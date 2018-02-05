Семеренко: Готовимся бежать гонки по мёрзлой трассе и с ветерком
Олимпийская чемпионка по биатлону из Украины Валентина Семеренко рассказала об олимпийской трассе Пхёнчхана.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
«Тренируемся вечером при искусственном освещении, ведь именно в такое время и при таких условиях будут проходить гонки. Очень холодно, поэтому и трасса мёрзлая,
Рассказала спортсменка и о функциональной готовности украинских биатлонистов: «В целом всё хорошо. После тренировочных сборов в Казахстане, которые проходили на высоте более 1500 метров и, кстати, тоже при очень низких температурах, чувствуем себя здесь лучше и думаем, что бежать будет легче».
Соревнования по биатлону на Олимпийских играх в Пхёнчхане начнутся 9 февраля.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter