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5 февраля 2018, 12:43 | Олимпизм | Спорт-Экспресс

Анфиса Резцова: Какая-то управа должна быть на МОК?!

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала «СЭ» решение МОК отклонить дополнительную заявка ОКР на 13 российских спортсменов и двух тренеров, оправданных в прошлый четверг Спортивным арбитражем (CAS).

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© РИА "Новости"

В МОК считают, что пока CAS не обнародовал мотивировочную часть своего вердикта, спортсмены не могут считаться чистыми.

— Сейчас уже и не знаешь — смешно это или непонятно. Вроде бы мы успокоились, когда узнали решение по сочинским спортсменам, которым вернули медали, а теперь опять двадцать пять! — сказала Резцова. — Сейчас даже решение арбитражного суда никого не волнует — ну какая-то управа должна быть на МОК?! Неужели над ними нет никого вышестоящих — так не должно быть!

Ладно не пустили их на Олимпиаду, это было понятно. Даже если оправдались, всеми правдами и не правдами их не допустили — мы с этим смирились.

Ведь все началось с Рио-2016, именно там все и случилось с летними олимпийцами. Там нужно было каждый день бить в набат, нужно было что-то там делать, но ничего не происходило. Мы сами виноваты, ведь МОК — исполнитель, это понятно. Им кто-то диктует: есть хотя бы маленькая зацепочка, но все равно мы русских, Россию задавим. Всеми правдами и неправдами после этих корейских Игр нужно сделать так, чтобы спорт был вне политики. Чтобы уже никто не выливал грязь на наших спортсменов, которые пашут с утра до ночи. Нашим чиновникам нужно держать ухо востро, чтобы спорт был вне политики.

В мое время политика тоже присутствовала, но не настолько, чтобы мы ее касались. Мы занимались своим делом, трудились, тренировались, готовились, и нас политика проходила стороной. А сейчас политика идет впереди спорта, так быть не должно!
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