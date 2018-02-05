Олимпийские истории: отобранная медаль Хабибулина на Играх-1992
Лишь спустя 10 лет Вячеслав Фетисов вернул медаль суперзвезде НХЛ.
«Я прекрасно понимаю: сколько бы Кубков Стэнли я ни выиграл, болельщики на родине будут ценить меня за хорошую игру на Олимпиаде-2002. Так же, как, например, Игоря Ларионова и Вячеслава Фетисова они ценят за золотое десятилетие 80-х годов, а не только за Кубки Стэнли в составе «Детройта», — сказал Николай Хабибулин в 2004 году, когда отказался ехать на Кубок мира.
От него всегда можно было ждать чего угодно. Больше половины своей жизни он провёл в Америке. Уехав в НХЛ в 1994 году, Хабибулин лишь в сезон локаута возвращался ненадолго в Россию. В сборную приезжал по большим праздникам. Не случись казуса 1992 года, всё могло быть
23 золотые медали
1992 год. СССР больше не существовало. В Альбервиль поехала Объединённая команда. На олимпийских церемониях награждения представителей Объединённой команды поднимался олимпийский флаг, в честь побед звучал олимпийский гимн. Тогда было завоёвано последнее русское золото в хоккее.
Во Францию Виктор Тихонов привёз очень молодую команду с
В финале Объединённая команда обыграла канадцев со счётом 3:1. Победителям полагались 23 золотые олимпийские медали. Согласно правилам МОК, медали вручаются всем заявленным на турнир хоккеистам
«Не понимаю, за что Хабибулину вообще обижаться»
Хабибулин почти никогда не вспоминал об этой истории. Лишь в одном интервью спустя много лет признался, что игроки подумали, что федерация хотела видеть медаль у наставника: «Наверное,
Эту версию частично подтверждал и партнёр Николая по той сборной, нападающий Виталий Прохоров.
«То, что Тихонов по собственной воле забрал хабибулинскую медаль себе, — неправда. Это президент МОК Хуан Антонио Самаранч вышел с инициативой, что за заслуги тренера, который за три последние Олимпиады выиграл три золотые медали, ему надо дать медаль. А из какого фонда, если для тренеров они не были предусмотрены?
Я не понимаю, за что Хабибулину там вообще обижаться. У меня бы ума на это не хватило, я бы сам на его месте отдал медаль Тихонову! Возможно, правда, что эта история раздута журналистами. А тут к тому же была инициатива президента МОК. И он сам вручил её Тихонову во время церемонии награждения, как и нам всем. Кому не давать медаль? Все играли, кроме одного. Хабибулин не принимал участия ни в одном матче».
Однако в народ ушла история, что
Почему Хабибулина не было в Нагано?
Началось всё с Кубка мира 1996 года. Туда, кстати, Николай, как и другие русские звёзды НХЛ, поехал. Сборная России проиграла в полуфинале будущим победителям американцам, а сам Хабибулин выступил не слишком удачно. Позже он объяснял это плохой физической формой в сентябре. Через год вратарь объявил о намерении пропустить Олимпиаду в Нагано — первые Игры с участием игроков НХЛ. Все списали это на обиду
При этом на главный старт четырёхлетия игроков приглашали. Перед Нагано в Америку прилетели главный тренер сборной Владимир
«Дело в том, что они звонили мне несколько раз, и я твёрдо сказал, что не поеду. Моя позиция была ясна, я не юлил, а потому лишний раз на эту тему разговаривать не захотел», — объяснил позже Хабибулин.
Возвращение золота
В 2002 году главным тренером и генеральным менеджером сборной России стал Вячеслав Фетисов. Он и занялся возвращением медали прославленному вратарю.
Так или иначе, Фетисов обратился в ИИХФ, и было принято решение изготовить для Хабибулина дополнительную медаль. Во время Игр в
«Вячеслав Фетисов не только смотрел игры регулярного сезона НХЛ, чего не могут сказать о себе нынешние руководители сборной, но и говорил с каждым кандидатом в сборную — персонально и неоднократно. Именно его стараниями и усилиями, а не ФХР, мне вернули золотую медаль Олимпиады 1992 года», — говорил в 2004 году Хабибулин.
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Через два года он взял с «Тампой» кубок Стэнли. А ещё через шесть оказался в тюрьме. На 30 дней. За вождение в нетрезвом виде. В тюрьме Аризоны Tent City у Хабибулина брали автографы заключённые и сотрудники исправительного учреждения. Он вышел и отыграл ещё несколько сезонов.
Всю жизнь Хабибулин делал всё
Про Хабибулина ничего нельзя знать наверняка.
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