Павел Ростовцев: Идет целенаправленное отстранение сильнейших российских спортсменов от Олимпиады

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В МОК считают, что пока CAS не обнародовал мотивировочную часть своего вердикта, спортсмены не могут считаться чистыми.

— Это лишний раз подтверждает, что никакой реальной борьбы с допингом нет, — сказал Ростовцев. — Идет целенаправленное отстранение сильнейших российских спортсменов от Олимпиады.

Цитата Павел Ростовцев Это целенаправленный удар по нашему государству. Это уже не спорт, а чистая политика. Сначала не допускают, потом разрешают, а теперь снова не допускают? Это бардак, цирк, шапито!

Когда спортсмен вынужден в суде доказать, что он никогда не имел претензий со стороны антидопинговых агентств и он это доказал, все равно не получает допуск до Игр из-за каких-то бюрократических проволочек, на основании каких-то суперэксклюзивных сообщений от информаторов. Так далеко можно зайти, думаю, это удар по всеми международному олимпийскому движению.

Напомним, что МОК отклонил запрос ОКР включить в число приглашенных на Олимпиаду-2018 ранее оправданных CAS 13 спортсменов и двух тренеров.