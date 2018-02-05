Семеренко: Готовимся бежать гонки по мёрзлой трассе и с ветерком

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«Тренируемся вечером при искусственном освещении, ведь именно в такое время и при таких условиях будут проходить гонки. Очень холодно, поэтому и трасса мёрзлая, из-за сильных морозов нет скольжения. Чувствуется и ветерок. Вряд ли что-то изменится в ближайшие дни, поэтому готовимся именно к таким условиям. В прошлом году на этапе Кубка мира на этой же трассе было тепло и всё текло», — цитирует Семеренко пресс-служба НОК Украины.

Рассказала спортсменка и о функциональной готовности украинских биатлонистов: «В целом всё хорошо. После тренировочных сборов в Казахстане, которые проходили на высоте более 1500 метров и, кстати, тоже при очень низких температурах, чувствуем себя здесь лучше и думаем, что бежать будет легче».

Соревнования по биатлону на Олимпийских играх в Пхёнчхане начнутся 9 февраля.