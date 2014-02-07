Место Страна Золото Серебро Бронза Всего 1 Россия 11 9 9 29 2 Норвегия 11 5 10 26 3 Канада 10 10 5 25 4 США 9 7 12 28 5 Голландия 8 7 9 24 6 Германия 8 6 5 19 7 Швейцария 6 3 2 11 8 Белоруссия 5 0 1 6 9 Австрия 4 8 5 17 10 Франция 4 4 7 15 11 Польша 4 1 1 6 12 Китай 3 4 2 9 13 Южная Корея 3 3 2 8 14 Швеция 2 7 6 15 15 Чехия 2 4 2 8 16 Словения 2 2 4 8 17 Япония 1 4 3 8 18 Финляндия 1 3 1 5 19 Великобритания 1 1 2 4 20 Украина 1 0 1 2 21 Словакия 1 0 0 1 22 Италия 0 2 6 8 23 Латвия 0 2 2 4 24 Австралия 0 2 1 3 25 Хорватия 0 1 0 1 26 Казахстан 0 0 1 1

Красочное шоу, которое проходило на стадионе «Фишт» и длилось три часа, посмотрели почти миллиард человек по всему миру. Но всем церемония открытия запомнилась накладкой, когда одна из пяти снежинок, которые должны были трансформироваться в олимпийские кольца, не раскрылась. Несколько секунд с кадрами не раскрывшейся снежинки попали в эфир, но были быстро заменены кадрами с репетиции, на которой все снежинки раскрылись, как и должны были. Эпизод с нераскрывшейся снежинкой был обыгран во время церемонии закрытия.Сборная России впервые в истории (не считая времен СССР) выиграла медальный зачет Олимпиады. Российские спортсмены завоевали 33 медали, из них 13 золотых. Позже в ходе разбирательства в связи с допинговым скандалом, МОК аннулировал часть результатов россиян, отобрав у сборной России две золотые и две серебряные медали.Российские биатлонисты завоевали золото в эстафете. Последний раз эстафетное золото покорялось отечественным биатлонистам еще 1988 году.В лыжном марафоне весь пьедестал был занят российскими спортсменами, победу праздновал Александр Легков, вторым был Максим Вылегжанин, бронзу завоевал Илья Черноусов.Российские фигуристы одержали уверенную победу в новом виде программы, командных соревнованиях. Аделина Сотникова, не выступавшая в командных соревнованиях, стала первой россиянкой олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании.Сборная России завоевала три золотых медали в шорт-треке, а Виктор Ан, получивший российское гражданство лишь в 2011 году, стал самым титулованным шорт-трекистом в истории и единственным россиянином трехкратным чемпионом Игр в Сочи.Вик Уайлд, за два года до Олимпиады сменивший американское гражданство на российское, выиграл два золота в сноуборде и стал первым российским олимпийским чемпионом в этом виде спорта.На Играх в Сочи любовь болельщиков со всего мира завоевала юная российская фигуристка Юлия Липницкая. Юлия стала самой молодой олимпийской чемпионкой-одиночницей в истории фигурного катания, выиграв золото в командных соревнованиях в возрасте 15 лет и 249 дней. Она выиграла и короткую, и произвольную программы, внеся наибольший вклад в победу российской команды. Произвольная программа, в которой Липницкая выступала под музыку из фильма «Список Шиндлера», сделала спортсменку мировой звездой. Россиянка появилась на обложке европейской и азиатской версии журнала Time. Юлия вошла в тройку топа «Люди года» по версии Google, европейские издания признали фигуристку спортсменкой года, и она стала одной из самых популярных персон в России. Режиссер «Списка Шиндлера» Стивен Спилберг написал Липницкой письмо с благодарностью «за то, что смогла пронести образ девочки в красном пальто через все выступление».После Игр эксперты предрекали Липницкой ярчайшую карьеру, однако спортсменка столкнулась с массой проблем. Юлия неровно выступила на нескольких этапах Гран-при и не смогла отобраться на чемпионат Европы. Осенью 2015 года фигуристка сменила тренера, уйдя от Этери Тутберидзе. В 2016 году у спортсменки обострились травмы. Летом 2017 года Юлия Липницкая завершила карьеру в возрасте 19 лет. Как выяснилось, весной 2017 фигуристка проходила лечение от анорексии. После завершения карьеры Юлия начала работу телекомментатора.Сборная России завоевала 13 золотых медалей, повторив достижение сборной СССР в 1976 году. Две золотые медали позже были отобраны у команды в ходе разбирательства в связи с допинговым скандалом.Голландские конькобежцы четырежды занимали весь подиум. Полностью голландскими были пьедесталы в забегах на 500 метров, 5000 метров и 10000 метров среди мужчин и 1500 метров среди женщин.Итальянский саночник Армин Цоггелер выиграл бронзу в соревнованиях одиночек и стал первым в истории Олимпиад спортсменом, завоевавшим шесть медалей на шести Играх подряд.Голландская конькобежка Ирен Вюст на Олимпиаде в Сочи завоевала пять медалей (два золота и три серебра), установив рекорд по этому показателю.Российский шорт-трекист Виктор Ан, норвежская лыжница Марит Бьорген и белорусская биатлонистка Дарья Домрачева выиграли больше всех золотых медалей в Сочи: по три каждый.Главный скандал, связанный с Играми в Сочи, разразился почти через три года после окончания Олимпиады. Канадский юрист Ричард Макларен опубликовал доклад, посвященный расследованию показаний экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. В докладе Макларен утверждал, что во время Олимпиады в Сочи «грязные» допинг-пробы российских спортсменов массово подменялись «чистыми». По данным доклада, махинации с пробами были организованы министерством спорта России и осуществлялись с помощью ФСБ. В ноябре 2017 года МОК отобрал у российских спортсменов 13 медалей, завоеванных в Сочи, а Россия потеряла лидерство в медальном зачете, 43 спортсмена были пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах. В феврале 2018 Спортивный арбитражный суд оправдал 28 россиян, вернув им 9 наград Сочи. Без медалей остались Яна Романова, Ольга Вилухина, Ольга Зайцева, Александр Зубков, Алексей Воевода, Алексей Негодайло и Дмитрий Труненков.