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— Ну, как к этому можно относиться… Ко всей этой истории с недопуском россиян. Я до сих пор не могу понять, не могу успокоиться — почему лидеры команды, тот же Шипулин, тот же Ан, которые точно поехали бы в Пхенчхан за медалями и у которых не было даже намека на малейшую допинговую историю, по непонятным причинам не были допущены на Игры.

Цитата кто-то что-нибудь объяснил — в чем их вина? Пресловутая коллективная ответственность? Не знаю, было за что ее предъявлять или не было. Вопросов здесь больше, чем ответов. Владимир Новицкий Хотя быобъяснил — в чем их вина? Пресловутая коллективная ответственность? Не знаю, было за что ее предъявлять или не было. Вопросов здесь больше, чем ответов.

Мне обидно, когда ломаются судьбы спортсменов, обидно, когда человек лишается своих прав по непонятным причинам.