Место Страна Золото Серебро Бронза Всего 1 Канада 14 7 5 26 2 Германия 10 13 7 30 3 США 9 15 13 37 4 Норвегия 9 8 6 23 5 Корея 6 6 2 14 6 Швейцария 6 0 3 9 7 Швеция 5 2 4 11 8 Китай 5 2 4 11 9 Австрия 4 6 6 16 10 Голландия 4 1 3 8 11 Россия 3 5 7 15 12 Франция 2 3 6 11 13 Австралия 2 1 0 3 14 Чехия 2 0 4 6 15 Польша 1 3 2 6 16 Италия 1 1 3 5 17 Белоруссия 1 1 1 3 18 Словакия 1 1 1 3 19 Великобритания 1 0 0 1 20 Япония 0 3 2 5 21 Хорватия 0 2 1 3 22 Словения 0 2 1 3 23 Латвия 0 2 0 2 24 Финляндия 0 1 4 5 25 Эстония 0 1 0 1 26 Казахстан 0 1 0 1

А вот выступление сборной России в Ванкувере оказалось крайне неудачным. Накануне домашней Олимпиады в Сочи российские спортсмены показали худший результат за время своего участия в Белых Играх.В борьбе за право принять Игры Ванкувер опередил сильных конкурентов — корейский Пхенчхан и австрийский Зальцбург. Международный олимпийский комитет не смутил тот факт, что из-за теплых тихоокеанских воздушных масс февраль в Британской Колумбии является практически весенним месяцем. Проблемы с погодой стали головной болью организаторов Олимпиады-2010. Снег на трассы пришлось завозить грузовиками и вертолетами, из-за плохих погодных условий горнолыжные соревнования многократно переносились, а мокрый снег с дождем фактически сорвал спринтерскую гонку биатлонистов. Канадская весна, а также неудачно спроектированные трассы стали причиной многочисленных травм горнолыжников, а одна из фавориток соревнований по лыжным гонкам — словенка Петра Майдич — во время тренировки упала в овраг и сломала несколько ребер.Но самые громкие нарекания вызвали проблемы с безопасностью на олимпийской санно-бобслейной трассе в Уистлере. В день открытия Олимпиады на ней во время тренировочных заездов погиб грузинский саночник Нодар Кумариташвили. После этого для снижения скоростей на треке была понижена точка старта, но в ходе Игр все равно было зафиксировано множество аварий, а некоторые спортсмены просто боялись соревноваться на трассе-убийце. В целом организация Олимпиады, мягко говоря, была не самой лучшей. Проблемы возникали также с транспортным обеспечением, питанием в олимпийской деревне, заливочной техникой на конькобежном овале и качеством телевизионного показа.Борьба за победу в командном зачете в Ванкувере была как никогда острой — за первое место сражались сборные США, Канады, Германии и Норвегии. Американцы установили рекорд всех времен, выиграв 37 наград, но по количеству золотых медалей первенство досталось хозяевам — канадцам. Одной из важных тенденций на Играх-2010 стал прогресс азиатских сборных — олимпийцы из Кореи и Китая провели самую успешную Олимпиаду в своей истории и доказали, что отныне являются серьезной силой в ледовых и снежных видах спорта. На этом фоне особенно обидным выглядел провал сборной России, которая показала наихудший результат за 54 года участия представителей этой страны в Белых Играх.Российским олимпийцам удалось выиграть в Ванкувере всего три золотых медали, две из которых — на счету биатлонистов. Символом российского провала на Олимпиаде-2010 стало безвольное поражение звездной хоккейной дружины Вячеслава Быкова в четвертьфинальном матче с канадцами со счетом 3:7. Кроме того, большой резонанс получили истории с проигрышем Евгения Плющенко в соревнованиях фигуристов-одиночников из-за спорного решения судей и скандал вокруг оригинального выступления Оксаны Домниной и Максима Шабалина, лишивший наш дуэт лидерства в танцах на льду. Порой российским олимпийцам просто не везло — они стали лидерами Игр по количеству четвертых мест. Но в целом результат Олимпиады-2010 ярко обозначил кризис системы российского спорта.Провал в Ванкувере привел в России практически к полной смене команды управленцев в зимних видах спорта. Был отправлен в отставку президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев, проработавший на своем посту девять лет. Кроме того, сменилось руководство в федерациях лыжных гонок, горнолыжного спорта и сноуборда, керлинга, санного спорта, фристайла, фигурного катания, прыжков с трамплина и лыжного двоеборья, а федерация конькобежного спорта была объединена с федерацией шорт-трека. Часто это сопровождалось сменой тренерских штабов — в российские сборные были в большом количестве приглашены иностранные специалисты.Из ярких моментов Игр в историю российского спорта вошла победа в женской биатлонной эстафете, а также триумф Никиты Крюкова и Александра Панжинского в лыжном спринте. Безусловным успехом сборной России в Ванкувере стало отсутствие допинговых скандалов. Накануне Игр из-за допинговых дисквалификаций команда лишилась шести потенциальных призеров в биатлоне и лыжных гонках, а также перспективного двоеборца Антона Каменева, но в Ванкувере обошлось без неприятных инцидентов. Вообще все Игры-2010 оказались на удивление чистыми от допинга. Хотя польская лыжница Юстина Ковальчик и попыталась поставить под сомнение триумф своей главной соперницы Марит Бьорген. Норвежка завоевала на трассах Уистлера 5 медалей, 3 из которых были золотыми. При этом Бьорген является астматиком и с разрешения врачей использует препараты, которые для остальных спортсменов считаются допингом.Запоминающейся на фоне провала российских конькобежцев получилась серебряная медаль Ивана Скобрева в марафоне — соперник россиянина по забегу голландец Свен Крамер, показывавший чемпионский результат, перепутал дорожки и был дисквалифицирован. Аннулирование результата Крамера — одно из самых драматичных нероссийских событий Олимпиады-2010. Конкуренцию ему может составить разве что подвиг словенской лыжницы Петры Майдич, завоевавшей бронзовую медаль в индивидуальном спринте со сломанными ребрами. Мужество и волю к победе также проявила канадская фигуристка Джоанни Рошетт, взявшая бронзу Ванкувера через три дня после того, как у нее умерла мать.Среди героев Олимпиады-2010 — американский сноубордист Шон Уайт, не заметивший соперников в соревнованиях по хаф-пайпу и ставший двукратным олимпийским чемпионом. И, конечно, канадцы навсегда запомнят чемпионскую шайбу Сидни Кросби, заброшенную в овертайме финала мужского хоккейного турнира в ворота американцев. Родоначальники хоккея выиграли вторую из четырех Олимпиад, в которых принимали участие игроки из НХЛ. Причем успех во второй раз стал двойным — золото завоевали и канадские хоккеистки, после финала в Ванкувере устроившие распитие праздничного шампанского и раскуривание чемпионских сигар прямо на льду.Одной из интриг Олимпиады-2010 была погоня норвежского биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена за медальным рекордом лучшего зимнего олимпийца всех времен Бьорна Дэли. На трассах Уистлера Бьорндален заработал одно золото и одно серебро, но это не позволило ему превзойти достижение своего соотечественника-лыжника, на счету которого 12 олимпийских наград — 8 золотых и 4 серебряных. В коллекции Уле-Эйнара теперь 11 медалей — 6 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовая, но он собирается предпринять еще одну атаку на рекорд в Сочи-2014. Там же обещает выступить на Олимпиаде и Евгений Плющенко — для того, чтобы исправить несправедливость, допущенную судьями в Ванкувере, он продолжил карьеру, несмотря на многочисленные травмы и годичную дисквалификацию за участие в профессиональном шоу.