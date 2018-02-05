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https://sport.mail.ru/korea/news/32454643/
5 февраля 2018, 13:20 | Олимпизм | TeamRussia.pro

Юрист Михаил Прокопец: CAS может обязать МОК

Известный спортивный юрист Михаил Прокопец считает, что российским спортсменам, оправданным Спортивным арбитражным судом (CAS), нужно обратиться в CAS ad hoc division (специальную выездную коллегию), которая будет в Пхенчхане рассматривать апелляции в ускоренном порядке.

На вопрос портала teamrussia.pro, не откажется ли МОК пригласить российских спортсменов и в том случае, если выездная коллегия вынесет решение в их пользу, юрист сказал:

— У МОК не будет никаких возможностей отказаться. Этим решением CAS обяжет его допустить спортсменов к Олимпийским играм. Так и будет прописано: «Обязать МОК…» Если МОК не послушает CAS, возникнет большая проблема.

Утром в понедельник МОК объявил об отказе в приглашениях 13 спортсменам и двум тренерам из России, невзирая на оправдательный вердикт в отношении них со стороны CAS. Из пресс-релиза следует, что комиссия по приглашениям во главе с Валери Фурнерон, вновь изучив кандидатуры, представленные ОКР, обнаружила «дополнительные элементы и/или доказательства», которые не были доступны комиссии Освальда, но которые содержатся в конфиденциальной информации, полученной от ВАДА.

© Ньюстюб
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