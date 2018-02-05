К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ресурс Eliteprospects.com подготовил море статистики к Олимпиаде. Давайте ее изучим.

1. Канада — 23 игрока в сумме провели 5544 матча в НХЛ. Самый опытный — Крис Келли (833).

2. США — 15 игроков, 3083 матча, Брайан Джионта (1006).

3. Российская сборная — 10 игроков, 2565 матчей, Павел Дацюк (953). А кроме него за океаном выступали защитники Алексей Марченко, Никита Нестеров, Вячеслав Войнов, Андрей Зубарев, форварды Михаил Григоренко, Сергей Калинин, Илья Ковальчук, Вадим Шипачев, Сергей Широков.

4. Швеция — 13 игроков, 1612 матчей, Виктор Стольберг (488).

5. Германия — 4 игрока, 1429 матчей, Кристиан Эрхофф (789).

6. Чехия — 9 игроков, 1330 матчей, Мартин Эрат (881).

7. Швейцария — 6 игроков, 671 матч, Йонас Хиллер (404).

8. Финляндия — 9 игроков, 645 матчей, Сами Леписте (176).

9. Словакия — 4 игрока, 594 матча, Ладислав Надь (435).

10. Норвегия — 6 игроков, 145 матчей, Патрик Торесен (106).

11. Словения — 1 игрок, 46 матчей, Ян Муршак (46).

12. Южная Корея — 3 игрока, 27 матчей, Брайан Янг (17).

Так что не надо говорить, будто игроки с энхаэловским опытом не выступят в Корее. Даже если просто сложить количество матчей, то получится колоссальная цифра — 17 691. Кстати, Павел Дацюк по опыту на этой Олимпиаде уступит только Брайану Джионте.

Еще интересные факты:

1. Павел Дацюк — самый возрастной хоккеист этой Олимпиады. Ему 39 лет, как и Джионте. Но американцу столько уже стукнуло 18 января, а Павлу Валерьевичу исполнится 40 этим летом — 20 июля. Еще из ветеранов отметим Ладислава Надя (38), канадца Криса Ли (37), норвежца Андерса Бастиансена (37).

2. А кто входит в пятерку самых молодых? Это швед Расмус Далин — единственный 17-летний игрок на турнире. Два финна — Миро Хейсканен (18) и Эли Толванен (18), американец Трой Терри (20) — помните, как он бил буллиты на МЧМ-2017? Ну и Кирилл Капризов (20), который от тех буллитов пострадал.

3. Российская сборная — вторая на Олимпиаде по росту (185,8 см), выше нас только словаки (186,76). Первая по весу (91,08 кг) и первая по возрасту (27,16 лет). То есть у нас будет самая молодая и габаритная команда в Пхенчхане. Самые старые — канадцы (30,52), самые легкие (84,68) и маленькие (181,8) — корейцы.

4. Наш основной вратарь Василий Кошечкин (200 см / 110 кг) — один из самых габаритных игроков Олимпиады. Никто не превосходит его по весу — только повторяют финн Оскар Осала (110) и немец Денис Реул (110). А самый высокий на Олимпиаде — финн Марко Анттила (203).

5. Самые низкие — Брайан Джионта (170) и финн Сакари Маннинен (170). Если говорить по нашему составу, то это Капризов (178).

6. Самые легкие — финны Юха Метсола (69 кг) и Маннинен (71). Худые и быстрые — так можно назвать сборную Суоми в Пхенчхане. Самый легкий у нас — Илья Сорокин (80).