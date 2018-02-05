Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летние игры в Пхёнчхане
До начала Олимпиады
0 дней : 0 часов : 0 минут : 0 секунд
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32459858/
5 февраля 2018, 18:36 | Олимпизм | Р-Спорт

Бах: Решения CAS в пользу российских атлетов недостаточно для приглашения на Игры

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Снятия санкций недостаточно для выдачи приглашений на зимние Олимпийские игры 2018 года российским спортсменам, оправданным Спортивным арбитражным судом (CAS), заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"
1/8

«Мы применяли такую же строгую процедуру после крайне неутешительных решений CAS, удовлетворившего ряд апелляций (российских спортсменов). Привилегия в виде приглашения на Олимпиаду требует большего, чем просто отсутствие санкций, поэтому мы их не пригласили», — сказал Бах, чьи слова приводит пресс-служба МОК.

CAS на прошлой неделе полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОК об их пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов с Игр в Сочи. Бах подверг критике оправдательный вердикт CAS и высказался в пользу реформ спортивного суда. Олимпийский комитет России попросил МОК направить индивидуальные приглашения на Игры в Пхенчхане 15 представителям России, но в понедельник получил отказ.

«Мы должны были отстаивать принцип индивидуального правосудия для каждого спортсмена. Вот почему мы создали путь для «чистых» индивидуальных атлетов из России, чтобы они могли соревноваться в Пхенчхане, но только в самых строгих условиях. Они находились под пристальным наблюдением независимой комиссии, которая должна была установить, что нет никаких сомнений в их «чистоте», — отметил он.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей  

"Здесь вам не Голливуд": как МОК проиграл допинг-войну против России

С фигуристкой Медведевой случилось самое страшное, что могло случиться в спорте

Купальники, пляжи и шикарные авто: горячие фото раллийной гонщицы из Украины

Шикарные формы супруги баскетболиста Кармело Энтони
Викторина
Первая в истории Олимпийских игр дисквалификация за допинг случилась в 1968 году. Что употребил дисквалифицированный спортсмен?