Павел Ростовцев: Идет целенаправленное отстранение сильнейших российских спортсменов от Олимпиады
Серебряный призер Игр-2006 и бывший тренер женской сборной России по биатлону Павел Ростовцев прокомментировал решение МОК не допустить 13 российских спортсменов, оправданных CAS.
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В МОК считают, что пока CAS не обнародовал мотивировочную часть своего вердикта, спортсмены не могут считаться чистыми.
— Это лишний раз подтверждает, что никакой реальной борьбы с допингом нет, — сказал Ростовцев. — Идет целенаправленное отстранение сильнейших российских спортсменов от Олимпиады.
Когда спортсмен вынужден в суде доказать, что он никогда не имел претензий со стороны антидопинговых агентств и он это доказал, все равно не получает допуск до Игр
Напомним, что МОК отклонил запрос ОКР включить в число приглашенных на Олимпиаду-2018 ранее оправданных CAS 13 спортсменов и двух тренеров.
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