Место Страна Золото Серебро Бронза Всего 1 Норвегия 7 5 3 15 2 Германия 3 3 0 6 3 Швеция 2 2 3 7 4 Финляндия 1 2 3 6 5 Швейцария 1 2 0 3 6 Австрия 1 1 2 4 7 Великобритания 1 1 1 3 8 США 1 0 3 4 9 Канада 0 1 0 1 10 Венгрия 0 0 1 1 11 Франция 0 0 1 1

В 1936 году обе Олимпиады — летнюю и зимнюю — проводил нацистский режим Гитлера, использовавший спортивные форумы для пропаганды своих идей. Международный олимпийский комитет сопротивлялся напору нацистов вяло, и если историю летних Игр в Берлине все-таки сопровождает скандальный шлейф, то действо на баварском курорте в Гармиш-Партенкирхене прошло для хозяев в высшей степени удачно. .Германия получила Олимпиаду (тогда летние и зимние Игры распределялись в одном флаконе) еще в 1931-м, в период Веймарской республики, и это решение МОК сперва не несло в себе серьезных рисков. Но начиная с 1933-го, когда Гитлер стал рейхсканцлером, и нацисты начали прибирать к своим рукам власть, у олимпийских боссов была масса возможностей остановиться и не ввязываться в проект, который с каждый днем начинал пахнуть все более дурно.Однако президент МОК Анри де Байе-Латур довольствовался лишь письменными гарантиями немецких властей, пообещавших оградить Олимпиаду от пропаганды "политического, расового, национального и религиозного характера". А основатель олимпийского движения Пьер де Кубертен, по некоторым данным, вообще отзывался о немецком оргкомитете крайне благосклонно, своим авторитетом ограждая его от нападок.Когда в 1935-м один из английских журналистов сфотографировал на улице Гармиш-Партенкирхена объявление "Евреям здесь не место", и этот снимок был растиражирован в газетах всего мира, разразился скандал. Некоторые спортивные деятели заговорили о бойкоте Игр, но Байе-Латур быстро договорился с немцами, что на время Олимпиады все антисемитские надписи будут убраны. Кроме того, сборная Германии по хоккею демонстративно включила в свой состав игрока еврейского происхождения Рудольфа Баля. Незадолго до Игр-1936 он эмигрировал во Францию, но немцы уговорили его вернуться и затем использовали данный прецедент для создания у иностранцев иллюзии, что гонений на евреев в Третьем рейхе нет. Хотя на всякий случай иностранным фотографам работать на Олимпиаде было запрещено.Идея с бойкотом сдулась. От поездки на зимние Игры отказались лишь отдельные атлеты, среди наиболее известных — конькобежцы — американец Джек Ши (чемпион Лейк-Плэсида-1932) и норвежец Бернт Эверсен (чемпион Санкт-Морица-1928), а также французские фигуристы Андре и Пьер Брюне (двукратные олимпийские чемпионы). Причем только Ши мотивировал свое решение "еврейским вопросом". Брюне просто завершил любительскую карьеру, а Эверсен вместе с еще одним бывшим норвежским олимпийцем Хоконом Педерсеном предпочел выступить на Зимней спартакиаде рабочих, проходившей в феврале 1936 года в Осло и собравшей пролетариев из Норвегии, Финляндии, Швеции и Советского Союза.Соревнования в Гармиш-Партенкирхене стали первой зимней Олимпиадой, во время которой организаторы не испытывали серьезных проблем с погодой — обошлось без оттепели, и снега было более чем достаточно. Правда, тренировки бобслеистов пришлось-таки перенести из-за метели, но по сравнению с бедами прошлых лет — это мелочи.Кроме того, Игры-1936 пользовались невиданным успехом у публики — стадионы и трассы осаждали толпы зрителей, а за счет показа фильмов о соревнованиях в немецких кинотеатрах аудитория Олимпиады перешагнула рубеж в миллион человек. Но коммерческий успех не имел для организаторов значения, поскольку нацистский режим рассматривал спортивное действо как шанс для укрепления своего авторитета на международной арене и был готов ради этого на любые затраты.Гитлер лично присутствовал на олимпийских церемониях и на соревнованиях, а многие атлеты, в том числе иностранные, приветствовали фюрера и брали у него автографы. Среди поклонниц рейхсканцлера оказалась знаменитая норвежская фигуристка Соня Хени, ставшая в Гармиш-Партенкирхене трехкратной олимпийской чемпионкой. Немецкий горнолыжник Франц Пфнюр, одержавший красивую победу в комбинации, был приглашен в резиденцию Гитлера на чашечку кофе и после беседы с фюрером написал заявление о вступлении в СС. А портрет немки Кристль Кранц, выигравшей старты горнолыжниц, вскоре после Игр был помещен на рекламный плакат Bund Deutscher Madchen — девичьего аналога гитлерюгенда.Параллельно нацисты "обрабатывали" руководителей олимпийского движения. Эта работа через два года увенчается тем, что членом МОК станет генерал Вальтер фон Рейхенау, один из создателей вермахта и верный соратник фюрера.На зимней Олимпиаде в баварских Альпах впервые появилась чаша с огнем (на летних Играх это произошло на восемь лет раньше). При этом немцы развили идею до факельной эстафеты, которую еще один соратник фюрера — спортивный функционер Карл Дим — представит в июне 1936-го — перед летней Олимпиадой в Берлине.Со временем эстафета огня, очищенная от нацистского пропагандистского пафоса, станет важным олимпийским символом.Дебют в олимпийской программе горнолыжного спорта — еще одно историческое событие Гармиш-Партенкирхена-1936. Правда, его омрачил скандал, связанный с недопущением на Игры инструкторов горных курортов, которых почему-то записали в профессионалы. В знак протеста Олимпиаду бойкотировали сильнейшие на тот момент горнолыжные сборные Швейцарии и Австрии. Впрочем, некоторые из австрийцев все-таки выступили на Олимпиаде под немецким флагом, и один из них — Густав Ланшнер — даже завоевал серебряную медаль.Но успехи хозяев на горных склонах померкли перед подвигом фигуриста Эрнста Байера, который занял второе место среди одиночников и стал первым в соревнованиях пар в дуэте с 15-летней Макси Хербер. При этом Байер был вдвое старше своей партнерши.В отсутствие Джека Ши, Бернта Эверсена, а также сильного советского конькобежца Якова Мельникова (победителя рабочей спартакиады в Осло) на ледовой дорожке Олимпиады-1936 не знал себе равных норвежец Ивар Баллангруд, добавивший к трем медалям Санкт-Морица и Лейк-Плэсида четыре награды Гармиш-Партенкирхена — три золота и одно серебро. Успехи Баллангруда и еще 10 медалей, заработанных норвежцами в лыжных гонках, прыжках с трамплина и двоеборье, позволили родоначальникам зимнего спорта легко вернуть себе первое место в командном зачете, утраченное четырьмя годами ранее в Лейк-Плэсиде.А главную спортивную сенсацию последних предвоенных зимних Игр принес хоккейный турнир, который внезапно выиграла сборная Великобритании. Архитектором этого успеха был Барни Ахерн, генсек Британской хоккейной федерации, который накануне Олимпиады сумел раздобыть список всех канадских игроков-любителей, родившихся в Англии и Шотландии. Некоторые из них согласились представлять в Гармиш-Партенкирхене историческую родину, которую покинули еще детьми. Благо все жители Канады де-юре были подданными английской короны. В итоге против приехавших за очередной легкой победой "Кленовых листьев" вышла более чем боеспособная команда, в которой практически все хоккеисты обучались хоккею в Канаде.Решающим стал матч второго раунда, в котором Великобритания обыграла Канаду со счетом 2:1 — Эдгар Бренчли забросил решающую шайбу за две минуты до окончания встречи. Согласно регламенту результат этого поединка учитывался в финальном раунде, о чем "Кленовые листья" почему-то не знали. Шанс отобрать у британцев золото был у сборной США, но даже три овертайма не помогли американцам пробить вратаря островитян Джеймса Фостера (уроженец Глазго пропустил за семь матчей олимпийского турнира только три шайбы!). У Штатов оставался последний шанс в матче с Канадой, однако "Кленовые листья" не пожелали уступать олимпийский титул соседям, отправив на первое место "британских оборотней". Это был последний титул в истории хоккейной сборной Великобритании — после войны эта страна окончательно исчезнет из мировой элиты.Через три недели после окончания Олимпиады в Гармиш-Партенкирхене немецкие войска войдут в Рейнскую демилитаризованную зону, положив начало сползанию мира ко Второй мировой. Более десяти участников зимних Игр-1936 из сборных Германии и Финляндии через несколько лет погибнут на Восточном фронте — в основном на территории Советского Союза и Польши.На IV зимних Олимпийских играх 6 из 28 стран-участниц были дебютантами — Австралия, Болгария, Греция, Испания, Лихтенштейн и Турция. Таким образом, из пяти олимпийских континентов только Африка не была представлена атлетами: от Европы участвовали 24 страны, от Америки — 2, от Азии и Австралии с Океанией — по 1.После пропуска Игр-1932 снова приняли участие в соревнованиях Голландия, Латвия, Эстония и Югославия.17 комплектов наград были разыграны в 8 видах спорта. Впервые на играх прошли соревнования по горнолыжному спорту: у мужчин и женщин были разыграны медали в комбинации — скоростной спуск и слалом. А в программу лыжных гонок была добавлена эстафета 4х10 км.Первую олимпийскую лыжную эстафету выиграла Финляндия. Вторыми стали норвежцы, замкнули тройку призеров шведы. Самой интересной оказалась борьба на последнем этапе. Норвежцы опережали финнов более чем на минуту. Однако финский лыжник Калле Ялканен невероятным усилием ликвидировал разрыв, а затем обогнал норвежца Бьярне Иверсена. В результате Ялканен оказался первым героем Белых олимпиад, в честь которого была выпущена почтовая марка.Героем же Олимпиады стал конькобежец Ивар Баллангруд, завоевавший золото на дистанциях 500, 5000 и 10 000 м и серебро на 1500 м.Норвежка Лайла Шоу-Нильсен, являясь действующей рекордсменкой мира по конькобежному спорту на дистанциях 500, 1000, 1500, 3000 и 5000 м, не смогла принять участие в этом виде — женские дисциплины еще не входили в программу Игр. Тогда она приняла участие в состязаниях горнолыжниц и завоевала бронзу.Норвежка Соня Хени выиграла третьи Олимпийские игры подряд в женском фигурном катании. Вскоре после Игр она ушла в американский профессиональный балет на льду.Хоккейные состязания собрали рекордное для Олимпиад количество команд — 15. Причем сборные Италии, Японии и Латвии выступали на зимних Играх впервые. Из-за большого количества участников соревнования решили провести в три этапа.В хоккейном турнире поражения на предварительном этапе Канады от Великобритании и США от Италии (оба — 1:2) стали первыми проигрышами североамериканцев европейским командам в истории чемпионатов мира и Олимпийских игр.Главным тренером сборной Великобритании был будущий президент Международной федерации хоккея на льду (с 1957 по 1975 год) Джон Ахерн.