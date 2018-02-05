Колобков: МОК нарушил свои нормативные акты, не пригласив на ОИ 15 россиян
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости, Вероника Столбунова. Международный олимпийский комитет (МОК), который отказал в приглашении на Олимпиаду 2018 года 15 россиянам, ранее пожизненно отстраненных от Игр и впоследствии оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS), этим решением нарушил свои же нормативные акты, заявил министр спорта РФ Павел Колобков.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
«Вы все профессионалы и знаете, что МОК руководствуется своей хартией, и там говорится о том, что решение суда является основным и главным решением, и МОК должен признавать решение суда. Это заявление МОК странное, оно нарушает свои же (МОК) нормативные акты. Это скажется на олимпийском движении», — сказал Колобков журналистам.
По результатам работы комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой
В середине прошлой недели CAS вынес решение по апелляциям 42 спортсменов, которые были не согласны с выводами комиссии Освальда. 28 апелляций CAS удовлетворил, не обнаружив достаточных доказательств вины спортсменов. Олимпийский комитет России попросил МОК прислать приглашения на Игры-2018 на 15 человек (13 спортсменов и двух тренеров), но в понедельник получил отказ.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter