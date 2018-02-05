Владимир Новицкий: Не могу успокоиться. Шипулин, Ан — хотя бы кто-то что-нибудь объяснил, в чем их вина?
Старейшина белорусского комментаторского цеха Владимир Новицкий во время
онлайн-конференции, которую провела Белтелерадиокомпания, высказал свое отношение к неприглашению МОК россиян Антона Шипулина и Виктора Ана на Игры-2018.
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Видимо, что-то случилось...
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— Ну, как к этому можно относиться… Ко всей этой истории с недопуском россиян. Я до сих пор не могу понять, не могу успокоиться — почему лидеры команды, тот же Шипулин, тот же Ан, которые точно поехали бы в Пхенчхан за медалями и у которых не было даже намека на малейшую допинговую историю, по непонятным причинам не были допущены на Игры.
Мне обидно, когда ломаются судьбы спортсменов, обидно, когда человек лишается своих прав по непонятным причинам.
Давайте вспомним, какие чувства обуревали всех нас, когда по надуманным причинам мужскую белорусскую команду по гребле не пустили в
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