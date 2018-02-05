Комиссия спортсменов ОКР разочарована решением МОК не допустить 13 атлетов на ОИ-2018

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Комиссия МОК под руководством Валери Фурнейрон отказала 15 россиянам, которых CAS оправдал по делам о нарушении антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи, в выдаче приглашений на Олимпиаду в Пхёнчхане. На данный момент в составе российской делегации на Игры значатся 168 спортсменов, которые выступят на Олимпиаде под флагом МОК и в статусе олимпийских атлетов из России (OAR).

«Удивительно, что комиссия МОК в своих решениях опирается на некие дополнительные, вызывающие подозрение, анонимные сведения и свидетельства одного и того же мошенника, а не на решения CAS и данные многочисленных допинг-тестов российских спортсменов за несколько последних лет, — говорится в заявлении. — МОК до сих пор не предоставил ни самим спортсменам, ни широкой спортивной общественности никакой информации о конкретных причинах отсутствия в списке приглашенных российских олимпийцев целого ряда наших спортсменов, в том числе, лидеров мирового спорта в своих дисциплинах».

«Мы регулярно слышим заявления МОК о том, что необходимо соблюдать законные права чистых от допинга спортсменов и полностью разделяем эту позицию, — говорится в сообщении. — Однако, по каким-то причинам, это не распространяется на права чистых российских спортсменов, права которых ущемляются без конкретных и доказанных обвинений. Массовый недопуск чистых российских спортсменов на фоне того, что в Играх будут принимать участие наказанные ранее за использование допинга спортсмены из других стран, нарушает принцип равноправия, ставит под сомнение эффективность правосудия. Рушатся мечты спортсменов, стремившихся выступать на Олимпийских играх и завоевавших это право честным путем, наносится непоправимый урон базовым идеалам ценностям».

Олимпиада 2018 года пройдет в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.