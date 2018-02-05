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5 февраля 2018, 11:42 | Олимпизм | Спорт-Экспресс

Павел Ростовцев: Идет целенаправленное отстранение сильнейших российских спортсменов от Олимпиады

Серебряный призер Игр-2006 и бывший тренер женской сборной России по биатлону Павел Ростовцев прокомментировал решение МОК не допустить 13 российских спортсменов, оправданных CAS.

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© РИА "Новости"

В МОК считают, что пока CAS не обнародовал мотивировочную часть своего вердикта, спортсмены не могут считаться чистыми.

— Это лишний раз подтверждает, что никакой реальной борьбы с допингом нет, — сказал Ростовцев. — Идет целенаправленное отстранение сильнейших российских спортсменов от Олимпиады.

Когда спортсмен вынужден в суде доказать, что он никогда не имел претензий со стороны антидопинговых агентств и он это доказал, все равно не получает допуск до Игр из-за каких-то бюрократических проволочек, на основании каких-то суперэксклюзивных сообщений от информаторов. Так далеко можно зайти, думаю, это удар по всеми международному олимпийскому движению.

Напомним, что МОК отклонил запрос ОКР включить в число приглашенных на Олимпиаду-2018 ранее оправданных CAS 13 спортсменов и двух тренеров.
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