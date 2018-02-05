Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летние игры в Пхёнчхане
До начала Олимпиады
0 дней : 0 часов : 0 минут : 0 секунд
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32460586/
5 февраля 2018, 19:35 | Биатлон | Чемпионат.com

Семеренко: Готовимся бежать гонки по мёрзлой трассе и с ветерком

Олимпийская чемпионка по биатлону из Украины Валентина Семеренко рассказала об олимпийской трассе Пхёнчхана.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

«Тренируемся вечером при искусственном освещении, ведь именно в такое время и при таких условиях будут проходить гонки. Очень холодно, поэтому и трасса мёрзлая, из-за сильных морозов нет скольжения. Чувствуется и ветерок. Вряд ли что-то изменится в ближайшие дни, поэтому готовимся именно к таким условиям. В прошлом году на этапе Кубка мира на этой же трассе было тепло и всё текло», — цитирует Семеренко пресс-служба НОК Украины.

Рассказала спортсменка и о функциональной готовности украинских биатлонистов: «В целом всё хорошо. После тренировочных сборов в Казахстане, которые проходили на высоте более 1500 метров и, кстати, тоже при очень низких температурах, чувствуем себя здесь лучше и думаем, что бежать будет легче».

Соревнования по биатлону на Олимпийских играх в Пхёнчхане начнутся 9 февраля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Биатлон

Четыре белорусские биатлонистки выступят в спринте на Олимпиаде в Пхенчхане

Четыре белорусские биатлонистки выступят в спринте на Олимпиаде в Пхенчхане

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определен состав белорусских биатлонисток, которые примут участие в спринтерской гонке на 7,5 км на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Соответствующая информация прозвучала в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.
Еще 7 новостей   Все новости

Всё о грид-гёрлз: без этих девушек уже не обходятся ни одни автогонки

Погорели на мельдонии: российская «молодёжка» вылетела по делу

Самые красивые девушки в российском футболе

На лыжах голышом? Кто удивляет накануне Олимпиады
Викторина
Первая в истории Олимпийских игр дисквалификация за допинг случилась в 1968 году. Что употребил дисквалифицированный спортсмен?