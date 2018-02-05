Комиссия спортсменов ОКР разочарована решением МОК не допустить 13 атлетов на ОИ-2018
ТАСС, 5 февраля. Члены комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) разочарованы решением комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать на Олимпийские игры 2018 года в южнокорйском Пхёнчхане 13 российских спортсменов и двух тренеров, полностью оправданных международным Спортивным арбитражным судом (CAS). Текст заявления приводится на сайте Team Russia.
Комиссия МОК под руководством Валери Фурнейрон отказала 15 россиянам, которых CAS оправдал по делам о нарушении антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи, в выдаче приглашений на Олимпиаду в Пхёнчхане. На данный момент в составе российской делегации на Игры значатся 168 спортсменов, которые выступят на Олимпиаде под флагом МОК и в статусе олимпийских атлетов из России (OAR).
«Удивительно, что комиссия МОК в своих решениях опирается на некие дополнительные, вызывающие подозрение, анонимные сведения и свидетельства одного и того же мошенника, а не на решения CAS и данные многочисленных
«Мы регулярно слышим заявления МОК о том, что необходимо соблюдать законные права чистых от допинга спортсменов и полностью разделяем эту позицию, — говорится в сообщении. — Однако, по
Олимпиада 2018 года пройдет в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.
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