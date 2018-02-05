В церемонии открытия ОИ-2018 примут участие 70−75 российских спортсменов

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«С учетом того, что некоторые спортсмены начинают соревнования уже на следующий день после открытия, а многие еще не прибыли в Пхёнчхан, от нашей делегации в церемонии примут участие 70−75 человек. В их числе игроки хоккейной сборной, сноубордисты, саночники, горнолыжники и прыгуны с трамплина, представители фристайла, лыжных гонок, бобслея и скелетона, конькобежцы», — говорится в сообщении.

Российские спортсмены из-за отстранения ОКР не смогут выступить на Играх-2018 под национальным флагом. Однако Международный олимпийский комитет (МОК) предоставил возможность спортсменам выходить на соревнования под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России. В настоящее время в состав российской делегации на Игры входят 168 спортсменов.

4 февраля глава делегации олимпийских атлетов из России Станислав Поздняков сообщил ТАСС, что флаг МОК, под которым команда пройдет на церемонии открытия Игр-2018, понесет назначенный оргкомитетом соревнований волонтер.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля. Церемония открытия состоится 9 февраля на Олимпийском стадионе в Пхёнчхане, начало — в 14:00 мск.