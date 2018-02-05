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«Комиссия МОК приняла постыдное решение, несправедливое и неправовое, аморальное и политизированное,» — написал он. «Не допустив наших спортсменов, которые были восстановлены в правах спортивным судом, созданным специально для разрешения подобных спорных ситуаций, комиссия растоптала и Олимпийскую хартию, и элементарные принципы права», — заявил Медведев."Вина не доказана — не виновен. И именно суд принимает окончательное решение", — отметил он.

«Сейчас решение приняла группа людей, поставившая себя над судом, над МОК, над спортсменами, над болельщиками», — отметил премьер.

Цитата Дмитрий Медведев Цель этого решения очень далека от спорта. Эта цель — причинить политический ущерб нашей стране.

Допинг ни при чем

Медведев отметил, что МОК имеет право решать, кого из спортсменов звать на Олимпиаду. «Но как объяснять, почему не зовут тех, к кому нет юридических претензий и чья вина не доказана в суде? Такой подход противоречит фундаментальным правовым началам. Не говоря уже о том, что он уничтожает человека, всю жизнь посвятившего спорту», — считает глава российского правительства.

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Премьер подчеркнул, что «допинг здесь вообще ни при чем». «Об этом говорить уже просто смешно», — считает он.

«Можно было еще как-то терпеть ангажированное расследование по допингу, ведущееся направленно против одного государства — России, но решение комиссии об отказе исполнять вердикт спортивного суда — за гранью понимания», — считает Медведев. «Результат будет долгосрочным», — посетовал он.

«Сначала бизнес победил заветы (основателя олимпийского движения) Пьера де Кубертена в МОК, а теперь политика победила нормы права и приличия», — считает премьер.

«Жаль олимпийское движение. Жаль спортсменов. Теперь так можно с любым из них. Жаль болельщиков», — написал глава правительства.

Решение МОК

Комиссия Международного олимпийского комитета под руководством бывшего министра спорта Франции и главы Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) Валери Фурнейрон в понедельник отказала 15 россиянам (13 спортсменам и двум тренерам), оправданным Спортивным арбитражным судом, в приглашении для участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане. Сообщается, что данное решение было принято единогласно после подробного анализа заявок, которые рассматривались на анонимной основе.

На прошлой неделе Олимпийский комитет России (ОКР) обратился в МОК с просьбой направить приглашения для участия в ОИ-2018 скелетонистам Александру Третьякову, Елене Никитиной, Марии Орловой, лыжникам Александру Легкову, Евгению Белову, Максиму Вылегжанину, Александру Бессмертных, Евгении Шаповаловой, Наталье Матвеевой, конькобежцам Ольге Фаткулиной, Александру Румянцеву, Артему Кузнецову, саночнице Татьяне Ивановой, а также тренерам Альберту Демченко (санный спорт) и Сергею Чудинову (скелетон). Это случилось после того, как CAS принял решение удовлетворить апелляции 28 российских спортсменов на пожизненное отстранение от Олимпийских игр за нарушения антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи.

Однако комиссия МОК под руководством Фурнейрон пришла к выводу, что «решение CAS не сняло подозрений в допинге, не предоставив комиссии достаточную уверенность в том, что данные 13 спортсменов могут считаться чистыми», вследствие чего заявки на приглашение оправданных россиян не были удовлетворены. К тому же CAS пока что не обнародовал мотивировочную часть решения по удовлетворению апелляций 28 россиян.