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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
весь медальный зачет
история игр
2014
XXII
Сочи, Россия
7 – 23 февраля 2014 г
1 Россия 11 9 9
2 Норвегия 11 5 10
3 Канада 10 10 5

Олимпиада в Сочи запомнилась небывалым взлетом российского спорта и последовавшим через несколько лет скандалом. Сборная России впервые с момента развала СССР выиграла медальный зачет, завоевав медали в том числе и в видах спорта, которые до этого россиянам не покорялись.

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ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ

Красочное шоу, которое проходило на стадионе «Фишт» и длилось три часа, посмотрели почти миллиард человек по всему миру. Но всем церемония открытия запомнилась накладкой, когда одна из пяти снежинок, которые должны были трансформироваться в олимпийские кольца, не раскрылась. Несколько секунд с кадрами не раскрывшейся снежинки попали в эфир, но были быстро заменены кадрами с репетиции, на которой все снежинки раскрылись, как и должны были. Эпизод с нераскрывшейся снежинкой был обыгран во время церемонии закрытия.

ПОБЕДА В МЕДАЛЬНОМ ЗАЧЕТЕ

Сборная России впервые в истории (не считая времен СССР) выиграла медальный зачет Олимпиады. Российские спортсмены завоевали 33 медали, из них 13 золотых. Позже в ходе разбирательства в связи с допинговым скандалом, МОК аннулировал часть результатов россиян, отобрав у сборной России две золотые и две серебряные медали.

Российские биатлонисты завоевали золото в эстафете. Последний раз эстафетное золото покорялось отечественным биатлонистам еще 1988 году.

В лыжном марафоне весь пьедестал был занят российскими спортсменами, победу праздновал Александр Легков, вторым был Максим Вылегжанин, бронзу завоевал Илья Черноусов.

Российские фигуристы одержали уверенную победу в новом виде программы, командных соревнованиях. Аделина Сотникова, не выступавшая в командных соревнованиях, стала первой россиянкой олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании.

Сборная России завоевала три золотых медали в шорт-треке, а Виктор Ан, получивший российское гражданство лишь в 2011 году, стал самым титулованным шорт-трекистом в истории и единственным россиянином трехкратным чемпионом Игр в Сочи.

Вик Уайлд, за два года до Олимпиады сменивший американское гражданство на российское, выиграл два золота в сноуборде и стал первым российским олимпийским чемпионом в этом виде спорта.

ЮНАЯ ЗВЕЗДА

На Играх в Сочи любовь болельщиков со всего мира завоевала юная российская фигуристка Юлия Липницкая. Юлия стала самой молодой олимпийской чемпионкой-одиночницей в истории фигурного катания, выиграв золото в командных соревнованиях в возрасте 15 лет и 249 дней. Она выиграла и короткую, и произвольную программы, внеся наибольший вклад в победу российской команды. Произвольная программа, в которой Липницкая выступала под музыку из фильма «Список Шиндлера», сделала спортсменку мировой звездой. Россиянка появилась на обложке европейской и азиатской версии журнала Time. Юлия вошла в тройку топа «Люди года» по версии Google, европейские издания признали фигуристку спортсменкой года, и она стала одной из самых популярных персон в России. Режиссер «Списка Шиндлера» Стивен Спилберг написал Липницкой письмо с благодарностью «за то, что смогла пронести образ девочки в красном пальто через все выступление».

После Игр эксперты предрекали Липницкой ярчайшую карьеру, однако спортсменка столкнулась с массой проблем. Юлия неровно выступила на нескольких этапах Гран-при и не смогла отобраться на чемпионат Европы. Осенью 2015 года фигуристка сменила тренера, уйдя от Этери Тутберидзе. В 2016 году у спортсменки обострились травмы. Летом 2017 года Юлия Липницкая завершила карьеру в возрасте 19 лет. Как выяснилось, весной 2017 фигуристка проходила лечение от анорексии. После завершения карьеры Юлия начала работу телекомментатора.

РЕКОРДСМЕНЫ

Сборная России завоевала 13 золотых медалей, повторив достижение сборной СССР в 1976 году. Две золотые медали позже были отобраны у команды в ходе разбирательства в связи с допинговым скандалом.

Голландские конькобежцы четырежды занимали весь подиум. Полностью голландскими были пьедесталы в забегах на 500 метров, 5000 метров и 10000 метров среди мужчин и 1500 метров среди женщин.

Итальянский саночник Армин Цоггелер выиграл бронзу в соревнованиях одиночек и стал первым в истории Олимпиад спортсменом, завоевавшим шесть медалей на шести Играх подряд.

Голландская конькобежка Ирен Вюст на Олимпиаде в Сочи завоевала пять медалей (два золота и три серебра), установив рекорд по этому показателю.

Российский шорт-трекист Виктор Ан, норвежская лыжница Марит Бьорген и белорусская биатлонистка Дарья Домрачева выиграли больше всех золотых медалей в Сочи: по три каждый.

ДОПИНГОВЫЙ СКАНДАЛ

Главный скандал, связанный с Играми в Сочи, разразился почти через три года после окончания Олимпиады. Канадский юрист Ричард Макларен опубликовал доклад, посвященный расследованию показаний экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. В докладе Макларен утверждал, что во время Олимпиады в Сочи «грязные» допинг-пробы российских спортсменов массово подменялись «чистыми». По данным доклада, махинации с пробами были организованы министерством спорта России и осуществлялись с помощью ФСБ. В ноябре 2017 года МОК отобрал у российских спортсменов 13 медалей, завоеванных в Сочи, а Россия потеряла лидерство в медальном зачете, 43 спортсмена были пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах. В феврале 2018 Спортивный арбитражный суд оправдал 28 россиян, вернув им 9 наград Сочи. Без медалей остались Яна Романова, Ольга Вилухина, Ольга Зайцева, Александр Зубков, Алексей Воевода, Алексей Негодайло и Дмитрий Труненков.

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ СТРАН
Место Страна Золото Серебро Бронза Всего
1 Россия 11 9 9 29
2 Норвегия 11 5 10 26
3 Канада 10 10 5 25
4 США 9 7 12 28
5 Голландия 8 7 9 24
6 Германия 8 6 5 19
7 Швейцария 6 3 2 11
8 Белоруссия 5 0 1 6
9 Австрия 4 8 5 17
10 Франция 4 4 7 15
11 Польша 4 1 1 6
12 Китай 3 4 2 9
13 Южная Корея 3 3 2 8
14 Швеция 2 7 6 15
15 Чехия 2 4 2 8
16 Словения 2 2 4 8
17 Япония 1 4 3 8
18 Финляндия 1 3 1 5
19 Великобритания 1 1 2 4
20 Украина 1 0 1 2
21 Словакия 1 0 0 1
22 Италия 0 2 6 8
23 Латвия 0 2 2 4
24 Австралия 0 2 1 3
25 Хорватия 0 1 0 1
26 Казахстан 0 0 1 1
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