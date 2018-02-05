Ждут ли в сборной по биатлону Шипулина? Отвечает Рико Гросс

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— На улице сейчас холод собачий. Что же делать?

— Ну, а что делать. Как мне сообщили, здесь такие условия всегда. Нас проинформировали, что это в целом нормальная температура для Пхенчахана в такое время.

— Как себя ощущают биатлонисты, которые все-таки приехали в Корею, учитывая всю ситуацию с недопуском многих атлетов, отсутствием флага и так далее?

— Считаю, сейчас нельзя забивать себе этим голову. Есть правила, принятые МОК. Нужно их исполнять. Мы стараемся концентрироваться исключительно на спорте.

— Ваше личное мнение: есть надежда, что Антон Шипулин все-таки примет участие в Олимпиаде-2018?

— Вообще не хочу высказываться на эту тему. МОК установил правила и принял решение не пригласить отдельных спортсменов на Игры. Так или иначе, мы должны это принять.

— Есть ли понимание, когда поступит самое последнее решение по Шипулину?

— Не слышал никаких официальных заявлений по данному поводу. Это зависит от МОК.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BexsJodnxR-/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BexsJodnxR-/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">семейный выезд на лыжах выгдядит примерно так: Сколько бы мы с мамой не старались уговорить сына встать на лыжи, он предпочел сесть на папу! :)</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/anton_shipulin/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Anton Shipulin</a> (@anton_shipulin) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-02-04T13:26:39+00:00">Feb 4, 2018 at 5:26am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Вы на связи с теми, кто оказался отстранен? Вы знаете, что они сейчас чувствуют?

— Да, я это знаю (смеется). Но не собираюсь об этом рассказывать.

— Что вы говорите им, чтобы поддержать и как-то мотивировать?

— Говорю, что надо планомерно готовиться к заключительным этапам Кубка мира, когда мы уже точно соберемся все вместе.

— Каковы вообще перспективы у такой сборной России по биатлону на Играх: всего четыре спортсмена, усеченный состав, без участия в мужской и женской эстафетах…

— В моем распоряжении — два атлета, которые финишировали в мировом топ-15. Мы очень оптимистичны в их отношении. Плюс есть две девушки. Как минимум реальный шанс достойно выступить в смешанной эстафете.

— Ваши спортсмены уже проходили допинг-контроль в Корее? (после затянувшейся паузы) Допинг-контроль был?

— Да, я знаю, что такое допинг-контроль. Не знаю. Не знаю.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Тренировка биатлонистов. Наш тренерский штаб во главе с Рикко Гроссом <a href="https://t.co/Idh6SMfkV0">pic.twitter.com/Idh6SMfkV0</a></p>— Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) <a href="https://twitter.com/ZelenovZ/status/960441182475100161?ref_src=twsrc%5Etfw">5 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Почему я спрашиваю. Сегодня тренировка женской сборной России по хоккею была сорвана — у 16 спортсменок брали допинг-пробы.

— Конечно, все в порядке.

— Вы собираетесь принять участие в церемонии открытия?

— Нет. Точно нет.

— А ваши спортсмены?

— Точно нет. Ваш первый вопрос — он же был про всю команду?

— А почему так?

— Очень холодно, ха-ха. Здоровье гораздо важнее, чем участие в церемонии открытия.

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, Дмитрий СИМОНОВ

из Пхенчхана.