

— Да, я это знаю (смеется). Но не собираюсь об этом рассказывать.

— Что вы говорите им, чтобы поддержать и как-то мотивировать?

— Говорю, что надо планомерно готовиться к заключительным этапам Кубка мира, когда мы уже точно соберемся все вместе.

— Каковы вообще перспективы у такой сборной России по биатлону на Играх: всего четыре спортсмена, усеченный состав, без участия в мужской и женской эстафетах…

— В моем распоряжении — два атлета, которые финишировали в мировом топ-15. Мы очень оптимистичны в их отношении. Плюс есть две девушки. Как минимум реальный шанс достойно выступить в смешанной эстафете.

— Ваши спортсмены уже проходили допинг-контроль в Корее? (после затянувшейся паузы) Допинг-контроль был?

— Да, я знаю, что такое допинг-контроль. Не знаю. Не знаю.

— Почему я спрашиваю. Сегодня тренировка женской сборной России по хоккею была сорвана — у 16 спортсменок брали допинг-пробы.

— Конечно, все в порядке.

— Вы собираетесь принять участие в церемонии открытия?

— Нет. Точно нет.

— А ваши спортсмены?

— Точно нет. Ваш первый вопрос — он же был про всю команду?

— А почему так?

— Очень холодно, ха-ха. Здоровье гораздо важнее, чем участие в церемонии открытия.

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, Дмитрий СИМОНОВ
из Пхенчхана.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Биатлон

Четыре белорусские биатлонистки выступят в спринте на Олимпиаде в Пхенчхане

Четыре белорусские биатлонистки выступят в спринте на Олимпиаде в Пхенчхане

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определен состав белорусских биатлонисток, которые примут участие в спринтерской гонке на 7,5 км на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Соответствующая информация прозвучала в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.
Еще 7 новостей   Все новости
05 февраля

МОК продолжает издеваться над Россией

Новый допинговый скандал! Сотни спортсменов под подозрением

Родченков атакует Россию. "Вся правда" о русском допинге
Викторина
Первая в истории Олимпийских игр дисквалификация за допинг случилась в 1968 году. Что употребил дисквалифицированный спортсмен?