Глава ФЛГР Вяльбе считает, что на решения МОК влияют спонсоры

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«Я убеждена, что Бах (глава МОК — ред.) не принимает решения сам. Судя по всему, решения принимают спонсоры. Сейчас это уже не спорт, а какая-то грязь. Кроме суда, нам никто не поможет. Будем бороться», — сказала Вяльбе журналистам.

«Я слышала официальное заявление от Спортивного арбитражного суда (CAS), что мотивировочная часть выйдет после Олимпийских игр. CAS не делает ничего намеренно», — отметила она.

CAS на прошлой неделе полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОК об их пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов с Игр в Сочи. Глава МОК Томас Бах подверг критике оправдательный вердикт CAS и высказался в пользу реформ спортивного суда. Олимпийский комитет России попросил МОК направить индивидуальные приглашения на Игры в Пхенчхане 15 представителям России, но в понедельник получил отказ.