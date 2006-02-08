Место Страна Золото Серебро Бронза Всего 1 Германия 11 12 6 29 2 США 9 9 7 25 3 Австрия 9 7 7 23 4 Россия 8 6 8 22 5 Канада 7 10 7 24 6 Швеция 7 2 5 14 7 Корея 6 3 2 11 8 Швейцария 5 4 5 14 9 Италия 5 0 6 11 10 Голландия 3 2 4 9 11 Франция 3 2 4 9 12 Эстония 3 0 0 3 13 Норвегия 2 8 9 19 14 Китай 2 4 5 11 15 Чехия 1 2 1 4 16 Хорватия 1 2 0 3 17 Австралия 1 0 1 2 18 Япония 1 0 0 1 19 Финляндия 0 6 3 9 20 Польша 0 1 1 2 21 Болгария 0 1 0 1 22 Словакия 0 1 0 1 23 Белоруссия 0 1 0 1 24 Великобритания 0 1 0 1 25 Украина 0 0 2 2 26 Латвия 0 0 1 1

Но все сложилось удачно, и больших организационных проблем во время Олимпиады не возникло. После скандальных событий в Солт-Лейк-Сити все опасались, что антидопинговая инквизиция снова может испортить впечатление от соревнований. Допинговые скандалы действительно были, но в гораздо меньшем объеме и с меньшим резонансом, чем четыре года назад.Один из инцидентов с запрещенными препаратами снова произошел в сборной России. Биатлонистка Ольга Пылева (Медведцева) была лишена серебряной медали в индивидуальной гонке на 15 км после положительного теста на карфедон. Не менее громкой получилась история с обыском в частном доме, где проживали австрийские лыжники и биатлонисты. Полиция обнаружила у спортсменов множество шприцев, препараты от астмы и антидепрессанты, а также устройство для переливания крови. Поскольку применение допинга по итальянским законам считается уголовным преступлением, все фигуранты допинговых скандалов немедленно бежали за границу. Ольга Медведцева отбудет двухлетнюю дисквалификацию, вернется в сборную, и на Олимпиаде-2010 выиграет золото в эстафете. Австрийский тренер Вальтер Майер в 2011-м получит за распространение допинга 15 месяцев тюрьмы.Не самые приятные воспоминания оставило выступление в Турине мужской сборной России по хоккею. Команда, которая в большинстве своем была составлена из звезд НХЛ, в первом раунде плей-офф лишила титула олимпийских чемпионов — канадцев. Но в полуфинале наши хоккеисты уступили финнам, в матче за третье место — чехам. Два заключительных поединка были проиграны с общим счетом 0:7. Встречу с финнами из-за дисквалификации пропускал Евгений Малкин, а в игре с чехами матч-штраф заработал Илья Ковальчук. После Олимпиады тренер сборной Владимир Крикунов обвинил игроков в нерадивости. Хоккеисты в ответ заявили, что команда была "сформирована по блату" и фактически была неуправляемой. Олимпийский хоккейный турнир выиграла сборная Швеции.В целом для сборной России Игры в Турине оказались намного успешнее провальной Олимпиады-2002. И хотя в общем зачете команда заняла лишь четвертое место, российские олимпийцы избежали громких неудач и порадовали несколькими неожиданными успехами. Самыми удачными для россиян оказались соревнования фигуристов, где представители России стараниями Евгения Плющенко, Татьяны Навки и Романа Костомарова, Татьяны Тотьмяниной и Максима Маринина получили три золотых медали из четырех. Красивые победы в эстафетах одержали российские биатлонистки и лыжницы. Сенсационным и очень эмоциональным стало золото в лыжном дуатлоне Евгения Дементьева. В 2009-м Дементьев будет уличен в применении допинга и объявит о завершении карьеры в возрасте 26 лет.Одной из главных российских героинь Турина-2006 стала конькобежка Светлана Журова. После неудач на Играх в Нагано и в Солт-Лейк-Сити талантливая спортсменка, специализировавшая на коротких дистанциях, собиралась завершить карьеру, но нашла в себе силы после рождения ребенка вернуться на ледовую дорожку и в 34 года стать олимпийской чемпионкой на дистанции 500 метров. Победа в Турине помогла Журовой сделать политическую карьеру — в 2007-м году она была избрана в нижнюю палату российского парламента от партии "Единая Россия" и получила пост заместителя председателя Госдумы. В 2012-2013 годах Журова также занимала пост сенатора от Кировской области.Наряду с успехом Журовой в соревнованиях конькобежек на Играх-2006 произошло еще два важных события: канадка Синди Классен собрала коллекцию из пяти медалей, а немка Клаудиа Пехштайн выиграла пятое олимпийское золото в своей карьере. Ветеран сборной Германии собиралась претендовать на новую победу и в Ванкувере, но 2009 году по косвенным признакам она была обвинена в употреблении допинга. Несмотря на протесты Пехштайн и отсутствие положительного допинг-теста, прославленная немка получила двухлетнюю дисквалификацию и была изгнана из национальной команды. После многолетних разбирательств Клаудиа была на грани самоубийства, но, в конце концов, доказала в суде, что аномальные показатели крови — результат наследственного заболевания, а не употребления допинга.Любопытной получилась история олимпийского титула в соревнованиях сноубордистов в халф-пайпе. Американец Шон Уайт, один из самых уважаемых райдеров мира, наконец обратил свои взоры на Олимпийские игры. Спортсмен, прозванный за свою яркую шевелюру Летающим Помидором, имел за плечами все возможные титулы на зимних X-Games и в коммерческом сноубординге. Но для того, чтобы попасть в Турин, ему пришлось бороться за олимпийскую лицензию на общих основаниях. Многие считали, что такой нестандартной личности будет тяжело соответствовать строгим правилам Международной лыжной федерации. Но Шон взял себя в руки и без видимых усилий выиграл сначала квалификационный отбор, а затем и сами соревнования Олимпиады-2006. Слишком велик оказался разрыв в классе между ним и остальными претендентами.Во время Олимпиады-2006 джентльменским поступком отличился тренер лыжной сборной Норвегии Бьорнар Хаконсмоен. Во время женского командного спринта у канадки Сары Реннер сломалась палка. Канадских тренеров рядом не было, и Хаконсмоен помог Саре своим инвентарем. Палка была значительно длиннее, чем нужно, но сборной Канады все равно удалось финишировать на пьедестале. Этот поступок, возможно, лишил медалей норвежскую команду, которая финишировала четвертой. После игр Канада отблагодарила щедрого норвежца, прислав ему 7400 банок кленового сиропа общим весом 5,2 тонны.Для норвежцев Турин-2006 оказался неожиданно провальным: они заняли в командном зачете только 13-е место — самое низкое в истории своего участия в зимних Играх. Осечкой фаворита воспользовались немцы, выигравшие общий зачет, в основном, благодаря биатлонистам. На счету стреляющих лыжников из Германии — более половины немецкого золота. Признанным королем биатлонных стартов стал Михаэль Грайс — первый в истории немец, выигравший три чемпионских титула в течение одной Белой Олимпиады. Золотым хет-триком в Турине отметился и корейский мастер шорт-трека Ан Хен Су. Через пять лет после этого триумфа он примет решение выступать за сборную России и сменит имя на Виктор Ан.В соревнованиях спортивных пар в фигурном катании героями стали не только чемпионы, но и занявшие второе место китайцы Чжан Дань и Чжан Хао. Во время произвольной программы партнерша упала на лед после выброса, сильно ударилась коленом и врезалась в бортик. Выступление было прервано, но через несколько минут Дань пришла в себя и пара возобновила катание. После этого судьи оказались в замешательстве. В правилах перерывы в программе из-за травмы не предусмотрены. В итоге арбитры отдали должное мужеству фигуристов — китайцев не только не дисквалифицировали, но и поставили им высокие оценки, позволившие Чжанам получить серебряные медали. Публика приветствовала этот вердикт стоя.