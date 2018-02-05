Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летние игры в Пхёнчхане
До начала Олимпиады
0 дней : 0 часов : 0 минут : 0 секунд
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32458143/
5 февраля 2018, 16:25 | Олимпизм | Р-Спорт

Глава ФЛГР Вяльбе считает, что на решения МОК влияют спонсоры

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости, Вероника Столбунова. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе полагает, что на решения Международного олимпийского комитета (МОК) в ситуации с российскими спортсменами влияют спонсоры.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

«Я убеждена, что Бах (глава МОК — ред.) не принимает решения сам. Судя по всему, решения принимают спонсоры. Сейчас это уже не спорт, а какая-то грязь. Кроме суда, нам никто не поможет. Будем бороться», — сказала Вяльбе журналистам.

«Я слышала официальное заявление от Спортивного арбитражного суда (CAS), что мотивировочная часть выйдет после Олимпийских игр. CAS не делает ничего намеренно», — отметила она.

CAS на прошлой неделе полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОК об их пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов с Игр в Сочи. Глава МОК Томас Бах подверг критике оправдательный вердикт CAS и высказался в пользу реформ спортивного суда. Олимпийский комитет России попросил МОК направить индивидуальные приглашения на Игры в Пхенчхане 15 представителям России, но в понедельник получил отказ.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей  

"Здесь вам не Голливуд": как МОК проиграл допинг-войну против России

С фигуристкой Медведевой случилось самое страшное, что могло случиться в спорте

Купальники, пляжи и шикарные авто: горячие фото раллийной гонщицы из Украины

Шикарные формы супруги баскетболиста Кармело Энтони
Викторина
Первая в истории Олимпийских игр дисквалификация за допинг случилась в 1968 году. Что употребил дисквалифицированный спортсмен?