Алимов: Елена Никитина, которой МОК отказал в приглашении на ОИ, полетит в Корею

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«Мы с Леной приняли решение, что она поедет в Корею, там будет дожидаться. МОК отказал, но адвокаты пишут, что будут подавать буквально в ближайшее время, а возможно, уже подали, протест на решение МОК. С их слов, в течение 24 часов может быть какое-то решение Спортивного арбитражного суда (CAS). Лена сейчас берет билет и буквально сегодня улетает в Корею. Если будет положительное решение, мы будем хотя бы немного уже готовы, адаптированы», — сказал Алимов по телефону.

По словам тренера, Никитина будет ждать решения по своему делу вместе с саночницей Татьяной Ивановой, которой МОК также отказал в приглашении. «Там на месте уже находится Таня Иванова. Лена поедет к ней. Если будет отрицательное решение, Лена улетит в Россию», — рассказал специалист.

Алимов также отметил, что они со спортсменкой готовы бороться до последнего. «Борьба идет. Мы уже понимаем, что шансов почти нет, но боремся до конца, до последней минуты, чтобы потом не было у нас самих к себе вопросов, все ли мы сделали, что было можно», — заявил собеседник агентства.

CAS на прошлой неделе полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОК об их пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов с Игр в Сочи. Олимпийский комитет России после этого попросил МОК направить индивидуальные приглашения на Олимпиаду в Пхенчхане 15 представителям России — 13 спортсменам и 2 тренерам. МОК в понедельник объявил об отказе в приглашении на Игры-2018 данным спортсменам и тренерам.