Зубков: Я не понимаю, что происходит с большим спортом
Спортивный арбитраж оправдал россиян, но Международный олимпийский комитет непреклонен. Business FM узнала, что думают представители федераций, спортсмены которых были оправданы CAS, но не поддержаны МОК.
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Международный олимпийский комитет (МОК) вопреки решению Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне решил не приглашать 15 россиян на Игры в Пхёнчхане. Business FM опросила представителей федераций, спортсмены которых были оправданы спортивным судом, но не поддержаны МОК.
Вот что говорит президент Федерации санного спорта Наталия Гарт:
«После вчерашней
«Я не понимаю, что происходит с большим спортом», — так прокомментировал ситуацию президент Федерации бобслея и скелетона России Александр Зубков.
— Непонятно решение МОК, когда CAS снимает все подозрения с наших спортсменов, и не допускают их на Олимпийские игры. Я думаю, что спортсмены сейчас обсудят эти вопросы со своими адвокатами и примут решения, какие дальнейшие действия они будут делать. [Решение было] пратктически ожидаемо, но мы надеялись
— Какова судьба спортсменов в дальнейшем, если они не смогут в Олимпийских играх участвовать? Это конец или у них есть другие варианты, такие же весомые, как и Олимпиада?
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— Сочинские медали стопроцентно возвращаются к нашим спортсменам?
— CAS сказал, что да, но МОК на сегодняшний день говорит, что еще нет. Поэтому я просто не понимаю вообще, что происходит с большим спортом и, конечно, с Международным олимпийским комитетом.
Впрочем, надежда выступить в Корее все еще есть, говорит
— Договорились, что адвокаты, которые работали в Женеве и Лозанне, поедут туда же, на Олимпийские игры, и будут до конца там, даже во время Олимпийских игр, бороться за наших. Если произойдет ситуация, что поменяют решение, экстремально перед 50 километрами допустят наших спортсменов, то они все равно побегут. Мы не сдаемся, борьба будет.
— Вообще это решение МОК ожидаемо было или нет?
— Когда вообще ребята поехали на первое заседание в Лозанну, я был на 99,9% уверен, что их оправдают, что там никаких доказательств нет, но было принято кардинально другое решение. Исходя из этой игры, в принципе ожидаемо было, что этого не произойдет.
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