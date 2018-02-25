Место Страна Золото Серебро Бронза Всего 1 Норвегия 6 4 5 15 2 США 2 2 2 6 3 Швеция 2 2 1 5 4 Финляндия 2 1 1 4 5 Франция 1 0 0 1 6 Канада 1 0 0 1 7 Австрия 0 3 1 4 8 Чехословакия 0 0 1 1 9 Великобритания 0 0 1 1 10 Бельгия 0 0 1 1 11 Швейцария 0 0 1 1 12 Германия 0 0 1 1

Для начала Байе-Латуру пришлось изрядно помучиться в поисках места для проведения первых официальных зимних Игр (напомним, что спортивная неделя-1924 в Шамони была признана МОК только задним числом). А затем программа соревнований оказалась наполовину сорвана из-за аномально теплой погоды в долине Энгадин.Согласно существовавшим в те годы порядкам, первоочередное право на проведение зимних Игр имела страна — организатор летней Олимпиады. Однако Нидерланды, готовившие олимпийские старты в Амстердаме, большого интереса к состязаниям на льду и снегу не выказали. Приютить представителей зимних видов спорта согласилась только Швейцария, решившая таким образом отрекламировать какой-нибудь из своих горных курортов. Помимо Санкт-Морица, право провести Белые игры оспаривали Давос и Энгельберг. В итоге выбор пал на Санкт-Мориц, располагавший уникальной естественной бобслейной трассой и развитой туристической инфраструктурой.Несмотря на то что количество участников по сравнению с Шамони-1924 в Санкт-Морице выросло почти вдвое, удалось разместить всех спортсменов в уже существовавших отелях и ограничиться минимальными затратами на строительство. По сути, местным властям пришлось возводить к Олимпиаде только лыжный трамплин. Тем не менее убытки от проведения Игр составили более 100 тысяч швейцарских франков.Зато в развитии Белых олимпиад был сделан большой шаг вперед. Соревнования посетили почти 40 тысяч болельщиков. Впервые в зимних Играх приняли участие представители Азии — за выступлением четырех японских лыжников наблюдали два журналиста из Страны восходящего солнца. Кроме того, выставила свою команду Германия, которая в 1924 году была отлучена от соревнований по политическим причинам. Из видов спорта в Санкт-Морице дебютировал скелетон. Представители СССР в Играх-1928 снова не участвовали.Старания организаторов едва не пошли прахом из-за погодных аномалий. В долине Энгадин подул южный ветер, из-за которого наступило резкое потепление — порой температура доходила до 25 градусов выше нуля. Из-за этого не удалось завершить соревнования конькобежцев на дистанции 10 000 метров — олимпийский каток просто растаял. Часть стартов фигуристов пришлось проводить на ледовом пятачке в одном из отелей, где еще удавалось сохранить хоть какое-то подобие льда. В ходе лыжного марафона на 50 км температура поднялась почти на 20 градусов, и лыжня превратилась в кашу. Это помешало выиграть гонку норвежцам, а чемпион — швед Пер-Эрик Хедлуд — опередил ближайшего преследователя более чем на 13 минут. В бобслее из запланированных четырех попыток удалось провести только две.После Олимпиады-1928 многие газеты написали, что непредсказуемость погоды ставит крест на самой идее проведения зимних Игр. Но в МОК заняли по этому вопросу более оптимистичную позицию. В первую очередь потому, что соревнования при всех организационных накладках имели большой успех у публики. Особенно — выступления фигуристов.Единственный вид программы, в котором были представлены женщины, выиграла 15-летняя норвежка Соня Хени: впоследствии она стала главной звездой довоенного фигурного катания, а затем сделала карьеру в шоу-бизнесе. В мужском турнире фигуристов успех праздновал еще один норвежец — Гиллис Графстрем, выступавший с распухшим травмированным коленом, но все равно ставший в Санкт-Морице трехкратным олимпийским чемпионом.Еще одной топовой дисциплиной оказались матчи хоккеистов. Сборная Канады, которую представляла университетская команда из Торонто, в каждом матче забрасывала соперникам более десяти шайб. Правда, в Санкт-Мориц не прибыли главные конкуренты канадцев — команда США.Когда "Кленовые листья" вернулись на родину с олимпийским золотом, их вызвали на поединок и обыграли американские хоккеисты из Бостонского университета. Это было первое поражение Канады на международной хоккейной арене.Задним числом олимпийский турнир в Санкт-Морице получил статус чемпионата мира, так что игроки из Торонто нечаянно принесли своей родине и титул чемпионов планеты.Одной из особенностей зимних Игр-1928 был формат соревнований бобслеистов — в экипажи было разрешено включать до пяти человек. Старты на бобслейной трассе были главной надеждой на медали для хозяев Олимпиады — швейцарцев. Однако американские бобслеисты и скелетонисты не оставили хозяевам никаких шансов. Олимпийским чемпионом в бобслее стал экипаж под управлением 16-летнего Уильяма Фиске, причем трех членов своей команды юный пилот нашел, дав объявление в газету. Никто из этой троицы до поездки в Санкт-Мориц не имел ни малейшего понятия о бобслее. Через 12 лет Фиске станет военным пилотом и погибнет в начале Второй мировой.Такая же судьба будет ждать и другого участника бобслейных стартов в Швейцарии — французского маркиза Жана д’Олана. Этот непоседливый аристократ был чемпионом своей страны по прыжкам в воду и бобслею, выступал в автогонках "24 часа Ле-Мана" и различных авиашоу. В 1944-м его истребитель загорелся во время боя с немецкими "мессершмиттами", и д’Олан не сумел покинуть полыхающую кабину.Теплая погода и связанные с этим неудобства не помешали спортсменам из северных стран — Норвегии, Швеции и Финляндии — забрать в лыжных и конькобежных дисциплинах все медали Игр-1928, за иcключением одной бронзы. При этом двукратными чемпионами второй Белой олимпиады стали спортсмены, имевшие опыт выступления в Шамони четырьмя годами ранее. Финский конькобежец Клас Турнберг добавил к пяти медалям Игр-1924 еще два золота Санкт-Морица. А трехкратный призер Шамони Юхан Греттумсбротен из Норвегии выиграл в Швейцарии гонку на 18 км и соревнования двоеборцев.Самыми удивительными соревнованиями Олимпиады-1928 стали показательные выступления лыжников-конников. Спортсмены разгонялись на лыжах по льду озера, ухватившись за длинные лошадиные поводья, и должны были преодолеть таким способом дистанцию 1900 метров. На старт вышли восемь спортсменов, причем все они представляли Швейцарию. Это было первое и последнее появление данного вида спорта на зимних Играх, хотя в разных вариациях (с собаками, оленями и другими животными) похожие соревнования проводятся и по сей день.С 1928 года зимние Олимпийские игры впервые были официально отделены от летних, и, таким образом, именно в Санкт-Морице фактически состоялась первая Белая олимпиада.В программе Игр дебютировал скелетон, известный тогда как тобогган. Первую золотую медаль в истории дисциплины завоевал американец Дженнисон Хитон, который также стал одним из пяти призеров от США в бобслейных соревнованиях.Впервые география зимних Олимпиад вышла за пределы Европы и Северной Америки: в числе участников присутствовали Аргентина, Мексика и Япония. Латиноамериканцы выставили бобслейные команды (аргентинцы — целых две), а японцы были представлены лыжниками. Однако ни одна из этих стран не завоевала наград.В медальном зачете второй раз подряд победила Норвегия. Хотя на сей раз ее заявка была лишь 8-й по численности (25 человек). Тем не менее норвежцы завоевали 6 золотых, 4 серебряные и 5 бронзовых медалей. Всего же награды достались представителям 12 сборных — на две больше, чем в Шамони-1924.Более половины медалей — 24 из 41 (58,5 процента) — досталось североевропейским сборным — Норвегии, Швеции и Финляндии. Стоит отметить, что Олимпийские игры появились как альтернатива внутрискандинавским Нордическим играм, и долгое время норвежцы, шведы и финны были на грани бойкота зимних Олимпиад.По две золотые медали в Санкт-Морице завоевали Клас Тунберг (Финляндия) и Юхан Греттумсброттен (Норвегия). При этом Тунберг стал рекордсменом зимних Олимпиад — на его счету с учетом Игр в Шамони стало 5 чемпионских титулов.Конькобежец Бернд Эвенсен (Норвегия) оказался первым спортсменом в истории Белых олимпиад, которому удалось на одних Играх завоевать награды всех достоинств (по одной).Первое золото на зимних Олимпиадах в своей истории завоевала Франция (сейчас она находится на 13-м месте в общей таблице медалей ЗОИ с 27 наградами). Победителями стали фигуристы Пьер Брюне и Андре Жоли.В фигурном катании с большим преимуществом победила Соня Хени, завоевавшая свое первое олимпийское золото. Норвежке на день старта Игр исполнилось 15 лет и 316 дней. Только в 1998 году этот рекорд был перекрыт: американка Тара Липински стала чемпионкой в том же фигурном катании в 15 лет и 242 дня (на день открытия Олимпиады).Сборная Швейцарии, у которой была самая внушительная делегация (44 спортсмена), из 41 медали Олимпиады выиграла лишь одну бронзу — в хоккее. Этот результат до сих пор остается худшим в истории для страны — хозяйки Игр.Хоккейный турнир снова выиграла сборная Канады, представленная командой из университета Торонто. Канадцы не пропустили ни одной шайбы в 3 матчах, выиграв их с общим счетом 38:0.Лучшим бомбардиром хоккейного турнира стал канадец Давид Троттье, набравший 15 (12+3) очков.