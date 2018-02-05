Юрист Михаил Прокопец: «CAS может обязать МОК»

На вопрос портала teamrussia.pro, не откажется ли МОК пригласить российских спортсменов и в том случае, если выездная коллегия вынесет решение в их пользу, юрист сказал:

— У МОК не будет никаких возможностей отказаться. Этим решением CAS обяжет его допустить спортсменов к Олимпийским играм. Так и будет прописано: «Обязать МОК…» Если МОК не послушает CAS, возникнет большая проблема.