Место Страна Золото Серебро Бронза Всего 1 Норвегия 13 5 7 25 2 Германия 12 16 8 36 3 США 10 13 11 34 4 Канада 7 3 7 17 5 Россия 5 4 4 13 6 Франция 4 5 2 11 7 Италия 4 4 5 13 8 Финляндия 4 2 1 7 9 Голландия 3 5 0 8 10 Австрия 3 4 10 17 11 Швейцария 3 2 6 11 12 Хорватия 3 1 0 4 13 Китай 2 2 4 8 14 Корея 2 2 0 4 15 Австралия 2 0 0 2 16 Чехия 1 2 0 3 17 Эстония 1 1 1 3 18 Великобритания 1 0 1 2 19 Швеция 0 2 5 7 20 Болгария 0 1 2 3 21 Япония 0 1 1 2 22 Польша 0 1 1 2 23 Белоруссия 0 0 1 1 24 Словения 0 0 1 1

Для журналистов бесконечная череда скандалов стала находкой, но репутация МОК сильно пошатнулась. Олимпийское движение оказалось на грани сильнейшего кризиса — он разразился бы, если бы делегация России пошла на поводу у радикалов, требовавших от спортсменов покинуть Солт-Лейк-Сити из-за "антироссийского заговора".Пламя скандалов занялось под Солт-Лейк-Сити еще в конце 1990-х, когда достоянием общественности стала информации о денежном фонде, с помощью которого оргкомитет "отдавал долги" членам МОК, проголосовавшим за американскую заявку. Так раскрылся секрет красивой победы столицы Юты в конкурсе за право проведения Олимпиады-2002, в котором Солт-Лейк-Сити набрал почти вдвое больше голосов, чем шведский Эстерсунд, швейцарский Сьон и канадский Квебек вместе взятые. В результате коррупционного дела 10 членов оргкомитета ушли в отставку или были отстранены от работы. Разбирательства также коснулись МОК, где были приняты новые правила работы с городами-кандидатами.За пять месяцев до начала Олимпиады террористы атаковали башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, из-за чего власти США и оргкомитет Игр-2002 были вынуждены резко усилить меры безопасности в Солт-Лейк-Сити. Это добавило нервозности в и без того непростую атмосферу вокруг соревнований. Помня организационные странности предыдущих зимних Олимпиад в США, многие ждали подвохов и на сей раз. Увы, поводы для возмущений не заставили себя ждать. Показательной стали история завоевания чемпионского титула в шорт-треке американцем японского происхождения Аполо Оно. Его соперник кореец Ким Дон Сун неожиданно был дисквалифицирован за то, что пересек траекторию Оно. Это спорное решение судей вызвало шквал негодования в Корее. На следующий год Аполо даже был вынужден отказаться от поездки на корейский этап Кубка мира из-за угроз физической расправы, полученных от местных болельщиков.Но главный судейский казус случился в соревновании спортивных пар в фигурном катании. Поначалу их выиграли россияне Елена Бережная и Антон Сихарулидзе. Но после этого североамериканские СМИ устроили настоящую истерику, требуя объяснить, почему судьи поставили канадцев Жами Сале и Давида Пеллетье только на второе место. Не выдержав натиска, МОК и Международный союз конькобежцев пошли на пересмотр первоначальных результатов и вручили канадской паре второй комплект золотых медалей. Этот беспрецедентный случай, получивший в американской прессе название "Скандал на льду" (по аналогии с хоккейным "Чудом на льду-1980"), в дальнейшем станет поводом для пересмотра всей системы оценок в фигурном катании.ФБР будет расследовать "Скандал на льду" еще несколько лет. Интерес к делу подогреют высказывания французского арбитра Мари-Рен Ле Гунь, уверявшей, что во время Олимпиады-2002 на нее якобы оказывалось давление. Но следствие заглохнет после того, как один из главных фигурантов — российский бизнесмен Шевалье Нусуев — в 2005-м будет застрелен наемными убийцами в Москве.Оскорбленные "Скандалом на льду" российские болельщики попытаются организовать реванш в женском одиночном катании, где 16-летняя Сара Хьюз одержала спорную победу над Ириной Слуцкой благодаря всего одному судейскому голосу. Громкой акции протеста не вышло, но после Олимпиады Слуцкой вручат на родине альтернативную медаль "За честную победу", которая будет отлита из килограмма золота 750-й пробы. Необычным в Солт-Лейк-Сити получился и турнир мужчин-одиночников. 21-летний россиянин Алексей Ягудин одержал в нем трудную победу над 19-летним соотечественником Евгением Плющенко. При этом Ягудину, помимо знаменитого тренера Татьяны Тарасовой, помогал психолог Рудольф Загайнов, якобы "гипнотизировавший" Плющенко во время выступления.С личным психотерапевтом готовился к Олимпиаде-2002 и норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален. Возможно, именно это обстоятельно помогло уникальному спортсмену сначала занять шестое место в лыжной гонке на 30 км, потом спокойно выиграть все три биатлонных старта и увенчать свой триумф титулом в эстафете. Спортивным подвигом можно считать три золотых и одну серебряную медали на горнолыжных склонах Солт-Лейк-Сити хорватки Яницы Костелич. Отважная девушка накануне Игр-2002 перенесла три операции на травмированном колене. Несмотря на колоссальные проблемы со здоровьем, Яница будет выступать еще пять лет и на Олимпиаде-2006 станет самой титулованной горнолыжницей в истории.Теоретически могла претендовать на вечный рекорд в 2002 году и пятикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Лариса Лазутина. Но ее планы оказались перечеркнуты допинговыми скандалами. Сначала Лазутину из-за повышенного уровня гемоглобина сняли с эстафеты, причем информацию об этом сборная России получила накануне старта и, не успев сделать замену, пропустила гонку. Лазутина все же оформила свой шестой олимпийский титул в гонке на 30 км, сравнявшись с великими Любовью Егоровой и Лидией Скобликовой. Но затем в анализах Ларисы и другой российской чемпионки Ольги Даниловой обнаружат дарбепоэтин, обе будут лишены золотых медалей и дисквалифицированы. На следующий год Лазутина станет депутатом и более чем на десять лет обоснуется в Московской областной думе.Не порадовало на Олимпиаде-2002 и выступление российских хоккеистов. Вячеслав Фетисов, который вскоре станет руководителем всего отечественного спорта, собрал под знамена сборной России практически всех звезд из НХЛ — отказались только Сергей Зубов, Александр Могильный и Алексей Житник. В команду вернулся даже 42-летний Игорь Ларионов. Но в групповом турнире эта "дрим тим" сыграла вничью с американцами и уступила финнам, а в полуфинале не сумела дожать сборную США. Россияне довольствовались третьим местом, которое явно не соответствовало их уровню. А чемпионами впервые с 1952 года стали канадцы, ведомые Марио Лемье. Но главной хоккейной сенсацией стоит признать четвертое место сборной Белоруссии, которая годом раньше на чемпионате мира была только 14-й.Дисквалификации и спортивные неудачи сильно подорвали позиции России в медальном зачете. С пятью золотыми медалями россияне заняли только пятое место — на тот момент самое низкое в истории Игр. Утрата лидирующих позиций на фоне допинговых и судейских скандалов переживалась в стране очень болезненно — всерьез обсуждалась идея "заговора против российского спорта". Хотя, к примеру, допинговые разоблачения коснулись не только россиян — бронзовой медали в горных лыжах был лишен британец Алан Бекстер, а у испанского лыжника немецкого происхождения Йохана Мюллега после положительного допинг-теста отобрали сразу три золотых награды. Одна из них, кстати, перешла россиянину Михаилу Иванову.Среди главных событий Олимпиады-2002 принято отмечать золото американской бобслеистки Вонетты Флауэрс и канадского хоккеиста Джерома Игинлы, которые стали первыми темнокожими чемпионами зимних Игр. Но самой необычной в Солт-Лейк-Сити все-таки стала победа на дистанции 1000 метров в шорт-треке австралийца Стивена Брэдбери. Этот малоизвестный спортсмен сначала вышел в полуфинал вследствие дисквалификации соперника, а затем пробился и в финал благодаря тому, что три его конкурента столкнулись между собой. В финале Брэдбери значительно отставал от всех участников забега. Но четыре лидера снова уронили друг друга непосредственно перед финишем. Стивен спокойно миновал упавших соперников и стал первым зимним чемпионом из Южного полушария. Эта победа признана одной из самых комичных в истории спорта.