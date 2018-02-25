Место Страна Золото Серебро Бронза Всего 1 США 6 4 2 12 2 Норвегия 3 4 3 10 3 Швеция 1 2 0 3 4 Канада 1 1 5 7 5 Финляндия 1 1 1 3 6 Австрия 1 1 0 2 7 Франция 1 0 0 1 8 Швейцария 0 1 0 1 9 Германия 0 0 2 2 10 Венгрия 0 0 1 1

Европейские спортсмены в те времена и без того неохотно выбирались за океан, а здесь их возможности для путешествий резко ухудшились из-за Великой депрессии, полыхавшей по обе стороны Атлантики.На старт в феврале 1932-го вышло значительно меньше олимпийцев, чем в Санкт-Морице-1928. Причем, более половины участников американских Белых Игр представляли США и Канаду. В итоге норвежцам впервые не удалось выиграть командный зачет, а пальма первенства досталась хозяевам.Особенно сиротливо выглядел хоккейный турнир, в котором выступили всего четыре сборные (помимо североамериканцев на него прибыли лишь немцы с поляками). Для того, чтобы ледовые площадки не пустовали, а болельщики с хоккеистами не скучали, организаторам пришлось устраивать товарищеские поединки олимпийцев с университетской командой из Монреаля и атлетическим клубом Лейк-Плэсида.А в конькобежном спорте на уровне соревнований отрицательно сказался тот факт, что они проводились по американским правилам — с масс-стартом, а не в виде дуэлей двух скороходов, к которым привыкли в Старом Свете. Из-за этого нюанса лучший конькобежец тех лет — Класс Тунберг из Финляндии — и еще несколько сильных европейцев решили Олимпиаду-1932 пропустить.В отсутствие европейских звезд все золото на ледовом овале Лейк-Плэсида поделили между собой местный уроженец Джек Ши и житель Нью-Йорка Ирвинг Яффе. С обоими связаны любопытные истории. Ши станет основателем олимпийской династии — его сын Джим Ши примет участие в Играх 1964 и 1968 годов в составе сборной США по лыжным гонкам, а его внук — Джим Ши-младший — выиграет Олимпиаду-2002 в скелетоне. Дедушка Ши не доживет до триумфа своего потомка всего месяц — 91-летний ветеран трагически погибнет в автомобильной катастрофе.Что же касается Яффе, то сын еврейских эмигрантов из России прославится тем, что первым из олимпийских чемпионов сдаст в ломбард свои медали — за 3500 долларов. Несмотря на участие в коммерческих рекламных кампаниях, конькобежец из-за экономического кризиса оказался безработным и сильно нуждался в деньгах.Большие финансовые проблемы в период подготовки к Играм испытывал и оргкомитет. Власти Лейк-Плэсида, опередившие в борьбе за Олимпиаду-1932 шесть других американских муниципалитетов, влезли в долги, но строительство бобслейной трассы все равно удалось закончить только благодаря тому, что глава оргкомитета Годфри Дьюи пожертвовал для этого проекта личную собственность.Кроме того, уже по ходу Игр местным властям пришлось потратиться на доставку снега поездом из Канады. Со своим снегом и льдом в Лейк-Плэсиде из-за теплой зимы были большие проблемы: лыжный марафон проходил под дождем среди луж и торчащих из-под снега камней, а заезды бобслеистов удалось завершить лишь через день после церемонии закрытия Игр.Кстати, впервые на зимних Играх бобслейные экипажи состояли из четырех человек (ранее в бобе могло находиться до пяти спортсменов). Помимо этого, в программе Олимпиады дебютировали соревнования бобов-двоек. Золотые медали в них завоевали братья Стивенсы, сумевшие опередить конкурентов из Швейцарии благодаря тому, что перед стартом разогревали свои полозья паяльной лампой. В дальнейшем такой способ подготовки к заезду будет запрещен. В составе американской четверки чемпионом стал Эдди Иган, победитель турнира боксеров в весовой категории 79,4 кг на Олимпиаде-1920. Иган — до сих пор единственный в истории обладатель олимпийского золота и в летнем, и в зимнем видах спорта.Победители двух предыдущих зимних Олимпиад — норвежцы — привезли в Лейк-Плэсид всего 19 спортсменов, и более половины из них вернулись домой с медалями. В прыжках с трамплина и лыжном двоеборье представители Норвегии оккупировали весь пьедестал, при том что за некоторые другие сборные тоже выступали их бывшие соотечественники. Йохан Грёттумсбротен стал на Олимпиаде-1932 трехкратным олимпийским чемпионом.Несмотря на все странности состязаний в Лейк-Плэсиде-1932, рисовать их одной черной краской несправедливо. На этих Играх произошло много знаменательных для истории Олимпиад событий. Во-первых, были организованы прямые радиорепортажи со стадиона (этим занимались сразу две компании — NBC и CBS). Во-вторых, в неофициальную программу были включены конькобежные забеги женщин, которые до тех пор допускались на зимние Игры только в качестве фигуристок. В-третьих, соревнования по фигурному катанию и несколько хоккейных матчей впервые прошли на крытом катке. И, наконец, во время церемоний награждения медалями окончательно вошли в олимпийский обиход разноуровневые пьедесталы.Первые ступенчатые подиумы появились на летней Олимпиаде-1928 в Амстердаме, затем идею подхватили организаторы Игр Британской империи-1930 в канадском Онтарио, а во время Лейк-Плэсида-1932 такие пьедесталы уже использовались на регулярной основе.Именно на такое сооружение после соревнований мужчин-фигуристов взошел австриец Карл Шефер, прервавший гегемонию в этой дисциплине шведа Йиллиса Графстрема. 38-летний Графстрем приехал на Игры в ранге трехкратного олимпийского чемпиона — за 12 лет он вообще не проиграл ни одного крупного соревнования. Но на Олимпиаде-1932 гуру неожиданно провалил исполнение обязательных фигур (согласно одной из версий — из-за столкновения с зазевавшимся фотографом), чем не замедлил воспользоваться 22-летний чемпион мира по фигурному катанию и чемпион Австрии по плаванию Карл Шефер, ставший одним из немногих героев американской Олимпиады из Европы.Зато в соревнованиях фигуристок обошлось без сенсаций: норвежка Соня Хени стала двукратной олимпийской чемпионкой, ее поставили на первое место все семь судей.Трагически сложилась судьба у бронзового призера женского турнира Лейк-Плэсида-1932 американки Марибель Винсон-Оуэн. В 1960-м две ее дочери примут участие в Олимпиаде в Скво-Вэлли, а через год вся семья вместе со сборной США по фигурному катанию погибнет в авиакатастрофе под Брюсселем.Еще одна участница турнира фигуристок на Олимпиаде-1932 — британка Молли Филлипс — прославилась тем, что стала первой в истории женщиной-знаменосцем своей страны на церемонии открытия зимних Игр. Это произошло потому, что вся британская делегация состояла из четырех девушек-фигуристок. За 24-летней Филлипс шли 13-летняя Джоан Дикс, а также 11-летние Меган Тейлор и Сесилия Колледж. Последняя до сих пор считается самой юной участницей зимних Игр в истории.Участие в III Играх приняли 17 сборных, меньше за всю историю Белых Олимпиад было только в Шамони в 1924-м. Согласно официальной смете, расходы на III зимние Игры составили чуть более 1 млн. долларов.Лишь 14 комплектов медалей было разыграно в Лейк-Плэсиде-1932, — повторение худшего результата в истории Игр, который был показан четырьмя годами ранее в Санкт-Морице.На Играх были представлены всего 7 видов спорта — вообще самый низкий результат в истории Олимпиад.В первый и единственный раз за всю довоенную эпоху медальный зачет не выиграла Норвегия. Первое место заняли хозяева — американцы, чья заявка состояла из 64 человек (самая масштабная за три первые Белые Олимпиады). На фоне экономического кризиса европейцы были представлены скромно: у норвежцев было всего 19 участников. Да и вообще несевероамериканцами оказались лишь 42 процента спортсменов.Все лыжные виды (4 комплекта медалей) снова выиграли представители Северной Европы (2 — Норвегия, по 1 — Швеция и Финляндия). В свою очередь, американцы взяли все золотые медали в бобслее (2) и конькобежном спорте (4).Главными триумфаторами Игр стали американские конькобежцы Ирвинг Яффе и Джек Ши, завоевавшие по 2 золотые медали на спринтерских (500 м и 1500 м) и стайерских (5000 м и 10000 м) дистанциях соответственно. Во многом это произошло из-за того, что единственный раз в истории Олимпиад соревнования прошли с общего старта.Трехкратным олимпийским чемпионом стал норвежский двоеборец Йохан Греттумсбротен, двукратными — Соня Хени (Норвегия) и французские фигуристы Пьер и Андре Брюне (в прошлом Жоли).В бобслее бронзу завоевал Джон Хитон, в 1928 году отметившийся серебром в скелетоне. Интересно, что свою последнюю медаль (бобслейное серебро) американец завоюет 16 лет спустя, в 1948 году. И снова, как и первую, в Санкт-Морице.Также в бобслее, но уже в "четверках", золото завоевал разгоняющий Эдди Иган (США), в 1920 году в Антверпене ставший победителем летних Игр в боксе среди полутяжеловесов. А другой участник золотого экипажа, Джей О’Брайан, стал самым возрастным олимпийским чемпионом в истории Белых Олимпиад. На момент старта ему было без 7 дней 49 лет.Самой юной участницей в истории зимних Игр стала Сесилия Колледж из Великобритании — на день открытия Олимпиады ей исполнилось 11 лет 73 дня. В состязании фигуристок она заняла 8-е место среди 15 участниц, а на следующих Играх (немецкий Гармиш-Партенкирхен-1936) завоевала серебро.Хоккейный турнир, впервые проходивший на крытом катке, 3-й раз подряд был выигран Канадой. В отличие от предыдущих Игр ее главные соперники — американцы — были представлены в числе 4 команд-участниц. В итоге противостояние из 2 матчей (игры проводились в 2 круга) закончилось двумя овертаймами, в первом из которых решающую шайбу турнира забили канадцы (2:1). При этом второй матч закончился вничью (2:2) после 6 периодов. Свои лучшие результаты благодаря столь малому количеству сборных показали Германия, взявшая бронзу (повторила достижение в 1976-м) и Польша, занявшая последнее 4-е место.