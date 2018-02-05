Олимпийские истории: отобранная медаль Хабибулина на Играх-1992

«Я прекрасно понимаю: сколько бы Кубков Стэнли я ни выиграл, болельщики на родине будут ценить меня за хорошую игру на Олимпиаде-2002. Так же, как, например, Игоря Ларионова и Вячеслава Фетисова они ценят за золотое десятилетие 80-х годов, а не только за Кубки Стэнли в составе «Детройта», — сказал Николай Хабибулин в 2004 году, когда отказался ехать на Кубок мира.

От него всегда можно было ждать чего угодно. Больше половины своей жизни он провёл в Америке. Уехав в НХЛ в 1994 году, Хабибулин лишь в сезон локаута возвращался ненадолго в Россию. В сборную приезжал по большим праздникам. Не случись казуса 1992 года, всё могло быть по-другому. И медалей у нашей страны могло быть куда больше.

23 золотые медали

1992 год. СССР больше не существовало. В Альбервиль поехала Объединённая команда. На олимпийских церемониях награждения представителей Объединённой команды поднимался олимпийский флаг, в честь побед звучал олимпийский гимн. Тогда было завоёвано последнее русское золото в хоккее.

Во Францию Виктор Тихонов привёз очень молодую команду с ветеранами-лидерами Быковым и Хомутовым. На место в воротах претендовали динамовцы Андрей Трефилов и Михаил Шталенков. Третьим голкипером поехал 19-летний Николай Хабибулин. Он начинал играть в хоккей в родном Екатеринбурге, а в сезоне-1991/92 попал в ЦСКА. Оттуда на молодёжный чемпионат мира и потом сразу же на Олимпийские игры. Предсказуемо, Николай просидел в глухом запасе и даже ни разу не переодевался на матчи. Всё игровое время разделили между собой Шталенков и Трефилов.



В финале Объединённая команда обыграла канадцев со счётом 3:1. Победителям полагались 23 золотые олимпийские медали. Согласно правилам МОК, медали вручаются всем заявленным на турнир хоккеистам команды-призёра, даже если этот хоккеист не провёл на площадке ни одной минуты. Но только 22 золотые медали были отданы хоккеистам, а 23-ю, которая предназначалась Хабибулину, якобы забрал себе главный тренер Виктор Тихонов, хотя, согласно правилам, никаких медалей для тренеров не предусмотрено. Как же так?

«Не понимаю, за что Хабибулину вообще обижаться»

Хабибулин почти никогда не вспоминал об этой истории. Лишь в одном интервью спустя много лет признался, что игроки подумали, что федерация хотела видеть медаль у наставника: «Наверное, кто-то решил отдать медаль Тихонову, потому что думал, что это была последняя Олимпиада для тренера-Тихонова. Но, конечно, это было не так».



Эту версию частично подтверждал и партнёр Николая по той сборной, нападающий Виталий Прохоров.

«То, что Тихонов по собственной воле забрал хабибулинскую медаль себе, — неправда. Это президент МОК Хуан Антонио Самаранч вышел с инициативой, что за заслуги тренера, который за три последние Олимпиады выиграл три золотые медали, ему надо дать медаль. А из какого фонда, если для тренеров они не были предусмотрены?



Я не понимаю, за что Хабибулину там вообще обижаться. У меня бы ума на это не хватило, я бы сам на его месте отдал медаль Тихонову! Возможно, правда, что эта история раздута журналистами. А тут к тому же была инициатива президента МОК. И он сам вручил её Тихонову во время церемонии награждения, как и нам всем. Кому не давать медаль? Все играли, кроме одного. Хабибулин не принимал участия ни в одном матче».



Однако в народ ушла история, что из-за отобранной медали вратарь на долгие годы затаил обиду на российскую федерацию хоккея. Якобы из-за этого Хабибулин 10 лет отказывался выступать за национальную сборную.

Почему Хабибулина не было в Нагано?

Началось всё с Кубка мира 1996 года. Туда, кстати, Николай, как и другие русские звёзды НХЛ, поехал. Сборная России проиграла в полуфинале будущим победителям американцам, а сам Хабибулин выступил не слишком удачно. Позже он объяснял это плохой физической формой в сентябре. Через год вратарь объявил о намерении пропустить Олимпиаду в Нагано — первые Игры с участием игроков НХЛ. Все списали это на обиду из-за отобранного золота Альбервиля. Вот только помимо Хабибулина на Олимпийские игры отказались ехать ещё целая россыпь звёзд: Фетисов, Ларионов, Могильный, Малахов, Зубов, Вячеслав Козлов. Причина заключалась в том, что у ФХР был серьёзный и давний конфликт с энхаэловцами. При первом удобном случае федерация обвиняла хоккеистов в отсутствии патриотизма и жажде наживы.

При этом на главный старт четырёхлетия игроков приглашали. Перед Нагано в Америку прилетели главный тренер сборной Владимир Юрзинов-старший и президент ФХР Александр Стеблин, надеясь уговорить Хабибулина поехать в Японию. Они ждали голкипера у дверей гостевой раздевалки. Узнав о приезде российской делегации, Николай просто вышел через заднюю дверь и уехал домой.



«Дело в том, что они звонили мне несколько раз, и я твёрдо сказал, что не поеду. Моя позиция была ясна, я не юлил, а потому лишний раз на эту тему разговаривать не захотел», — объяснил позже Хабибулин.

Возвращение золота

В 2002 году главным тренером и генеральным менеджером сборной России стал Вячеслав Фетисов. Он и занялся возвращением медали прославленному вратарю. Кто-то говорил, что перед тем, как приехать в расположение сборной, Хабибулин выдвинул одно условие — чтобы ему вручили-таки золотую медаль. Никто из участников той истории эту версию так и не подтвердил.

Так или иначе, Фетисов обратился в ИИХФ, и было принято решение изготовить для Хабибулина дополнительную медаль. Во время Игр в Солт-Лейк-Сити в раздевалке сборной России президент ИИХФ Рене Фазель и президент ОКР Леонид Тягачёв вручили медаль Хабибулину.



«Вячеслав Фетисов не только смотрел игры регулярного сезона НХЛ, чего не могут сказать о себе нынешние руководители сборной, но и говорил с каждым кандидатом в сборную — персонально и неоднократно. Именно его стараниями и усилиями, а не ФХР, мне вернули золотую медаль Олимпиады 1992 года», — говорил в 2004 году Хабибулин.



В Солт-Лейк-Сити Хабибулин отыграл шикарно. Он стал лучшим голкипером турнира, но не добрался до финала. «Стена Булина» спасала и заставляла визжать от восторга. Это были его Игры.

***

Через два года он взял с «Тампой» кубок Стэнли. А ещё через шесть оказался в тюрьме. На 30 дней. За вождение в нетрезвом виде. В тюрьме Аризоны Tent City у Хабибулина брали автографы заключённые и сотрудники исправительного учреждения. Он вышел и отыграл ещё несколько сезонов.



Всю жизнь Хабибулин делал всё по-своему. Критиковал тренерский штаб и федерацию, отказывался ехать в сборную. Не удивительно, что история с отобранной медалью произошла именно с ним. Кто знает, не будь той ситуации, стал бы он первым российским вратарём-суперзвездой в НХЛ?

Про Хабибулина ничего нельзя знать наверняка.