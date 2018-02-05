Анна Шевченко: Надеюсь, на Олимпиаде выйду на пик формы, соберусь и хорошо выступлю

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О целях

— Я стараюсь себе много целей не ставить, но все равно в голове они сидят, — говорит она. — Конечно, я разочаровываюсь, когда у меня что-то не получается. На классике «Тур де ски» я была 16-ой, немного хуже ехали лыжи и я расстроилась. Хотя другие похвалили мое выступление. Думаю, я могла бы лучше.

Об Олимпиаде

— Это большая честь защищать мою страну на Олимпийских играх. Надеюсь, у меня все получится, я выйду на пик формы, соберусь и хорошо выступлю. Не хочу ставить каких-то надежд, на универсиаде было так же, я просто бежала и показывала то, на что я способна. Если не эти олимпийские игры, то будут следующие. Я не буду расстраиваться, поработаю четыре года и попробую вновь. У меня еще есть время что-то показать.

О дистанциях

— Буду настраиваться на все гонки, буду бежать все, что дадут. На Олимпиаде в Корее 10 и 15 км классикой не будет, будет только коньковым ходом. У нас есть 30-ка классическим ходом. Думаю, это тоже неплохая дистанция, если на нее правильно настроиться.

О поддержке

— Я благодарна всем за поддержку. Больше всего за меня, конечно, будут болеть родители и маленькие брат с сестрой. Все будут следить за гонкой и кричать «Хочу золото!».

О розовых волосах

— Розовые кончики скоро будут. Мы много ездили в этом году, я как постриглась, после не красилась. Заказала краску и перед олимпиадой покрашу кончики в розовый цвет. Повезло на Универсиаде, может, повезет и сейчас.

Об упорстве

— Преобладающее качество моей личности это упорство. Даже психолог, проводя тесты, сказал, что я очень настойчиво стремлюсь к цели и ужасно требовательна к своему результату. У себя такого не замечала, хотя многими гонками я недовольна. Упорство неплохое качество, главное не переусердствовать.