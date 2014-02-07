история игр
XXII
Сочи, Россия
7 – 23 февраля 2014 г
|1
|Россия
|11
|9
|9
|2
|Норвегия
|11
|5
|10
|3
|Канада
|10
|10
|5
Олимпиада в Сочи запомнилась небывалым взлетом российского спорта и последовавшим через несколько лет скандалом. Сборная России впервые с момента развала СССР выиграла медальный зачет, завоевав медали в том числе и в видах спорта, которые до этого россиянам не покорялись.
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ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ
Красочное шоу, которое проходило на стадионе «Фишт» и длилось три часа, посмотрели почти миллиард человек по всему миру. Но всем церемония открытия запомнилась накладкой, когда одна из пяти снежинок, которые должны были трансформироваться в олимпийские кольца, не раскрылась. Несколько секунд с кадрами не раскрывшейся снежинки попали в эфир, но были быстро заменены кадрами с репетиции, на которой все снежинки раскрылись, как и должны были. Эпизод с нераскрывшейся снежинкой был обыгран во время церемонии закрытия.
ПОБЕДА В МЕДАЛЬНОМ ЗАЧЕТЕ
Сборная России впервые в истории (не считая времен СССР) выиграла медальный зачет Олимпиады. Российские спортсмены завоевали 33 медали, из них 13 золотых. Позже в ходе разбирательства в связи с допинговым скандалом, МОК аннулировал часть результатов россиян, отобрав у сборной России две золотые и две серебряные медали.
Российские биатлонисты завоевали золото в эстафете. Последний раз эстафетное золото покорялось отечественным биатлонистам еще 1988 году.
В лыжном марафоне весь пьедестал был занят российскими спортсменами, победу праздновал Александр Легков, вторым был Максим Вылегжанин, бронзу завоевал Илья Черноусов.
Российские фигуристы одержали уверенную победу в новом виде программы, командных соревнованиях. Аделина Сотникова, не выступавшая в командных соревнованиях, стала первой россиянкой олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании.
Сборная России завоевала три золотых медали в шорт-треке, а Виктор Ан, получивший российское гражданство лишь в 2011 году, стал самым титулованным шорт-трекистом в истории и единственным россиянином трехкратным чемпионом Игр в Сочи.
Вик Уайлд, за два года до Олимпиады сменивший американское гражданство на российское, выиграл два золота в сноуборде и стал первым российским олимпийским чемпионом в этом виде спорта.
ЮНАЯ ЗВЕЗДА
На Играх в Сочи любовь болельщиков со всего мира завоевала юная российская фигуристка Юлия Липницкая. Юлия стала самой молодой олимпийской чемпионкой-одиночницей в истории фигурного катания, выиграв золото в командных соревнованиях в возрасте 15 лет и 249 дней. Она выиграла и короткую, и произвольную программы, внеся наибольший вклад в победу российской команды. Произвольная программа, в которой Липницкая выступала под музыку из фильма «Список Шиндлера», сделала спортсменку мировой звездой. Россиянка появилась на обложке европейской и азиатской версии журнала Time. Юлия вошла в тройку топа «Люди года» по версии Google, европейские издания признали фигуристку спортсменкой года, и она стала одной из самых популярных персон в России. Режиссер «Списка Шиндлера» Стивен Спилберг написал Липницкой письмо с благодарностью «за то, что смогла пронести образ девочки в красном пальто через все выступление».
После Игр эксперты предрекали Липницкой ярчайшую карьеру, однако спортсменка столкнулась с массой проблем. Юлия неровно выступила на нескольких этапах Гран-при и не смогла отобраться на чемпионат Европы. Осенью 2015 года фигуристка сменила тренера, уйдя от Этери Тутберидзе. В 2016 году у спортсменки обострились травмы. Летом 2017 года Юлия Липницкая завершила карьеру в возрасте 19 лет. Как выяснилось, весной 2017 фигуристка проходила лечение от анорексии. После завершения карьеры Юлия начала работу телекомментатора.
РЕКОРДСМЕНЫ
Сборная России завоевала 13 золотых медалей, повторив достижение сборной СССР в 1976 году. Две золотые медали позже были отобраны у команды в ходе разбирательства в связи с допинговым скандалом.
Голландские конькобежцы четырежды занимали весь подиум. Полностью голландскими были пьедесталы в забегах на 500 метров, 5000 метров и 10000 метров среди мужчин и 1500 метров среди женщин.
Итальянский саночник Армин Цоггелер выиграл бронзу в соревнованиях одиночек и стал первым в истории Олимпиад спортсменом, завоевавшим шесть медалей на шести Играх подряд.
Голландская конькобежка Ирен Вюст на Олимпиаде в Сочи завоевала пять медалей (два золота и три серебра), установив рекорд по этому показателю.
Российский шорт-трекист Виктор Ан, норвежская лыжница Марит Бьорген и белорусская биатлонистка Дарья Домрачева выиграли больше всех золотых медалей в Сочи: по три каждый.
ДОПИНГОВЫЙ СКАНДАЛ
Главный скандал, связанный с Играми в Сочи, разразился почти через три года после окончания Олимпиады. Канадский юрист Ричард Макларен опубликовал доклад, посвященный расследованию показаний экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. В докладе Макларен утверждал, что во время Олимпиады в Сочи «грязные» допинг-пробы российских спортсменов массово подменялись «чистыми». По данным доклада, махинации с пробами были организованы министерством спорта России и осуществлялись с помощью ФСБ. В ноябре 2017 года МОК отобрал у российских спортсменов 13 медалей, завоеванных в Сочи, а Россия потеряла лидерство в медальном зачете, 43 спортсмена были пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах. В феврале 2018 Спортивный арбитражный суд оправдал 28 россиян, вернув им 9 наград Сочи. Без медалей остались Яна Романова, Ольга Вилухина, Ольга Зайцева, Александр Зубков, Алексей Воевода, Алексей Негодайло и Дмитрий Труненков.
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ СТРАН
|Место
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
|1
|Россия
|11
|9
|9
|29
|2
|Норвегия
|11
|5
|10
|26
|3
|Канада
|10
|10
|5
|25
|4
|США
|9
|7
|12
|28
|5
|Голландия
|8
|7
|9
|24
|6
|Германия
|8
|6
|5
|19
|7
|Швейцария
|6
|3
|2
|11
|8
|Белоруссия
|5
|0
|1
|6
|9
|Австрия
|4
|8
|5
|17
|10
|Франция
|4
|4
|7
|15
|11
|Польша
|4
|1
|1
|6
|12
|Китай
|3
|4
|2
|9
|13
|Южная Корея
|3
|3
|2
|8
|14
|Швеция
|2
|7
|6
|15
|15
|Чехия
|2
|4
|2
|8
|16
|Словения
|2
|2
|4
|8
|17
|Япония
|1
|4
|3
|8
|18
|Финляндия
|1
|3
|1
|5
|19
|Великобритания
|1
|1
|2
|4
|20
|Украина
|1
|0
|1
|2
|21
|Словакия
|1
|0
|0
|1
|22
|Италия
|0
|2
|6
|8
|23
|Латвия
|0
|2
|2
|4
|24
|Австралия
|0
|2
|1
|3
|25
|Хорватия
|0
|1
|0
|1
|26
|Казахстан
|0
|0
|1
|1