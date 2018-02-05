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Летние игры в Пхёнчхане
До начала Олимпиады
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https://sport.mail.ru/korea/news/32460937/
5 февраля 2018, 20:20 | Биатлон | БЕЛТА

Четыре белорусские биатлонистки выступят в спринте на Олимпиаде в Пхенчхане

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определен состав белорусских биатлонисток, которые примут участие в спринтерской гонке на 7,5 км на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Соответствующая информация прозвучала в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.

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Участницами первой биатлонной гонки Олимпиады станут Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко и Надежда Писарева.

Соревнования состоятся 10 февраля и начнутся в 14.15 по минскому времени. Как отметил старший тренер сборной Беларуси по биатлону Юрий Альберс, процесс акклиматизации команды в Пхенчхане проходит нормально.

Зимняя Олимпиада стартует 9 февраля и продлится до 25 февраля.
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Биатлон

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