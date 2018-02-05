Бах: Решения CAS в пользу российских атлетов недостаточно для приглашения на Игры
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Снятия санкций недостаточно для выдачи приглашений на зимние Олимпийские игры 2018 года российским спортсменам, оправданным Спортивным арбитражным судом (CAS), заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
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«Мы применяли такую же строгую процедуру после крайне неутешительных решений CAS, удовлетворившего ряд апелляций (российских спортсменов). Привилегия в виде приглашения на Олимпиаду требует большего, чем просто отсутствие санкций, поэтому мы их не пригласили», — сказал Бах, чьи слова приводит
CAS на прошлой неделе полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОК об их пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов с Игр в Сочи. Бах подверг критике оправдательный вердикт CAS и высказался в пользу реформ спортивного суда. Олимпийский комитет России попросил МОК направить индивидуальные приглашения на Игры в Пхенчхане 15 представителям России, но в понедельник получил отказ.
«Мы должны были отстаивать принцип индивидуального правосудия для каждого спортсмена. Вот почему мы создали путь для «чистых» индивидуальных атлетов из России, чтобы они могли соревноваться в Пхенчхане, но только в самых строгих условиях. Они находились под пристальным наблюдением независимой комиссии, которая должна была установить, что нет никаких сомнений в их «чистоте», — отметил он.
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