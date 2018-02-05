Кремль сожалеет в связи с решением МОК по спортсменам из России
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Кремль сожалеет в связи с решением Международного олимпийского комитета (МОК) не допускать 15 оправданных Спортивным арбитражным судом россиян на Олимпиаду в Пхенчхан в Южной Корее, заявил
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Спортивный арбитражный суд на прошлой неделе полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОК об их пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов с Игр в Сочи. Олимпийский комитет России попросил МОК направить индивидуальные приглашения на Игры в Пхенчхане 15 представителям России, но в понедельник получил отказ.
«Мы искренне сожалеем в связи с этим решением», — сказал Песков, комментируя решение МОК.
© Ньюстюб
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter