Анфиса Резцова: Какая-то управа должна быть на МОК?!
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала «СЭ» решение МОК отклонить дополнительную заявка ОКР на 13 российских спортсменов и двух тренеров, оправданных в прошлый четверг Спортивным арбитражем (CAS).
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
В МОК считают, что пока CAS не обнародовал мотивировочную часть своего вердикта, спортсмены не могут считаться чистыми.
— Сейчас уже и не знаешь — смешно это или непонятно. Вроде бы мы успокоились, когда узнали решение по сочинским спортсменам, которым вернули медали, а теперь опять двадцать пять! — сказала Резцова. — Сейчас даже решение арбитражного суда никого не волнует — ну
Ладно не пустили их на Олимпиаду, это было понятно. Даже если оправдались, всеми правдами и не правдами их не допустили — мы с этим смирились.
Ведь все началось с Рио-2016, именно там все и случилось с летними олимпийцами. Там нужно было каждый день бить в набат, нужно было
В мое время политика тоже присутствовала, но не настолько, чтобы мы ее касались. Мы занимались своим делом, трудились, тренировались, готовились, и нас политика проходила стороной. А сейчас политика идет впереди спорта, так быть не должно!
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