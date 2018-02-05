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Летние игры в Пхёнчхане
До начала Олимпиады
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5 февраля 2018, 19:10 | Олимпизм | Спорт-Экспресс

НОК Германии доволен решением МОК по россиянам

Национальный олимпийский комитет Германии поддержал решение МОК не допускать до Олимпиады-2018 россиян, оправданных Спортивным арбитражным судом.

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© AP 2018

Ранее CAS отменил решение МОК о пожизненном отстранении 28 из 39 участников Сочи-2014. ОКР попросил МОК допустить на Игры 13 оправданных спортсменов и двух тренеров, однако в Международном олимпийском комитете ответили отказом.

— Хорошо, что МОК не стал их приглашать, несмотря на решение CAS. МОК придерживается позиции, что они были частью допинговой системы. Это хороший сигнал для борьбы с допингом в спорте, — цитирует Merkur руководителя немецкой делегации на Олимпиаде в Пхенчхане Дирка Шиммельпфеннига.

Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля. В состав российской делегации вошли 168 спортсменов.
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