Юрист Михаил Прокопец: CAS может обязать МОК
Известный спортивный юрист Михаил Прокопец считает, что российским спортсменам, оправданным Спортивным арбитражным судом (CAS), нужно обратиться в CAS ad hoc division (специальную выездную коллегию), которая будет в Пхенчхане рассматривать апелляции в ускоренном порядке.
На вопрос портала teamrussia.pro, не откажется ли МОК пригласить российских спортсменов и в том случае, если выездная коллегия вынесет решение в их пользу, юрист сказал:
— У МОК не будет никаких возможностей отказаться. Этим решением CAS обяжет его допустить спортсменов к Олимпийским играм. Так и будет прописано: «Обязать МОК…» Если МОК не послушает CAS, возникнет большая проблема.
Утром в понедельник МОК объявил об отказе в приглашениях 13 спортсменам и двум тренерам из России, невзирая на оправдательный вердикт в отношении них со стороны CAS. Из
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