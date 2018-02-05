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Летние игры в Пхёнчхане
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https://sport.mail.ru/korea/news/32457465/
5 февраля 2018, 15:38 | Олимпизм | Р-Спорт

Член ОНФ: МОК и CAS изжили себя, их пора менять

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать на Олимпиаду в Пхенчхане 15 оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) российских спортсменов говорит о том, что обе структуры изжили себя и требуют реформирования, считает член центрального штаба ОНФ Сергей Елисеев.

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© РИА "Новости"

«Сейчас это уже не те инстанции, которые действительно соблюдали все этические и моральные принципы при допуске и отборе спортсменов к Олимпиаде. Они ангажированы и совершенно открыто это показывают. Если суд CAS сегодня признает одно, а они делают свое заявление и считают, что надо реформировать CAS, это говорит о том, что на сегодняшний день эти две организации изжили себя, их пора менять», — цитирует пресс-служба ОНФ слова Елисеева.

Спортивный арбитражный суд на прошлой неделе полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОК об их пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов с Игр в Сочи. Олимпийский комитет России попросил МОК направить индивидуальные приглашения на Игры в Пхенчхане 15 представителям России, но в понедельник получил отказ.

Глава МОК Томас Бах подверг критике оправдательный вердикт CAS и высказался в пользу реформ спортивного суда.
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