Место Страна Золото Серебро Бронза Всего 1 Норвегия 4 7 6 17 2 Финляндия 4 4 3 11 3 Австрия 2 1 0 3 4 Швейцария 2 0 1 3 5 США 1 1 1 4 6 Великобритания 1 1 2 4 7 Швеция 1 1 0 2 8 Канада 1 0 0 1 9 Франция 0 0 3 3 10 Бельгия 0 0 1 1

И, наконец, парижские Игры-1924 предваряла "Неделя зимних видов спорта". Словосочетания зимняя Олимпиада тогда избегали — скандинавские страны и Финляндия ревниво относились к появлению прямого конкурента своих Северных игр. Как выяснилось позже, опасения северян оказались оправданными.МОК признал "Неделю зимних видов", прошедшую на стыке января и февраля 1924 года, первой Белой олимпиадой задним числом — через год с небольшим после ее окончания. А еще через год, в 1926-м, прекратили существование Северные игры.Вообще корректировка истории постепенно стала своеобразной визитной карточкой соревнований в Шамони. В 1974-м историк Якоб Хаге внезапно обнаружил, что при подсчете очков в прыжках с трамплина судьи в 1924-м допустили ошибку. Из-за нее бронзовым призером был объявлен норвежец Торлейф Хеуг, а не показавший тогда третий результат его соотечественник Андерс Хауген, выступавший под американским флагом.Водопроводчик из городка Драммен, Хеуг считался главным героем соревнований в Шамони — помимо спорной бронзы на трамплине на его счету было два золота в лыжных гонках и еще один чемпионский титул в двоеборье. Потеря бронзовой медали навряд ли поколебала величие норвежца, память которого после его скоропостижной смерти от пневмонии в 1934 году сполна увековечили в Норвегии в названиях улиц и соревнований. Семья Торлейфа согласилась передать награду Хаугену, которому в 1974-м уже стукнуло 86 лет. Церемония восстановления исторической справедливости прошла в Осло с участием ветерана и дочери Хеуга.Но на этом историки не успокоились. В 2006 году шотландская газета "Геральд" добилась от МОК признания официального статуса турнира керлингистов в Шамони, который ранее считался показательным.Соревнования по "кеглям на льду" с современной точки зрения выглядят странно — в них участвовали сразу два коллектива, представлявших Швецию. Майор Эстли перед матчем за второе место как ни в чем не бывало перешел из британской команды в шведскую.Кроме того, Жорж Андре, бронзовый призер в составе сборной Франции, параллельно принимал участие в соревнованиях по бобслею. Однако все эти нетривиальные обстоятельства не помешали МОК через 82 года ратифицировать турнир керлингистов на Белой олимпиаде-1924."Неделю зимних видов" в январе 1924-го приняла коммуна Шамони, расположенная у подножия Монблана — самой высокой горы в Западной Европе. Рассматривались также варианты проведения соревнований в местечке Жерармер (Лотарингия) и на курорте Лушон-Супербаньер в Пиренеях. В пользу альпийской долины сыграло то обстоятельство, что там и ранее регулярно проводились различные лыжные праздники.На строительство катка с трибунами, трамплинов и бобслейной трассы в Шамони местному муниципалитету пришлось потратить более двух миллионов франков. Олимпийский комитет Франции собирался возместить 50 тысяч франков, но в итоге нашел только половину обещанной суммы. С учетом того, что на соревнования в общей сложности были проданы только 10 тысяч билетов, "Неделя", безусловно, стала убыточной. Однако реакция публики на спортивный праздник в Шамони в целом оказалась очень позитивной, а 88 аккредитованных журналистов прославили альпийский курорт на весь мир.Правда, прежде чем соревнования начались, властям коммуны пришлось порядком поволноваться из-за погоды — подобные переживания в дальнейшем будут знакомы практически всем, кто решится принимать зимние Игры. В конце декабря в долине Шамони не было ни снежинки, затем в течение нескольких дней на город и окрестности обрушился снегопад, и выпало более полутора метров осадков. Когда пурга утихла, началась оттепель, из-за которой с таким трудом построенный каток превратился в пруд. И только накануне церемонии открытия природа смилостивилась над спортсменами — ударил мороз, и трассы со стадионом пришли в норму.Впрочем, погодные условия все равно не были идеальными. Во время лыжного марафона на 50 км дул сильнейший ледяной ветер, под натиском которого Торлейф Хеуг затратил на прохождение дистанции 3 часа 44 минуты. При этом финишировавший c последним результатом поляк Щепан Витковски проиграл чемпиону два с половиной часа, а 12 лыжников из 23 вообще не сумели найти финиш.Спортивные итоги "Недели" в Шамони оказались крайне выгодными для сторонников идеи Белых олимпиад — золотые награды выиграли представители восьми стран из 16 участвовавших в соревнованиях. Это уже не было похоже на альпийский "междусобойчик". Правда, на "Неделю" по политическим причинам не были допущены спортсмены из Германии (эту страну считали зачинщиком Первой мировой войны), спортсмены из Эстонии и Аргентины прибыли на соревнования, но почему-то не вышли на старт. А Советский Союз, хотя и получил приглашение от французов, своих спортсменов в Шамони не отпустил (впрочем, как и на все остальные Олимпиады до Хельсинки-1952). Но и без бойкотирующих и бойкотируемых Игры получились достаточно представительными и вполне достойными олимпийского статуса.Единственным видом спорта, где практически отсутствовала борьба за золото, в Шамони оказался хоккей. Сборная Канады, которую представляла любительская команда ветеранов Первой мировой из Торонто, не оставила от соперников камня на камне. Канадцы выиграли пять матчей с общим счетом 110:3. Во встрече со швейцарцами, которая завершилась со счетом 33:0, лучший бомбардир "кленовых листьев" Гарри Уотсон отметился 13-ю заброшенными шайбами. Всего на счету этого хоккеиста оказалось 37 голов, что по сей день является рекордом зимних Игр.Важным итогом "Недели зимних видов" стало успешное выступление норвежцев и финнов, которые вовсе не были фанатами идеи подобных соревнований и приняли решение о поездке в Шамони в последний момент. Правда, один из величайших норвежских спортсменов того времени — конькобежец Оскар Матисен — в любом случае не имел права стартовать под эгидой МОК, поскольку был профессионалом. Зато в отсутствие Матисена на ледовой дорожке взошла звезда Класса Тунберга из Финляндии — после трех побед, а также одного серебра и одной бронзы в Шамони его стали называть "Пааво Нурми на льду", сравнивая с великим соотечественником-бегуном. С помощью Тунберга и Торлейфа Хеуга "северные страны" сокрушили Северную Америку и альпийский регион на Играх в Шамони и превратились из противников Белой олимпиады в ее горячих сторонников.Самые многочисленные делегации прислали Великобритания (44 спортсмена), Франция (43) и Швеция (31).Самой малочисленной оказалась делегация Латвии (2 спортсмена). У Австрии, Венгрии и Югославии было по 4 человека.Первым чемпионом зимних Олимпийских игр стал американский конькобежец Чарльз Джетроу, который победил на 500-метровке. Эту дистанцию он преодолел за 44,0.Всего было разыграно 16 комплектов медалей (больше всего в коньках — 5). Медалистами стали 94 спортсмена.Общее количество наград составило 49. В конькобежном спорте на дистанции 500 метров пришлось вручать две бронзы: одинаковый результат (44,8) показали сразу два участника — Роальд Ларсен (Норвегия) и Класс Тунберг (Финляндия).Именно эти конькобежцы разделили первое место по суммарному количеству наград (по 5). Однако Тунберг к 3 золотым медалям добавил по одному серебру и бронзе. Ларсен же так и не стал чемпионом: на его счету 2 вторых места и 3 третьих.По количеству золотых медалей Тунберг разделил первое место с норвежцем Торлейфом Хаугом. Тот стал чемпионом сразу в двух видах спорта — лыжных гонках (18 км и 50 км) и двоеборье.Женщины выступали лишь в одном виде программы — фигурном катании.Именно в этом виде выступила норвежка Соня Хени (8-е место), которая оказалась самой юной участницей Игр. На момент открытия Олимпиады ее возраст составлял 11 лет и 295 дней.А самым возрастным участником стал Карл Август Кронлунд — член сборной Швеции по керлингу, завоевавшей серебро. Ему в день открытия исполнилось 58 лет и 155 дней. Кронлунд, кстати, до сих пор является самым пожилым зимним олимпийцем.Швед Гиллис Графстрем стал чемпионом в фигурном катании. При этом эти Игры стали для него вторыми победными: ранее, в 1920 году, он завоевал золото на летней Олимпиаде в Антверпене. Таким образом, Графстрем вошел в историю, став чемпионом и летних, и зимних Игр. Спустя 8 лет его достижение повторил американец Эдди Иганом — чемпион в боксе (Антверпен-1920) и бобслее (Лейк-Плэсид-1932).Хоккейная сборная Канады выиграла все 5 своих матчей с общим счетом 110:3. Ее на Играх представлял любительский клуб "Торонто Грэнайтс", который взял верх над Чехословакией (30:0), Швецией (22:0), Великобританией (19:2), Швейцарией (33:0) и США (6:1).Лучший бомбардир хоккейного турнира канадец Гарри Уотсон набрал 46 (37+9) очков — в среднем более 9 за игру!На соревнования первой Белой олимпиады было продано 10 044 билета.