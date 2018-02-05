Глава ФЛГР Вяльбе считает, что на решения МОК влияют спонсоры
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости, Вероника Столбунова. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе полагает, что на решения Международного олимпийского комитета (МОК) в ситуации с российскими спортсменами влияют спонсоры.
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«Я убеждена, что Бах (глава МОК — ред.) не принимает решения сам. Судя по всему, решения принимают спонсоры. Сейчас это уже не спорт, а
«Я слышала официальное заявление от Спортивного арбитражного суда (CAS), что мотивировочная часть выйдет после Олимпийских игр. CAS не делает ничего намеренно», — отметила она.
CAS на прошлой неделе полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОК об их пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов с Игр в Сочи. Глава МОК Томас Бах подверг критике оправдательный вердикт CAS и высказался в пользу реформ спортивного суда. Олимпийский комитет России попросил МОК направить индивидуальные приглашения на Игры в Пхенчхане 15 представителям России, но в понедельник получил отказ.
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