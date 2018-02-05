Кремль сожалеет в связи с решением МОК по спортсменам из России

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Спортивный арбитражный суд на прошлой неделе полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОК об их пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов с Игр в Сочи. Олимпийский комитет России попросил МОК направить индивидуальные приглашения на Игры в Пхенчхане 15 представителям России, но в понедельник получил отказ.

«Мы искренне сожалеем в связи с этим решением», — сказал Песков, комментируя решение МОК.