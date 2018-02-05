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5 февраля 2018, 15:41 | Олимпизм | Р-Спорт

Колобков: МОК нарушил свои нормативные акты, не пригласив на ОИ 15 россиян

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости, Вероника Столбунова. Международный олимпийский комитет (МОК), который отказал в приглашении на Олимпиаду 2018 года 15 россиянам, ранее пожизненно отстраненных от Игр и впоследствии оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS), этим решением нарушил свои же нормативные акты, заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

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© РИА "Новости"

«Вы все профессионалы и знаете, что МОК руководствуется своей хартией, и там говорится о том, что решение суда является основным и главным решением, и МОК должен признавать решение суда. Это заявление МОК странное, оно нарушает свои же (МОК) нормативные акты. Это скажется на олимпийском движении», — сказал Колобков журналистам.

По результатам работы комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой допинг-проб россиян с Олимпийских игр в Сочи, в прошлом году от Олимпиад были пожизненно отстранены 43 российских атлета, их результаты с Игр-2014 были аннулированы. МОК признал, что спортсмены виновны в нарушении антидопинговых правил на Играх в Сочи.

В середине прошлой недели CAS вынес решение по апелляциям 42 спортсменов, которые были не согласны с выводами комиссии Освальда. 28 апелляций CAS удовлетворил, не обнаружив достаточных доказательств вины спортсменов. Олимпийский комитет России попросил МОК прислать приглашения на Игры-2018 на 15 человек (13 спортсменов и двух тренеров), но в понедельник получил отказ.
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