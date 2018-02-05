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Летние игры в Пхёнчхане
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https://sport.mail.ru/korea/news/32456359/
5 февраля 2018, 14:01 | Олимпизм | ТАСС

Орлова: оправданные CAS российские спортсмены до последнего момента готовились к ОИ

СОЧИ, 5 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены, которые были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS), до последнего момента готовились к выступлению на Олимпиаде в Пхёнчхане. Об этом ТАСС рассказала скелетонистка Мария Орлова.

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© РИА "Новости"

На прошлой неделе CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, которые были пожизненно отстранены Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Олимпиадах за нарушения антидопинговых правил во время ОИ-2014. Их результаты, показанные на Играх в Сочи, были восстановлены. Однако в понедельник МОК отказался допустить на Олимпийские игры двух тренеров и 13 спортсменов, в том числе Орлову.

«Эмоций уже нет. Мы готовились все равно до последнего. Мы уже абстрагировались и были настроены только на работу», — сказала скелетонистка.

Спортсменка уточнила, что о решении МОК узнала от друзей — спортсменов.

«Переживания отнимают энергию, поэтому пока даже не осознаем [что не допустили к Олимпийским играм]. Сейчас собираюсь на тренировку», — добавила Орлова.

По ее словам, россияне планируют снова обратиться в CAS, но окончательное решение все равно будет принимать МОК, и «можно прийти к выводу, что это будет примерно такое же решение, как и сегодня утром». «Пока тренируемся и готовимся к чемпионату России — он будет проходить в марте в Сочи. Потом у нас будет отпуск, заслуженный после такого напряженного года. Это ближайшие планы, и пока больше никаких нет», — заключила спортсменка.

© Ньюстюб
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