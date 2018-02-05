Зубков: Я не понимаю, что происходит с большим спортом

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Международный олимпийский комитет (МОК) вопреки решению Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне решил не приглашать 15 россиян на Игры в Пхёнчхане. Business FM опросила представителей федераций, спортсмены которых были оправданы спортивным судом, но не поддержаны МОК.

Вот что говорит президент Федерации санного спорта Наталия Гарт:

«После вчерашней пресс-конференции это решение для меня лично было ожидаемым, так как были такие высказывание, что Международный олимпийский комитет не согласен с решением CAS. Я понимаю, почему у МОК такое мнение, потому что совершенно сейчас недостаточно информации, CAS еще не предоставил ему мотивировочной части, где подробно описывается, почему, на каких основаниях он принял решение оправдать наших спортсменов. Если бы, на мой взгляд, эта мотивировочная часть уже была, где подробно изложено то, что нет никаких доказательств, и наверняка бы описывалось, что все эти обвинения сделаны голословно, я считаю, тогда хотя бы у руководства МОК была бы возможность подробно изучить данный вопрос и принять, может быть, другое решение. Но сейчас, к сожалению, мы настолько зажаты временными рамками, что просто катастрофически не хватает времени, чтобы у наших спортсменов все было хорошо, как нам хочется».

«Я не понимаю, что происходит с большим спортом», — так прокомментировал ситуацию президент Федерации бобслея и скелетона России Александр Зубков.

— Непонятно решение МОК, когда CAS снимает все подозрения с наших спортсменов, и не допускают их на Олимпийские игры. Я думаю, что спортсмены сейчас обсудят эти вопросы со своими адвокатами и примут решения, какие дальнейшие действия они будут делать. [Решение было] пратктически ожидаемо, но мы надеялись все-таки, что решение CAS повлияет на решение МОК и изменит его. К сожалению, мы увидели обратное. Поэтому я уверен, что спортсмены все взвешивают и будут решать вопросы с адвокатами в судебных инстанциях.



— Какова судьба спортсменов в дальнейшем, если они не смогут в Олимпийских играх участвовать? Это конец или у них есть другие варианты, такие же весомые, как и Олимпиада?



— Во-первых, это не конец, самое главное, что чистым спортсменам медали вернули, это большая победа. В дальнейшем, конечно, спортсмены должны дальше готовиться. Что будет, как будет, какие определенные соревнования — это зависит от руководства, министра спорта, олимпийского комитета.



— Сочинские медали стопроцентно возвращаются к нашим спортсменам?



— CAS сказал, что да, но МОК на сегодняшний день говорит, что еще нет. Поэтому я просто не понимаю вообще, что происходит с большим спортом и, конечно, с Международным олимпийским комитетом.

Впрочем, надежда выступить в Корее все еще есть, говорит вице-президент Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин:

— Договорились, что адвокаты, которые работали в Женеве и Лозанне, поедут туда же, на Олимпийские игры, и будут до конца там, даже во время Олимпийских игр, бороться за наших. Если произойдет ситуация, что поменяют решение, экстремально перед 50 километрами допустят наших спортсменов, то они все равно побегут. Мы не сдаемся, борьба будет.

— Вообще это решение МОК ожидаемо было или нет?

— Когда вообще ребята поехали на первое заседание в Лозанну, я был на 99,9% уверен, что их оправдают, что там никаких доказательств нет, но было принято кардинально другое решение. Исходя из этой игры, в принципе ожидаемо было, что этого не произойдет.

Тем временем в лыжных гонках намечается новый допинг-скандал. На этот раз под ударом не только российских спортсмены.