Анна Шевченко: Надеюсь, на Олимпиаде выйду на пик формы, соберусь и хорошо выступлю
До начала Олимпийских игр в Пхёнчхане осталось менее недели. Олимпийская деревня постепенно наполняется, свое участие в Играх подтвердили 2925 спортсменов из 92 стран. Казахстанская лыжница Анна Шевченко рассказала о своих целях и надеждах на Олимпиаду в Пхёнчхане.
О целях
— Я стараюсь себе много целей не ставить, но все равно в голове они сидят, — говорит она. — Конечно, я разочаровываюсь, когда у меня
Об Олимпиаде
— Это большая честь защищать мою страну на Олимпийских играх. Надеюсь, у меня все получится, я выйду на пик формы, соберусь и хорошо выступлю. Не хочу ставить
О дистанциях
— Буду настраиваться на все гонки, буду бежать все, что дадут. На Олимпиаде в Корее 10 и 15 км классикой не будет, будет только коньковым ходом. У нас есть 30-ка классическим ходом. Думаю, это тоже неплохая дистанция, если на нее правильно настроиться.
О поддержке
— Я благодарна всем за поддержку. Больше всего за меня, конечно, будут болеть родители и маленькие брат с сестрой. Все будут следить за гонкой и кричать «Хочу золото!».
О розовых волосах
— Розовые кончики скоро будут. Мы много ездили в этом году, я как постриглась, после не красилась. Заказала краску и перед олимпиадой покрашу кончики в розовый цвет. Повезло на Универсиаде, может, повезет и сейчас.
Об упорстве
— Преобладающее качество моей личности это упорство. Даже психолог, проводя тесты, сказал, что я очень настойчиво стремлюсь к цели и ужасно требовательна к своему результату. У себя такого не замечала, хотя многими гонками я недовольна. Упорство неплохое качество, главное не переусердствовать.
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