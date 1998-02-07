Место Страна Золото Серебро Бронза Всего 1 Германия 12 9 8 29 2 Норвегия 10 10 5 25 3 Россия 9 6 3 18 4 Канада 6 5 4 15 5 США 6 3 4 13 6 Голландия 5 4 2 11 7 Япония 5 1 4 10 8 Австрия 3 5 9 17 9 Корея 3 1 2 6 10 Италия 2 6 2 10 11 Финляндия 2 4 6 12 12 Швейцария 2 2 3 7 13 Франция 2 1 5 8 14 Чехия 1 1 1 3 15 Болгария 1 0 0 1 16 Китай 0 6 2 8 17 Швеция 0 2 1 3 18 Дания 0 1 0 1 19 Украина 0 1 0 1 20 Казахстан 0 0 2 2 21 Белоруссия 0 0 2 2 22 Великобритания 0 0 1 1 23 Австралия 0 0 1 1 24 Бельгия 0 0 1 1

Кроме того, 20 февраля в префектуре Нагано произошло землетрясение с магнитудой в 5 баллов — олимпийцы были сильно напуганы, хотя никто не пострадал. При этом сами Игры оставили приятное впечатление. В первую очередь — благодаря гостеприимству японцев и замечательной публике. Кроме того, организаторам Олимпиады удалось приструнить генеральных спонсоров МОК, которые были очень навязчивы во время предыдущей летней Олимпиады-1996.Число участников зимних Игр в Нагано впервые превысило отметку в 2000 спортсменов. Это произошло благодаря новому расширению программы соревнований. В семью зимних олимпийских видов спорта вступили женский хоккей, сноуборд и керлинг. Но главным событием стало соглашение между МОК и НХЛ, которое впервые в истории позволило выступить на Олимпиаде игрокам из сильнейшей хоккейной лиги мира. Последние ограничения на проявление профи на Играх были отменены, а в регулярном чемпионате НХЛ — сделан перерыв. Хоккейный турнир в Нагано побил все возможные телерейтинги. Хотя телекомпания CBS, заплатившая за право трансляции Олимпиады 375 миллионов долларов, все равно была недовольна из-за неудачного выступления американцев и канадцев.Мужская сборная России по хоккею в Нагано была целиком составлена из игроков НХЛ, за исключением третьего голкипера Олега Шевцова. Главными звездами команды считались Павел Буре, Сергей Федоров и Алексей Яшин. От приглашения в сборную отказались Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Александр Могильный, Николай Хабибулин, Сергей Зубов и некоторые другие знаменитые хоккеисты. Во многом отказ был вызван провальным выступлением "команды мечты" на Кубке мира-1996, а также гибелью весной 1997 года президента национальной федерации хоккея Валентина Сыча, павшего от пули киллера. Возможно, именно звезд-отказников не хватило российской сборной для того, чтобы одолеть чехов в финале Олимпиады-1998.Решающий матч хоккейного турнира между сборными Чехии и России завершился с футбольным счетом 1:0 в пользу соперников россиян. Чехи, в составе которых блистали Доминик Гашек и Яромир Ягр, стали олимпийскими чемпионами. А российские болельщики могли утешать себя лишь феноменальным результатом Павла Буре — в полуфинале капитан российской сборной отправил в ворота финнов целых пять шайб.А вот великий канадский бомбардир Уэйн Гретцки, для которого Нагано был первым и последним шансом выступить на Олимпиаде, за весь турнир отметился лишь четырьмя голевыми передачами. Дошло до того, что тренер сборной Канады Марк Кроуфорд не доверил 37-летнему ветерану исполнение послематчевого буллита в полуфинале против чехов. В той серии Гашек выиграл у "Кленовых листьев" все пять дуэлей, лишив родоначальников хоккея шансов на золото. Расстроенные канадские звезды не смогли собраться в матче за третье место с финнами и остались в Нагано вообще без медалей.Помимо хоккея, в феврале 1998 года вся страна следила за олимпийским турниром по фигурному катанию. В нем Россия выиграла три золота из четырех — постарались Илья Кулик, пара Оксана Казакова и Артур Дмитриев, а также танцевальный дуэт Оксана Грищук и Евгений Платов. Последние взяли в Нагано второй олимпийский титул подряд, несмотря на то что Оксана выступала со сломанным запястьем. Кроме того, за два месяца до начала Игр Грищук неожиданно объявила, что теперь ее следует называть именем Паша (согласно одной из версий — для того, чтобы ее не путали с украинской одиночницей Оксаной Баюл). После Нагано-1998 дуэт распался. Грищук стала выступать с Александром Жулиным и вернулась к прежнему имени.Очень удачными оказались выступления в Японии российских лыжниц. Представительницы России — Лариса Лазутина, Ольга Данилова и Юлия Чепалова собрали все индивидуальное золото, кроме того, сборная России победила в эстафете. Для 21-летней Чепаловой это была первая Олимпиада — именно в Нагано взошла ее звезда. У мужчин героем лыжни стал норвежец Бьорн Дэли, который по итогам Игр-1998 стал самым титулованным спортсменом в истории зимних Олимпиад — в его коллекции 8 золотых и 4 серебряных медали. Еще один рекорд был установлен в турнире фигуристок — 15-летняя американка Тара Липински стала самым молодым в истории Белых Игр чемпионом в индивидуальных видах программы.Одним из самых ярких моментов Олимпиады-1998 оказался инцидент с австрийским горнолыжником Херманном Майером. После ужасного падения в скоростном спуске австриец не только вновь вернулся на старт, но и выиграл золотые награды в супергиганте и гигантском слаломе. Благодаря этому подвигу к Майеру приклеилось прозвище Херминатор — по аналогии с неуязвимым киношным Терминатором. В соревнованиях саночников публика рукоплескала немцу Георгу Хаклю, который выиграл третью Олимпиаду подряд. Медаль Хакля оказалась важным вкладом в копилку сборной Германии — немцы выиграли общий зачет, опередив норвежцев на два золота. Российская команда впервые опустилась на третье место. Не помогла даже невероятная победа биатлонистки Галины Куклевой, которая в гонке на 7,5 км опередила немку Уши Дизль лишь на 7 десятых секунды.Скандалом ознаменовался олимпийский дебют сноуборда. Первый в истории олимпийский чемпион в гигантском слаломе канадец Росс Ребальяти тут же попался на марихуане. Наличие наркотика в своем допинг-тесте спортсмен объяснил визитом на вечеринку — на ней друзья Росса якобы раскуривали сенсимилью, а Ребальяти случайно вдохнул дурманящий дым. Чемпион-наркоман был дисквалифицирован, но, к всеобщему удивлению, через два дня оправдан. МОК решил не нагнетать обстановку и поверил оправданиям канадца. К тому же выяснилось, что марихуана не входит в список запрещенных препаратов — это недоразумение было исправлено, но наказывать спортсмена задним числом не стали.Вообще, президент МОК Хуан Антонио Самаранч не любил педалировать тему допинга и, по некоторым данным, даже подумывал легализовать стимуляторы. Но соревнования в Нагано были последней зимней Олимпиадой испанского маркиза. Скоро в спорте наступят совсем другие времена, и будущее многих чемпионов японских Игр окажется не таким светлым, как казалось в 1998-м. Лариса Лазутина и Ольга Данилова завершат карьеру после допинговых откровений на Олимпиаде-2002, в 2009 году под колпак антидопинговых служб попадет Юлия Чепалова. Еще один лыжник — победитель гонки на 30 км финн Мика Мюллюла — через два года после Нагано окажется в центре громкого допингового скандала, пристрастится к алкоголю и в 2011-м будет найден мертвым в своей квартире. Полиция придет к выводу, что Мюллюла покончил жизнь самоубийством.Немецкая конькобежка Клаудиа Пехштайн, выигравшая на Играх-1998 забег на 5000 м, под занавес карьеры будет дисквалифицирована на основании данных "паспорта крови", потратит несколько лет на суды и в итоге докажет, что аномальные показатели ее анализа вызваны наследственным заболеванием. Кстати, успеха в Нагано Пехштайн добилась не только благодаря своим природным данным, но и на фоне технической революции, случившейся в середине 1990-х в этом виде спорта. Накануне Игр-1998 практически все ведущие конькобежцы начали использовать коньки-клапы с отрывающейся пяткой. Новинка в сочетании со специальной техникой бега позволяла увеличить длину толчка конькобежца и его скорость. Лучше всех с клапами к началу Олимпиады освоились голландцы и немцы. А вот российские спортсмены к этим изменениями оказались не готовы.