Колобков: МОК нарушил свои нормативные акты, не пригласив на ОИ 15 россиян

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Вы все профессионалы и знаете, что МОК руководствуется своей хартией, и там говорится о том, что решение суда является основным и главным решением, и МОК должен признавать решение суда. Это заявление МОК странное, оно нарушает свои же (МОК) нормативные акты. Это скажется на олимпийском движении», — сказал Колобков журналистам.

По результатам работы комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой допинг-проб россиян с Олимпийских игр в Сочи, в прошлом году от Олимпиад были пожизненно отстранены 43 российских атлета, их результаты с Игр-2014 были аннулированы. МОК признал, что спортсмены виновны в нарушении антидопинговых правил на Играх в Сочи.

В середине прошлой недели CAS вынес решение по апелляциям 42 спортсменов, которые были не согласны с выводами комиссии Освальда. 28 апелляций CAS удовлетворил, не обнаружив достаточных доказательств вины спортсменов. Олимпийский комитет России попросил МОК прислать приглашения на Игры-2018 на 15 человек (13 спортсменов и двух тренеров), но в понедельник получил отказ.