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Летние игры в Пхёнчхане
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5 февраля 2018, 13:32 | Олимпизм | Р-Спорт

Кремль сожалеет в связи с решением МОК по спортсменам из России

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Кремль сожалеет в связи с решением Международного олимпийского комитета (МОК) не допускать 15 оправданных Спортивным арбитражным судом россиян на Олимпиаду в Пхенчхан в Южной Корее, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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© AP 2018

Спортивный арбитражный суд на прошлой неделе полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОК об их пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов с Игр в Сочи. Олимпийский комитет России попросил МОК направить индивидуальные приглашения на Игры в Пхенчхане 15 представителям России, но в понедельник получил отказ.

«Мы искренне сожалеем в связи с этим решением», — сказал Песков, комментируя решение МОК.

© Ньюстюб
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